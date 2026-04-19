Aπώλειες αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων σε αργό πετρέλαιο παρουσιάζει η παγκόσμια αγορά, το οποίο δεν έχει παραχθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν πριν από σχεδόν 50 ημέρες, ενώ οι επιπτώσεις της κρίσης θα γίνονται αισθητές για μήνες, σύμφωνα με αναλυτές και υπολογισμούς του Reuters.

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνώματος έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, που είναι η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού ενέργειας στη σύγχρονη ιστορία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά μετά από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στο Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν θα έρθει «σύντομα», αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Με άλλα λόγια, η απώλεια 500 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από την αγορά ισοδυναμεί με:

Περιορισμό της ζήτησης αεροπορικών μεταφορών παγκοσμίως για 10 εβδομάδες, απαγόρευση της οδικής κυκλοφορίας οποιουδήποτε οχήματος παγκοσμίως για 11 ημέρες ή απουσία πετρελαίου για την παγκόσμια οικονομία για πέντε ημέρες, δήλωσε ο Iain Mowat, κύριος αναλυτής της Wood Mackenzie.

Σχεδόν ένα μήνα ζήτησης πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή περισσότερο από ένα μήνα πετρελαίου για όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Περίπου έξι χρόνια κατανάλωσης καυσίμων για τον αμερικανικό στρατό, με βάση την ετήσια χρήση περίπου 80 εκατομμυρίων βαρελιών από το οικονομικό έτος 2021.

Αρκετό καύσιμο για να λειτουργήσει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία για περίπου τέσσερις μήνες.

Οι απώλειες στην παραγωγή ήταν ιδιαίτερα έντονες στις χώρες του Κόλπου, όπου τον Μάρτιο χάθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως – ποσότητα που πλησιάζει τη συνολική παραγωγή των Exxon Mobil και Chevron.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέρρευσαν, από 19,6 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο σε μόλις 4,1 εκατομμύρια βαρέλια συνολικά για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 20.000 πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου.

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, η απώλεια αυτών των όγκων μεταφράζεται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια χαμένων εσόδων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ΑΕΠ της Γερμανίας ή στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας μικρότερων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Λετονία και η Εσθονία.

Ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν πλήρως, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση. Τα παγκόσμια αποθέματα έχουν ήδη μειωθεί κατά περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια μέσα στον Απρίλιο, ενώ οι διακοπές παραγωγής φτάνουν τα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πετρελαϊκά πεδία σε χώρες όπως το Κουβέιτ και το Ιράκ ενδέχεται να χρειαστούν έως και πέντε μήνες για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία, παρατείνοντας την πίεση στα αποθέματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, οι ζημιές σε διυλιστήρια και σε μεγάλες ενεργειακές υποδομές, όπως το συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου Ρας Λαφάν στο Κατάρ, σημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της ενεργειακής ικανότητας στην περιοχή μπορεί να απαιτήσει ακόμη και χρόνια.