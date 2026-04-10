Η Wall Street καταφεύγει σε ασυνήθιστα κριτήρια για να αποτιμήσει την SpaceX του Ίλον Μασκ. Τουλάχιστον ένας από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές της SpaceX συγκρίνει ιδιωτικά την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων όχι με ανταγωνιστές του αεροδιαστημικού τομέα όπως η Boeing ή γίγαντες των τηλεπικοινωνιών όπως η AT&T, αλλά με την αγαπημένη της αγοράς Palantir Technologies και εταιρείες υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η GE Vernova και η Vertiv, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει μια αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων εν όψει της πιθανώς μεγαλύτερης δημόσιας προσφοράς στην ιστορία.

Το πλαίσιο αυτό, το οποίο περιγράφηκε για πρώτη φορά στο Reuters από πηγή που γνωρίζει τη στρατηγική της εταιρείας, καταδεικνύει την ασυνήθιστη πρόκληση που αποτελεί η αποτίμηση μιας εταιρείας χωρίς προφανείς ομοειδείς εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο — καθώς και τα μέτρα στα οποία καταφεύγει η Wall Street για να δικαιολογήσει μια αποτίμηση με πριμ.

Η SpaceX υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να διοργανώσει μια ημερίδα για αναλυτές στις 21 Απριλίου.

Με πιθανή αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων, η SpaceX φαίνεται ακριβή σύμφωνα με πολλά παραδοσιακά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσεων με τους πολλαπλασιαστές κερδών και εσόδων σε εταιρείες που συχνά αναφέρονται ως σημεία αναφοράς για τμήματα της δραστηριότητάς της.

Στον τομέα του διαστήματος, αυτό σημαίνει τις Boeing και Lockheed Martin, των οποίων η κοινοπραξία United Launch Alliance ανταγωνίζεται τη SpaceX στις υπηρεσίες εκτόξευσης.

Στον τομέα της πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ομόλογες εταιρείες θα ήταν η AT&T και η Verizon.

Ωστόσο, οι χρηματοδότες της εταιρείας, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει 75 δισ. δολάρια μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO) φέτος, υποστηρίζουν ότι οι συγκρίσεις με καθιερωμένες εταιρείες παραδοσιακών κλάδων παραβλέπουν τον σκοπό της SpaceX και των άλλων εταιρειών του Μασκ: να εκμεταλλευτούν την εμφάνιση μακροπρόθεσμων, «διαρκών» οικονομικών μεταβολών, σε μια εποχή που ελάχιστοι ανταγωνιστές είναι σε θέση να το πράξουν.

Οι εταιρείες του Μασκ έχουν ιστορικά επιτύχει υψηλούς πολλαπλασιαστές, εν μέρει επειδή οι επενδυτές στοιχηματίζουν προσωπικά σε αυτόν – με την Tesla (TSLA.O) να αποτελεί το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα – και οι επενδυτές της SpaceX αναμένουν ότι αυτή η δυναμική θα μεταφερθεί σε οποιαδήποτε δημόσια προσφορά.