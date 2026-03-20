Οι μετοχές της Super Micro Computer Inc κατέγραψαν σημαντική πτώση άνω του 28% την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση ότι τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή Yih-Shyan Liaw, κατηγορούνται για συνωμοσία με στόχο την παράνομη εξαγωγή προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε αποστολές υψηλής απόδοσης AI servers που παραβίαζαν τους αυστηρούς αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το Investing.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι εμπλεκόμενοι ήταν δύο εργαζόμενοι και ένας εξωτερικός συνεργάτης. Ο Liaw συνελήφθη την Πέμπτη. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση ψευδών εγγράφων, παραπλανητικών πρακτικών —όπως “εικονικοί” servers για να ξεγελούν τους επιθεωρητές— και πολύπλοκα σχήματα μεταφόρτωσης, ώστε να αποκρύπτεται ότι ο τελικός προορισμός των προϊόντων ήταν η Κίνα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το φερόμενο σχέδιο απέφερε στη Super Micro έσοδα τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο 2024–2025. Ωστόσο, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν κατηγορείται η ίδια και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Παράλληλα, έθεσε τους δύο εργαζομένους σε διοικητική άδεια και απέλυσε τον συνεργάτη.

Η Super Micro κατασκευάζει προηγμένους διακομιστές Tεχνητής Nοημοσύνης που χρησιμοποιούν τσιπ της Nvidia, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρούς εξαγωγικούς ελέγχους των ΗΠΑ. Η εταιρεία δεν διαθέτει άδεια για εξαγωγή τέτοιων συστημάτων στην Κίνα.

Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της υπόθεσης. Ο Mark Newman της Bernstein σημείωσε ότι, ακόμη κι αν η εταιρεία δεν κατηγορείται άμεσα, το περιστατικό πλήττει σοβαρά την αξιοπιστία της. Τόνισε επίσης ότι ενδέχεται η Nvidia να αποστασιοποιηθεί από τη Super Micro, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την προμήθεια κρίσιμων GPUs και κατ’ επέκταση τη λειτουργία της εταιρείας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής της Nvidia στην υπόθεση. Παρότι τα προϊόντα της βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, δεν προκύπτει ότι η εταιρεία είχε γνώση των φερόμενων παραβιάσεων. Η υπόθεση αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας.