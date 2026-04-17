Netflix: Αποχωρεί από το Δ.Σ. ο συνιδρυτής Ριντ Χέιστινγκς

Ο συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Netflix, Ριντ Χέιστινγκς, δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.

Η απόφαση έρχεται λιγότερο από τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου, την οποία πλέον μοιράζονται οι Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς. Ο ίδιος ανέφερε ότι η συμβολή του επικεντρώθηκε στη «δημιουργία χαράς για τα μέλη, στην οικοδόμηση μιας εταιρικής κουλτούρας με διάρκεια και σε μια επιχείρηση που θα παραμείνει επιτυχημένη για γενιές», προσθέτοντας ότι σκοπεύει να αφοσιωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες.

Η αποχώρησή του σημειώνεται σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για τη Netflix, μόλις δύο μήνες μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της εταιρείας να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της Warner Bros. Discovery. Ωστόσο, η διοίκηση διέψευσε ότι η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την αποχώρηση του Χέιστινγκς.

«Πρόκειται για μια ασυνήθιστη κίνηση για ιδρυτή, αλλά ο Ριντ δεν είναι ένας συνηθισμένος ιδρυτής», δήλωσε ο Πίτερς, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου τους επόμενους μήνες.

Ο Χέιστινγκς ίδρυσε τη Netflix το 1997, οδηγώντας τη σε μια πορεία που άλλαξε ριζικά τον τρόπο κατανάλωσης ψυχαγωγίας παγκοσμίως. Από το μοντέλο ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου μέχρι την κυριαρχία στο streaming και την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου, η εταιρεία αμφισβήτησε παραδοσιακούς κολοσσούς της βιομηχανίας.

Επί των ημερών του, η Netflix εισήγαγε και τη συνδρομή με διαφημίσεις, ενώ μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση το 2023, η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξή της, επεκτεινόμενη σε ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο και podcasts. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, οι συνδρομητές της είχαν φτάσει τα 325 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο Χέιστινγκς είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, έχοντας δωρίσει σημαντικά ποσά σε πανεπιστήμια και ιδρύματα.