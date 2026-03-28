Ο πόλεμος στο Ιράν αναγκάζει την παγκόσμια οικονομική ελίτ να αυτοαναλογιστεί πώς να αντιδράσει σε μια σειρά από σοκ που δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης. Τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η διαταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία είναι ήδη τόσο σοβαρή που ακόμη και ένα ξαφνικό τέλος των εχθροπραξιών δεν θα επαναφέρει τα πράγματα όπως ήταν πριν από την κρίση, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Κου, επικεφαλής οικονομολόγος της Nomura Research.

«Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επισκευαστούν τα πάντα», είπε ο Κου σε συνέντευξή του στη σύνοδο Ambrosetti δίπλα στη Λίμνη Κόμο, στην Ιταλία. Οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα είδος σοκ στην προσφορά που είναι δύσκολο να διαχειριστούν, πρόσθεσε. «Αν τελειώσει, οι άνθρωποι μπορούν να αρχίσουν να κάνουν σχέδια. Για την ώρα κανείς δεν μπορεί να σχεδιάσει τίποτα».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αβεβαιότητα έχει ενταθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους δασμούς του να διαταράσσουν τις εμπορικές συμμαχίες και τις απειλές κατά της Γροιλανδίας και τα παράπονα για το ΝΑΤΟ να αυξάνουν τους ευρωπαϊκούς φόβους για την ασφάλεια. Ο πόλεμος που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει σπείρει ανησυχία σχετικά με την ενέργεια και το μέλλον της Μέσης Ανατολής.

Αυτά τα σοκ συνιστούν έναν «σεισμό» που αναγκάζει σε επανεξέταση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, δήλωσε ο Μάριο Μόντι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και γερουσιαστής διά βίου.

Οι μονομερείς αποφάσεις του Τραμπ, «μαζί με την απροθυμία να δεχτεί τους περιορισμούς του κράτους δικαίου», όπως είπε, «υπονομεύουν τα θεμέλια του δημοκρατικού καπιταλισμού».

Το ερώτημα, πρόσθεσε ο Μόντι, είναι: «Ποιες θα είναι οι συνέπειες της καταστροφής αυτού του συστήματος».

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο μίλησαν στο τέλος μιας εβδομάδας που αποτέλεσε στιγμή αποτίμησης για τους παρατηρητές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσε ο Τραμπ σε όλα τα μέτωπα.

Ενώ υπήρχαν ανησυχίες για τις ζημιές από τον πόλεμο, υπήρχε επίσης αισιοδοξία σχετικά με την πιθανή ανθεκτικότητα της Ευρώπης, δήλωσε ο Βαλέριο Ντε Μόλι, οικοδεσπότης του συνεδρίου.

«Το πλεονέκτημα των ενεργειών του Τραμπ είναι ότι είχαν σχεδόν ηλεκτροσόκ αποτέλεσμα στην Ευρώπη», είπε ο Ντε Μόλι, διευθύνων σύμβουλος του European House - Ambrosetti.