Η Mastercard και η εξαγορά που της ανοίγει τον δρόμο για τα stablecoins

Προχθές 17 Μαρτίου, η μεγάλη αμερικανική εταιρεία Mastercard (MA NYSE) ανακοίνωσε πως προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς της BVNK, μίας startup εταιρείας με έδρα το Λονδίνο. Το αντίτιμο της εξαγοράς μπορεί να φτάσει τα 1,80 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, αλλά δεν έγινε γνωστό αν αυτό θα είναι σε μετρητά ή σε μετοχές της Mastercard.

Πριν προχωρήσουμε στην ουσία αυτής της επιχειρηματικής κίνησης, υπενθυμίζουμε πως η Mastercard είναι ένας από τους δύο παγκόσμιους κολοσσούς στον τομέα των συστημάτων πληρωμών, μαζί με την επίσης αμερικανική Visa (V NYSE) και η χρηματιστηριακή της αξία είναι αυτές τις μέρες κοντά στα 450 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι όμως η BVNK; Όπως διαβάσαμε στην επίσημη ανακοίνωση και στα σχετικά ρεπορτάζ του διεθνούς οικονομικού Τύπου, η εταιρεία ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2021 και δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, η εξαγορά έχει ως στόχο την σύνδεση των πληρωμών που βασίζονται στην τεχνολογία Blockchain με τις παραδοσιακές πληρωμές με τα επίσημα κρατικά νομίσματα.

Το βασικό χαρακτηριστικό της εξαγοραζόμενης εταιρείας είναι πως αποτελεί μία από τις ηγέτιδες στον τομέα των υποδομών για την λειτουργία και την υποστήριξη των stablecoins. Η πλατφόρμα της ήδη δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να στείλουν και να υποδεχθούν πληρωμές σε όλα τα βασικά δίκτυα blockchain σε πάνω από 130 χώρες.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του Barron’s, η εξαγορά δείχνει πως η Mastercard προετοιμάζεται για την σημαντική αύξηση στην χρήση των κρυπτονομισμάτων και των stablecoins από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το ίδιο άρθρο επισήμανε πως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν αρχίσει να «αγκαλιάζουν» τα ψηφιακά νομίσματα εκτιμώντας πως μέσω αυτών θα μειωθεί το κόστος των χρηματικών μεταφορών και θα αυξηθεί η ταχύτητά τους.

Η λογική αυτής της επιχειρηματικής κίνησης φαίνεται καλύτερα διαβάζοντας τις δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου από τον Jorn Lambert, ανώτατο στέλεχος της Mastercard. Ο Lambert παρατήρησε πως στην διεθνή βιομηχανία πληρωμών υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το ποια μέθοδος είναι η καλύτερη, η παραδοσιακή που ξέραμε μέχρι τώρα ή αυτή που θα περιλαμβάνει την χρήση των stablecoins.

Ο Lambert εξήγησε πως η εταιρεία του δεν βλέπει έτσι τα πράγματα αλλά πιστεύει πως η δύναμη θα έρθει μέσα από την σύνδεση των δύο αυτών συστημάτων. Καθώς αυτή η σύνδεση απαιτεί πολύ προηγμένη τεχνολογία, η Mastercard έκρινε πως θα έχανε πολύτιμο χρόνο για να την αναπτύξει η ίδια και προτίμησε την λύση της εξαγοράς της BNVK.

Από τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου γνωρίζουμε πως υπήρχαν και άλλοι μνηστήρες για την startup και πως το 2025 είχαν γίνει σοβαρές συζητήσεις με αντικείμενο την πιθανή εξαγορά της BVNK από το γνωστό crypto χρηματιστήριο Coinbase (COIN NASDAQ).

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει αρκετά και το τίμημα της ενδεχόμενης εξαγοράς θα ήταν της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά έληξαν χωρίς αποτέλεσμα τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Η προχθεσινή κίνηση της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική της στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών.

Όπως διαβάσαμε στο Bloomberg την 11η Μαρτίου, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με πάνω από 85 επιχειρήσεις του ψηφιακού τομέα προκειμένου να δημιουργηθεί μία μεγάλη διεθνής κοινοπραξία σχεδιασμένη για να κρατά τις ψηφιακές πληρωμές και τα stablecoins συνδεδεμένα με το δίκτυο πληρωμών της ίδιας.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση της εταιρείας, ο στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη των ψηφιακών πληρωμών, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς σε αξία, μέσα στα υφιστάμενα δίκτυα. Στην ομάδα αυτών των εταιρειών περιλαμβάνονται πολύ γνωστά ονόματα όπως η αμερικανική Circle Internet Group (CRCL NYSE) η οποία έχει εκδώσει το stablecoin USDC που είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές παγκοσμίως και η κινεζική Binance που έχει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο.

Όσο μπορούμε να καταλάβουμε από αυτά που διαβάσαμε σχετικά με το θέμα, μας φαίνεται πως η Mastercard έχει αποφασίσει να πάρει ένα μικρό «στοίχημα» στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών και ιδίως των stablecoins.

Ξοδεύοντας 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει γρήγορα την σχετική τεχνογνωσία σχεδόν εξασφαλίζει πως δεν πρόκειται να μείνει πίσω αν οι καταναλωτές αγαπήσουν πολύ τα stablecoins και αποφασίσουν να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές τους αγορές χρησιμοποιώντας σαν βασικό μέσο πληρωμής αυτά τα ψηφιακά νομίσματα που κρατούν σταθερή την αναλογία τους με τα διάφορα παραδοσιακά νομίσματα (κυρίως το δολάριο ΗΠΑ).

Από την άλλη μεριά, αν τα stablecoins δεν καταφέρουν τελικά να γοητεύσουν τους καταναλωτές, το ποσό των 1,8 δισ. ίσως να πάει χαμένο αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να καταστρέψει την εταιρεία.

Αν θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα, η απόφαση της Mastercard, και υποθέτουμε πως σύντομα θα κάνει κάτι παρόμοιο και η Visa, να δώσει στους καταναλωτές την δυνατότητα διενέργειας ασφαλών συναλλαγών με χρήση stablecoins μπορεί να παίξει από μόνη της σημαντικό ρόλο στην μελλοντική υιοθέτηση αυτού του τρόπου πληρωμών από τους καταναλωτές.

Ένα προχθεσινό άρθρο του Bloomerg μας έβαλε αυτή την ιδέα, καθώς μας έδειξε πόσο επικίνδυνη μπορεί να φαίνεται ακόμα στους περισσότερους καταναλωτές η χρήση των stablecoins και γενικότερα των ψηφιακών νομισμάτων. Σύμφωνα με την αρθρογράφο Muyao Shen, την προηγούμενη Πέμπτη 12 Μαρτίου ένας trader των αγορών crypto προσπάθησε να ανταλλάξει stablecoins αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων με ένα σχετικά άγνωστο ψηφιακό νόμισμα, χρησιμοποιώντας μία εξωτερική εφαρμογή κάποιου ιδιώτη παρόχου που εγγυάται την επίτευξη των καλύτερων δυνατών «ισοτιμιών» κατά την διάρκεια της μετατροπής.

Ακούγεται εξωφρενικό αλλά στα χέρια του trader τελικά βρέθηκαν ψηφιακά νομίσματα αξίας μόνο 36.000 δολαρίων. Όπως διαβάσαμε, η εφαρμογή προειδοποίησε τον trader σχετικά με τις μεγάλες απώλειες που θα υφίστατο αν προχωρούσε στην μετατροπή που είχε ζητήσει αλλά αυτός δεν πήρε σοβαρά την προειδοποίηση και υπέστη τελικά μία τεράστια ζημιά.

Όσο σημαντικό και να ήταν το λάθος του χρήστη, δεν αμφιβάλλουμε πως όταν είναι έτοιμο το σύστημα ανταλλαγής stablecoins με παραδοσιακά νομίσματα ή άλλα κρυπτονομίσματα, αυτά τα λάθη δεν θα μπορούν να γίνονται όσο απρόσεκτος και να είναι ο χρήστης.

Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι που θα μπορούν να πείσουν τους καταναλωτές για την ασφάλεια των πληρωμών με αυτή την μέθοδο αυτοί θα είναι η Mastercard και η Visa που θα διασφαλίσουν έτσι την κυριαρχία τους και στους νέους τρόπους πληρωμών. Αν κοστίσει κάτι στην περιοχή των 1,8 δισεκατομμυρίων στην κάθε μία, μάλλον θα είναι ευτυχείς.