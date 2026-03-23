Goldman Sachs: Στροφή για την ΕΚΤ - Προς αύξηση επιτοκίων από τον Απρίλιο λόγω ενεργειακού πληθωρισμού

Η Goldman Sachs αναθεωρεί την εκτίμησή της ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ευθυγραμμιζόμενη με την πρόσφατη στροφή και άλλων μεγάλων τραπεζών.

Όπως αναφέρει το Investing, ενώ προηγουμένως προέβλεπε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πλέον εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση ήδη από τον Απρίλιο.

Η αλλαγή αυτή ακολουθεί αντίστοιχες κινήσεις από τις JP Morgan και Barclays, οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα αναθεώρησαν επίσης τις προβλέψεις τους, βλέποντας πιο άμεση αντίδραση της ΕΚΤ στη νομισματική πολιτική.

Κύριος λόγος για τη μεταστροφή αποτελεί η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, που αποδίδεται κυρίως στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Η αύξηση των τιμών ενέργειας, και ειδικά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν σημαντικά την τελευταία εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα περίπου διπλάσια από τις προβλέψεις της ίδιας της ΕΚΤ για το επόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή υπονομεύει τις προηγούμενες εκτιμήσεις και τον σχεδιασμό της κεντρικής τράπεζας, η οποία ήδη βρισκόταν σε στάση αναμονής πριν από την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιδιαίτερα για οικονομίες όπως η γερμανική, όπου ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, η άνοδος του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πιέσεις.

Ως αποτέλεσμα, οι αγορές έχουν αρχίσει να προεξοφλούν πιο επιθετική στάση από την ΕΚΤ. Οι πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Απρίλιο διαμορφώνονται πλέον γύρω στο 71%, ενώ μια αύξηση έως τον Ιούνιο θεωρείται σχεδόν βέβαιη.