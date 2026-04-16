Καμπανάκι ΙΕΑ για καύσιμα αεροσκαφών: Η Ευρώπη έχει επάρκεια για περίπου έξι εβδομάδες

Η Ευρώπη διαθέτει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών», προειδοποίησε ο επικεφαλής διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), επισημαίνοντας τον κίνδυνο διαταραχών στις αερομεταφορές.

Όπως δήλωσε την Πέμπτη σε εκτενή συνέντευξή του στο Associated Press ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, ενδέχεται να υπάρξουν «σύντομα» ακυρώσεις πτήσεων, εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των πετρελαϊκών ροών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Μπιρόλ περιέγραψε τις παγκόσμιες επιπτώσεις αυτού που χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», η οποία συνδέεται με τις διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων πόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν “Dire Straits”. Σήμερα, πρόκειται για ένα πραγματικά επικίνδυνο στενό, με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο διαρκεί η κατάσταση, τόσο εντονότερες θα είναι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό διεθνώς», σημείωσε.

Όπως τόνισε, ο αντίκτυπος θα αποτυπωθεί σε «υψηλότερες τιμές καυσίμων, αυξημένες τιμές φυσικού αερίου και ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια».

Η επιβάρυνση, ωστόσο, δεν θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Ορισμένες χώρες θα πληγούν περισσότερο, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

«Οι χώρες που θα υποφέρουν περισσότερο δεν είναι απαραίτητα εκείνες με τη μεγαλύτερη διεθνή επιρροή. Πρόκειται κυρίως για αναπτυσσόμενες οικονομίες - τις φτωχότερες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής», υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε, οι επιπτώσεις θα επεκταθούν στη συνέχεια και στη Δύση. «Αργότερα, το πρόβλημα θα φτάσει και στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμείνει κλειστό, ο Μπιρόλ προειδοποίησε ότι ενδέχεται σύντομα να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη λόγω έλλειψης καυσίμων.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στο σύστημα «διοδίων» που φέρεται να εφαρμόζει το Ιράν για τη διέλευση πλοίων από το στενό, προειδοποιώντας ότι η μονιμοποίησή του θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο και για άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως το Στενό της Μαλάκα.

«Αν αλλάξει αυτό το καθεστώς μία φορά, θα είναι δύσκολο να επανέλθει. Δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες από πέρασμα σε πέρασμα», σημείωσε, τονίζοντας ότι «το πετρέλαιο πρέπει να ρέει ελεύθερα, χωρίς όρους, από το σημείο Α στο σημείο Β».