JP Morgan: «Ψαλίδι» στη μετοχή της γερμανικής SAP - Οι προειδοποιήσεις για τις παραγγελίες στο cloud

Η JP Morgan προχώρησε σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή του γερμανικού τεχνολογικού «κολοσσού» SAP και σε μείωση της τιμής-στόχου, υπογραμμίζοντας την επιβράδυνση των παραγγελιών στον τομέα του cloud.

Ο επενδυτικός οίκος «έκοψε» τη σύσταση σε «neutral» από «overweight» και μείωσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της SAP σε 175 ευρώ από 260 ευρώ.

Οι αναλυτές της JP Morgan δήλωσαν ότι η προηγούμενη αισιόδοξη στάση τους απέναντι στη SAP βασιζόταν στην «επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων και τη σημαντική επέκταση των περιθωρίων κέρδους», αλλά «η εικόνα για την απόδοση έχει αλλάξει», καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει πολλαπλά εμπόδια.

Κεντρικό θέμα ανησυχίας αποτελεί η επιβράδυνση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου παραγγελιών cloud (CCB) της SAP, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της τράπεζας, αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η βάση των πελατών που έχουν μεταβεί στο νέο σύστημα ωριμάζει.

Η αύξηση του χαρτοφυλακίου παραγγελιών της εταιρείας κορυφώθηκε το 2024 και έκτοτε έχει επιβραδυνθεί, ενώ αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση έως το 2026.

Ακόμα, η JP Morgan ανέφερε πως μια πιθανή μετατόπιση του επιχειρηματικού μοντέλου της SAP προς μια δομή βασισμένη στην κατανάλωση ή στα αποτελέσματα θα μπορούσε να εισάγει μεταβλητότητα, καθώς τα έσοδα θα γίνονται λιγότερο προβλέψιμα.

Ταυτόχρονα, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός -ιδιαίτερα στο επίπεδο των agent Τεχνητής Νοημοσύνης- αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες επενδυτικές ανάγκες.

Η JP Morgan επισήμανε την ταχεία επέκταση των μεγάλων παρόχων μοντέλων γλώσσας (LLM) και την αύξηση των δαπανών στον κλάδο της AI, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στα περιθώρια κέρδους και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών.