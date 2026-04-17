Ο επικεφαλής των Zara είναι ο ισχυρότερος «παίχτης» στο παγκόσμιο real estate

Ο Αμάνθιο Όρτεγκα, επικεφαλής της αλυσίδας μόδας Zara με περιουσία που υπολογίζεται στα 124 δισ. ευρώ, είναι πλέον ο κορυφαίος ιδιοκτήτης ακινήτων στον κόσμο, με την ένα χαρτοφυλάκιο real estate αξίας άνω των 21 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε το Forbes, ο 90χρονος Ορτέγκα διαθέτει το πιο κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κόσμο με περισσότερα από 200 ακίνητα σε 13 διαφορετικές χώρες, ξεπερνώντας άλλους ισχυρούς μεγιστάνες του real estate, όπως Αυστραλός Χάρι Τριγκούμποφ (19,7 δισ. ευρώ) και ο Αμερικανός Ντόναλντ Μπρεν (16,3 δισ. ευρώ).

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η δραστηριότητα του επικεφαλής της Inditex (μητρικής των Zara) στην αγορά ακινήτων έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα από την εισαγωγή του ομίλου στο χρηματιστήριο της Ισπανίας το 2001.

Η στρατηγική του Ορτέγκα τον οδηγεί να επανεπενδύει τα κερδοφόρα μερίσματα που αποκομίζει από την εταιρεία σε ακίνητα, επιτρέποντάς του να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που επισκιάζει τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες ακινήτων της Ισπανίας, τη Merlin Properties (12,5 δισ. ευρώ) και την Colonial SFL (12 δισ. ευρώ).

Το 2026, προβλέπεται να λάβει το ρεκόρ των 3,2 δισ. ευρώ από τα κέρδη της Inditex.

Οι επενδύσεις τον βοηθούν επίσης να αποφύγει ένα βαρύ φορολογικό φορτίο, καθώς τα μετρητά δεσμεύονται σε επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αντί να παραμένουν αδρανή στον πλούσιο τραπεζικό του λογαριασμό – κάτι που ενδεχομένως έχει εξοικονομήσει στον Όρτεγκα περισσότερα από 650 εκατομμύρια ευρώ από το 2001.