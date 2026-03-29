Ο πόλεμος στο Ιράν «θολώνει» τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα αφήσει καμία μεγάλη οικονομία ανεπηρέαστη με την κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να εκτροχιάζει την παγκόσμια οικονομία από μια πορεία ισχυρότερης ανάπτυξης, προβλέπει ο ΟΟΣΑ.

Η σχεδόν πλήρης διακοπή των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ απειλεί να ωθήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία θα υποστεί το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην τελευταία του οικονομική έκθεση ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναθεωρεί τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό που είχε κάνει τον Δεκέμβριο.

Πριν από τη σύγκρουση υπήρχαν ενδείξεις ότι η παγκόσμια ανάπτυξη και ο πληθωρισμός θα βελτιώνονταν. Όμως, η άνοδος του κόστους ενέργειας και οι διαταραχές στο εμπόριο λόγω του πολέμου επιδεινώνουν ξανά τις προοπτικές.

Ο ΟΟΣΑ πλέον εκτιμά ότι ο μέσος πληθωρισμός στις χώρες του G20 θα αυξηθεί φέτος στο 4% αντί για το 2,8% που προέβλεπε τον Δεκέμβριο. Στις ΗΠΑ περιμένει τον πληθωρισμό να εκτιναχτεί στο 4,2% από 2,6% πέρυσι.

Ο ΟΟΣΑ είναι ο πρώτος από τους μεγάλους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς που προχώρησε σε επικαιροποίηση των προβλέψεων του. Η αντίστοιχη κίνηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναμένεται τον επόμενο μήνα.

«Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν καλά αγκυροβολημένες», αναφέρει στην έκθεση του.

«Ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές στη νομισματική πολιτική αν οι πιέσεις στις τιμές επεκταθούν ή αν οι προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης αποδυναμωθούν σημαντικά».

Στην Ευρωζώνη η ανάπτυξη αναμένεται να υποχωρήσει στο 0,8% το 2026, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, πριν αυξηθεί στο 1,2% το 2027 με τη βοήθεια ισχυρότερων δαπανών για την άμυνα.

Πρόκειται για σημαντική υποβάθμιση σε σχέση με τον Δεκέμβριο, όταν ο ΟΟΣΑ προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης 1,2% φέτος και 1,4% για το 2027.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4% φέτος, αυξημένος κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του, ενώ η ανάπτυξη το 2026 αναμένεται να παραμείνει υποτονική στο 0,5%, δηλαδή χαμηλότερη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση.

Οι αναθεωρήσεις αυτές ήταν οι μεγαλύτερες για οποιαδήποτε από τις μεγάλες οικονομίες.

Η χαμηλότερη προοπτική ανάπτυξης και η υψηλότερη πορεία του πληθωρισμού δημιουργούν πρόβλημα για την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος αναμενόταν να μειώσει τα επιτόκια αυτή την άνοιξη από το τρέχον επίπεδο του 3,75%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο εκτεθειμένο στο παγκόσμιο σοκ των τιμών ενέργειας από πολλές άλλες χώρες καθώς εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει και διαθέτει περιορισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος τον Φεβρουάριο στο 3% αλλά αναμένεται να αυξηθεί.

«Το εύρος και η διάρκεια της σύγκρουσης είναι πολύ αβέβαια αλλά μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερων τιμών ενέργειας θα αυξήσει σημαντικά το κόστος για τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσει τον πληθωρισμό με αρνητικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη», εκτιμά ο ΟΟΣΑ,

Η ξαφνική αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον αναγκάζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αλλαγή στρατηγικής. Την εβδομάδα που πέρασε η Fed στις ΗΠΑ υπέδειξε ότι οποιεσδήποτε μειώσεις στα επιτόκια δανεισμού παραμένουν ακόμη μακριά ενώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζεται ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων ήδη από τον Απρίλιο.