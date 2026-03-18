Τεχνητή Νοημοσύνη

Για όσους ασχολούνται συστηματικά με τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, το γεγονός αυτών των ημερών είναι το ετήσιο συνέδριο NVIDIA GTC. Το συνέδριο αυτό ξεκίνησε από το 2009 και τα τελευταία χρόνια είναι πλέον αφιερωμένο σχεδόν ολοκληρωτικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το φετινό συνέδριο ξεκίνησε προχθές 16 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί αύριο 19 Μαρτίου, αλλά για τον περισσότερο κόσμο αυτό που μετρά περισσότερο έγινε την πρώτη ημέρα του συνεδρίου με την κύρια ομιλία του Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Ο ηγέτης της μεγαλύτερης σε χρηματιστηριακή αξία εταιρείας στον κόσμο ήταν πολύ αισιόδοξος. Μεγάλη εντύπωση έκανε η εκτίμησή του σχετικά με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας από τις πωλήσεις των δύο βασικών συστημάτων της που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, Blackwell και Vera Rubin. Ενώ κατά την διάρκεια του περσινού συνεδρίου η εκτίμηση ανέφερε πως για το 2025 και το 2026 οι πωλήσεις θα έφθαναν τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά την προχθεσινή του ομιλία ο Χουάνγκ είπε πως οι πωλήσεις για το διάστημα 2025 με 2027 θα είναι τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, υπαινισσόμενος μάλιστα πως το πραγματικό νούμερο μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο..

Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία πως η ζήτηση για τα προϊόντα ΤΝ της Nvidia παραμένει εξαιρετικά ισχυρή και πως με βάση ό,τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, οι οικονομικές της επιδόσεις θα συνεχίσουν να ενισχύονται. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που προέκυψε από τις παρουσιάσεις της Nvidia στο συνέδριο είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας της με την Groq, μία startup εταιρεία που βρέθηκε τα περασμένα Χριστούγεννα στην αγκαλιά της Nvidia (δεν είναι σαφής η φύση της σχέσης των δύο επιχειρήσεων αλλά είναι σίγουρο πως η Nvidia ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα της Groq).

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε στο substack του ο Tae Kim, συγγραφέας του βιβλίου «The Nvidia Way» και μέχρι πρότινος αρθρογράφος του Barron’s, αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει την Nvidia να κάνει ακόμα πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς τους επεξεργαστές Vera Rubin που είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας αυτή την στιγμή και στην ουσία να διασφαλίσει την πρωτοκαθεδρία της στον τομέα για πολύ καιρό ακόμα.

Παρά το γεγονός πως η μετοχή της εταιρείας δεν αντέδρασε με ενθουσιασμό, δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτή την στιγμή η Nvidia εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα και να αποκομίζει τεράστια οικονομικά οφέλη. Αυτό όμως δεν ισχύει κατ’ ανάγκην και για όλα τα μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας που επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στον τομέα. Για πολλές από αυτές ο δρόμος προς την κερδοφορία και συνεπώς προς την επιτυχία δεν είναι δεδομένος.

Το παράδειγμα της Meta Holdings (META NASDAQ) είναι χαρακτηριστικό. Παρά τα δισεκατομμύρια που έχει ξοδέψει για την προσέλκυση ικανών στελεχών, τα τελευταία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν απογοητεύσει και η εταιρεία φαίνεται πως έχει μείνει πίσω στην κούρσα. Έτσι δεν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η προχθεσινή πληροφορία του Reuters σχετικά με επικείμενες μαζικές απολύσεις, ίσως και για πάνω από το 20% του προσωπικού της, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδά της την στιγμή που ανεβάζει συνεχώς το ύψος των επενδύσεων της στον τομέα της ΤΝ.

Σχετικά δύσκολα φαίνεται να είναι τα πράγματα και στην xAI του Ίλον Μασκ, ο οποίος πριν μερικές μέρες δήλωσε με ανάρτησή του στο X, πως αυτή την περίοδο η εταιρεία χτίζεται από την αρχή, καθώς την πρώτη φορά δεν έγινε σωστή δουλειά. Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης είναι μάλλον το γεγονός πως πολλά ανώτατα στελέχη έχουν εγκαταλείψει την xAI, η οποία όπως ξέρουμε εξαγοράστηκε πολύ πρόσφατα από την SpaceX, την διαστημική εταιρεία του πρωτοπόρου επιχειρηματία.

Μπερδεμένα είναι τα πράγματα και στην μεγάλη κινεζική Alibaba (BABA NYSE, 9988 HONG KONG), η οποία αποφάσισε να αλλάξει εντελώς την δομή της προκειμένου να δώσει μεγαλύτερο βάρος στον σχεδιασμό προϊόντων ΤΝ για επιχειρήσεις. Το πρόβλημα εδώ φαίνεται πως έχει να κάνει με τον ανελέητο ανταγωνισμό που υπάρχει στον τομέα στην Κίνα, κάτι που δεν αφήνει κανένα σχεδόν περιθώριο κέρδους, ειδικά στον τομέα της λιανικής.

Ακόμα και οι επιχειρήσεις που πάνε πολύ καλά και οι εφαρμογές τους θεωρούνται πολύ προηγμένες, δεν έχουν εξασφαλισμένη την κερδοφόρα λειτουργία τους. Η OpenAI, η γνωστότερη εταιρεία του κλάδου, βρίσκεται σε συζητήσεις με εταιρείες του κλάδου των Private Equity προκειμένου να δημιουργήσουν κοινή επιχείρηση με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της σε εταιρείες που είναι συνδεμένες με διάφορους τρόπους με τους γίγαντες του Private Equity.

Όσο για την Anthropic, η οποία φαίνεται πως αυτή την περίοδο είναι από τις εταιρείες που προχωρήσει περισσότερο στον τομέα, η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή. Μπορεί η εφαρμογή Claude να χρησιμοποιείται ακόμα από τον αμερικανικό στρατό μέσω του προγράμματος Project Maven και να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν αλλά αυτό δεν της εξασφαλίζει τον δρόμο προς την κερδοφορία, ειδικά μετά την έντονη διαμάχη της με το αμερικανικό πεντάγωνο που κατέληξε στο γνωστό «διαζύγιο» που ίσως στερήσει από την Anthropic πολύτιμα έσοδα στο μέλλον.

Πέρα όμως από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ΤΝ σχετικά με το πότε και πώς θα αποδώσουν κέρδη οι τεράστιες επενδύσεις που κάνουν, και που φαίνεται πως θα συνεχίσουν να κάνουν με αυξανόμενο ρυθμό, υπάρχει και κάτι που ακόμα δεν έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Αναφερόμαστε στην επιφυλακτική στάση που τηρεί απέναντι στην επέλαση της ΤΝ μεγάλο μέρος των Αμερικανών πολιτών. Στο newsletter Odd Lots του Bloomberg που δημοσιεύθηκε προχθές Δευτέρα είδαμε πως σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις, η άνοδος της ΤΝ δεν τους αφήνει καθόλου αδιάφορους και αρχίζει να τους απασχολεί με πολύ ταχύ ρυθμό.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Blue Rose Research, το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το 29ο σε σπουδαιότητα ανάμεσα σε 39 ζητήματα που ανέφεραν οι πολίτες αλλά αυξάνεται σε σπουδαιότητα με τον ταχύτερο ρυθμό από οποιοδήποτε άλλο. Περίπου 40% των πολιτών που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση ανέφερε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως σημαντικό ζήτημα, πράγμα που σημαίνει πως αν συνεχιστεί ο ρυθμός ανόδου της ως υπαρκτού προβλήματος δεν θα αργήσει να βρεθεί στην πρώτη θέση των προβλημάτων. Διαβάζοντας τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης πιθανολογούμε πως δεν θα αρέσουν καθόλου στις επιχειρήσεις που επενδύουν τεράστια ποσά και ελπίζουν πως θα κερδίσουν πολύ στο μέλλον.

Το 55% των ψηφοφόρων θεωρεί πως οι εταιρείες δεν θα πρέπει να μπορούν να τιμολογήσουν όπως θέλουν τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης και πως θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες για την απώλεια θέσεων εργασίας που μπορεί να προκαλέσουν αυτά. Στην ουσία, οι ψηφοφόροι φαίνεται να λένε πως δεν θα πρέπει να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να κερδίσουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη με βάση τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες τους, περίπου το 50% των ψηφοφόρων υποστηρίζει πως θα πρέπει να επιβληθούν ειδικοί φόροι στις επιχειρήσεις που κερδίζουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη αν η κυβέρνηση αποφάσιζε την δημιουργία ενός προγράμματος για την ενίσχυση όσων χάσουν την δουλειά τους εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δεν ξέρουμε πόσο εύκολο θα είναι να οριστεί η ευθύνη της ΤΝ όταν κάποιος χάσει την δουλειά του, είμαστε σίγουροι όμως πως αν τελικά οι επιχειρήσεις του κλάδου καταφέρουν να πετύχουν μεγάλη κερδοφορία, μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων και της κοινής γνώμης θα τις περιμένει στην γωνία. Αυτό μπορεί να μην απασχολεί και πολύ τις εταιρείες αυτή την στιγμή αλλά δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί.