Ομόλογα: Ξεπέρασαν το 4% οι αποδόσεις - Πάνω από το 3% το γερμανικό 10ετές

Υπό πίεση παραμένει η αγορά κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν ο «αστάθμητος παράγοντας». Οποιαδήποτε κλιμάκωση που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου μεταφράζεται αμέσως σε πληθωριστική πίεση, γεγονός που αναγκάζει τους ομολογιούχους να ζητούν υψηλότερες αποδόσεις για να καλύψουν τον κίνδυνο.

Υπό τις συνθήκες αυτές ευνοούνται κυρίως τα Γερμανικά ομόλογα τα οποία θεωρούνται ασφαλέστερα με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να αυξάνονται αναλογικά λιγότερο σε σχέση με εκείνες των ομολόγων της περιφέρειας, εξέλιξη η οποία αντανακλάται στη διεύρυνση του περιθωρίου.

Στην ελληνική αγορά η απόδοση του 10ετους ομολόγου ξεπέρασε το 4%, «επιστρέφοντας» στα επίπεδα του Οκτωβρίου 2023. Σε άνοδο βρίσκεται και η απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομολόγου η οποία ξεπέρασε το 3%.

Οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον την πιθανότητα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα, αναγκάζοντας την ΕΚΤ να διατηρήσει την περιοριστική της πολιτική ή, στο χειρότερο σενάριο, να εξετάσει εκ νέου αυξήσεις των επιτοκίων εντός του έτους.

Μάλιστα οι τελευταίες δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ λειτούργησαν ως "hawkish signal" (σκληρή στάση) που επιτάχυνε την προσαρμογή των αγορών.

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά ομολόγων και συκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές 292 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 147 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,06% έναντι 3,11% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περίθώριο να διαμορφωθείς το 0,95%.