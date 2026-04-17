Γιατί το «next big thing» στις αγορές είναι η κβαντική πληροφορική

Οι εξελίξεις στον τομέα της κβαντικής υπολογιστικής από το 2024 και μετά έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τα θεωρητικά πειράματα στην πρακτική μηχανική και εν συνεχεία στην εμπορική υποδομή.

Η προσδοκία για εμπορεύσιμους κβαντικούς υπολογιστές έχει ενισχυθεί από συγκεκριμένα τεχνολογικά ορόσημα με μεγαλύτερο εκείνο της διόρθωσης των σφαλμάτων.

Για να κατανοήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί αλλά και το πώς η κβαντική υπολογιστική μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας, θα δώσουμε δύο βασικές επεξηγήσεις:

Η πρώτη είναι η ερμηνεία με απλά ελληνικά του κβαντικού δυαδικού ψηφίου, Qubit.

Το Qubit λοιπόν είναι η βασική μονάδα πληροφορίας ενός κβαντικού υπολογιστή, αντίστοιχη του Bit για τους απλούς υπολογιστές που όλοι ξέρουμε.

Το Βit είναι σαν ένας διακόπτης που μπορεί να είναι είτε On (1) είτε Off (0). Ποτέ και τα δύο ταυτόχρονα.

Το Qubit όμως χάρη σε μια ιδιότητα που λέγεται υπέρθεση, μπορεί να είναι 0, 1, ή και τα δύο μαζί ταυτόχρονα.

Φανταστείτε ένα νόμισμα. Το Bit είναι το νόμισμα που ακουμπάει στο τραπέζι και βλέπουμε μια συγκεκριμένη πλευρά του, «Κορώνα» ή «Γράμματα».

Το Qubit είναι το νόμισμα την ώρα που στριφογυρίζει πάνω στο τραπέζι και μπορούμε να δούμε και τις δύο όψεις μαζί.

Αυτή η διαφορά είναι το Α και το Ω, καθώς ένα Qubit μπορεί να βρίσκεται σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα και επομένως ένας κβαντικός υπολογιστής μπορεί να εξετάζει εκατομμύρια πιθανότητες την ίδια στιγμή, σε αντίθεση με έναν κλασικό υπολογιστή που θα έπρεπε να τις ελέγξει μία προς μία.

Eίναι σαν ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βρει την έξοδο σε έναν λαβύρινθο. Παίρνει μια διαδρομή, φτάνει σε αδιέξοδο, γυρίζει πίσω, δοκιμάζει την επόμενη και δοκιμάζοντας μια μια όλες τις διαδρομές κάποια στιγμή θα βρει τη σωστή.

Ο Κβαντικός Υπολογιστής θα λειτουργήσει σαν ένα αεράκι που θα απλωθεί σε ολόκληρο τον λαβύρινθο ταυτόχρονα. Επειδή ακριβώς το Qubit μπορεί να είναι σε πολλές καταστάσεις μαζί, ο υπολογιστής γεμίζει όλον τον χώρο ταυτόχρονα, «μπαίνοντας» σε όλα τα μονοπάτια την ίδια στιγμή και βρίσκοντας την έξοδο σχεδόν ακαριαία.

Η ικανότητα ενός κβαντικού υπολογιστή να εξετάζει εκατομμύρια λύσεις, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο μας, καθώς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε προβλήματα που έχουν άπειρους συνδυασμούς, όπως τα νέα φάρμακα για παράδειγμα. Αντί να δοκιμάζουμε ένα-ένα τα χημικά στοιχεία στο εργαστήριο, ο κβαντικός υπολογιστής «στριφογυρίζει» όλα τα πιθανά μόρια μαζί και προσομοιώνει απίστευτα γρήγορα την αλληλεπίδραση φαρμάκων με πρωτείνες.

Το «σπάσιμο» κωδικών είναι άλλη μια δυνατότητα καθώς ένας κλασικός υπολογιστής θα χρειαζόταν εκατομμύρια χρόνια για να μαντέψει έναν πολύπλοκο κωδικό δοκιμάζοντας νούμερα. Ο κβαντικός «δοκιμάζει» σχεδόν όλους τους συνδυασμούς μαζί.

-Η δεύτερη επεξήγηση αναφέρεται στο μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη ενός κβαντικού υπολογιστή, που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι τα κανονικά qubits -τα λεγόμενα «φυσικά»- είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στη θερμοκρασία ή ένας παραμικρός κραδασμός μπορεί να τα μπερδέψει, με αποτέλεσμα να χάσουν την πληροφορία τους.

Επειδή λοιπόν ένα μόνο φυσικό qubit είναι αναξιόπιστο λόγω της αστάθειας του, οι επιστήμονες παίρνουν ομάδες qubit και τα βάζουν να δουλεύουν μαζί ως μία ομάδα.

Αυτή η ομάδα λειτουργεί σαν ένα ενιαίο, «εικονικό» Qubit που ονομάζεται «λογικό» Qubit. Αν κάποια από τα φυσικά qubits της ομάδας κάνουν λάθος, τα υπόλοιπα το εντοπίζουν και το διορθώνουν αυτόματα.

Με δυο λόγια, το φυσικό qubit είναι ο ασταθής εργάτης που κάνει συχνά λάθη, αλλά μέσω του έξυπνου συνδυασμού πολλών εργατών μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα.

Η Google πρόσφατα αλλά και η Quantinuum -μη εισηγμένη αλλά η Honeywell είναι βασικός μέτοχος- κατάφεραν να φτιάξουν πολλά λογικά qubits που συνεργάζονται άψογα, κάτι που είναι το «κλειδί» για να φτάσουμε σε υπολογιστές που θα εμπιστευόμαστε για σοβαρές ερευνητικές διαδικασίες.

Εν ολίγοις, ενώ μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν η αστάθεια του Qubit που κατέστρεφε τις κβαντικές πληροφορίες, τα δεδομένα άλλαξαν μετά από πρόσφατα επιτεύγματα όπως:

-Το Google Willow Chip. Πρόκειται για ένα νέο επεξεργαστή 105 qubits, που επέδειξε «εκθετική διόρθωση σφαλμάτων», μειώνοντας τα λάθη καθώς το σύστημα μεγαλώνει. Ο Willow έλυσε σε 5 λεπτά προβλήματα που θα απαιτούσαν απίστευτο χρόνο από παραδοσιακούς υπερυπολογιστές.

-Τα Logical Qubits της Quantinuum που πέτυχαν τη δημιουργία 48 αξιόπιστων «λογικών qubits» από 98 φυσικά, βελτιώνοντας δραματικά την αναλογία απόδοσης.

-Το Microsoft Majorana 1, ένα τσιπ βασισμένο σε «τοπολογικά qubits», τα οποία είναι εκ φύσεως πιο ανθεκτικά στα σφάλματα. Η τεχνολογία αυτή υπόσχεται τη δυνατότητα ενσωμάτωσης έως και 1 εκατομμυρίου qubits σε ένα μόνο τσιπ στο μέλλον.

-Οι Κβαντικοί Υπολογιστές σε Θερμοκρασία Δωματίου: Τεχνολογίες όπως τα «παγιδευμένα ιόντα» της IonQ και τα φωτονικά qubits της Xanadu ανοίγουν τον δρόμο για κβαντικά συστήματα που δεν απαιτούν ακραίες ψυκτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που θα διευκολύνει την ευρεία υιοθέτησή τους.

Οι υβριδικές υποδομές και τα χρονικά ορόσημα

Η βιομηχανία έχει τους τελευταίους μήνες αρχίσει να μετακινείται προς ένα πιο λειτουργικό πρότυπο, τις υβριδικές υποδομές. Δηλαδή αντί για αυτόνομους κβαντικούς υπολογιστές, θα χρησιμοποιούνται κβαντικοί επεξεργαστές μέσω του cloud για να επιταχύνουν συγκεκριμένα τμήματα πολύπλοκων υπολογισμών σε κλασικούς υπερυπολογιστές.

Το 2026 μάλιστα θεωρείται ένα έτος-σταθμός για την ανάδειξη πραγματικών εμπορικών χρήσεων υβριδικών μοντέλων που θα χρησιμοποιούν την κβαντική.

Από το 2027 έως το 2030 αναμένεται να έχουμε τις πρώτες αποδείξεις του «κβαντικού πλεονεκτήματος» σε πρακτικούς τομείς, όπως η προσομοίωση υλικών για μπαταρίες και η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων.

Μάλιστα η Google έχει θέσει το 2029 ως το έτος ορόσημο για τη μετάβαση στη Μετα-Κβαντική Κρυπτογράφηση -PQC- καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές θα αρχίσουν να αποτελούν απειλή για τα τρέχοντα συστήματα ασφαλείας. (σ.σ: θυμηθείτε το παραπάνω παράδειγμα του λαβύρινθου και απλά αντικαταστήστε τον λαβύρινθο με έναν κωδικό ασφαλείας).

Φυσικά οι κυβερνήσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το πλάνο, καθώς έχουν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του κβαντικού τομέα, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεών του, εν μέσω έλλειψης άμεσων αποδόσεων.

Η κυβερνητική στήριξη υποδεικνύει ότι η πρόοδος στην κβαντική υπολογιστική το 2026 δεν είναι πλέον μόνο θεωρητική, αλλά εφαρμόζεται ήδη για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων σε έναν εκ των πιο στρατηγικών κλάδων δεδομένης της δημογραφικής γήρανσης του ανεπτυγμένου κόσμου, τη φαρμακοβιομηχανία.

Η κβαντική τεχνολογία αλλάζει ριζικά τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να προσομοιώσουν την αλληλεπίδραση φαρμάκων με πρωτεΐνες με ακρίβεια που οι κλασικοί υπολογιστές αδυνατούν να φτάσουν. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η ανακάλυψη νέων φαρμάκων αλλά και η ανάπτυξη τους σε πολύ μικρότερο χρόνο και με πολύ μικρότερο κόστος. Σήμερα η ανάπτυξη ενός φαρμάκου κοστίζει κατά μέσο όρο 2 δισ. δολάρια και διαρκεί 10 χρόνια. Η κβαντική επιτάχυνση υπόσχεται να μειώσει δραματικά αυτούς τους αριθμούς.

Ήδη από το 2025, εταιρείες όπως η Insilico Medicine χρησιμοποίησαν υβριδικά κβαντικά-κλασικά συστήματα για να σαρώσουν 100 εκατομμύρια μόρια και να εντοπίσουν υποψήφια φάρμακα για δύσκολους καρκινικούς στόχους (π.χ. KRAS).

H κβαντική υπολογιστική ανοίγει νέους ορίζοντες και για τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις εταιρείες logistics καθώς υπόσχεται να βελτιώσει τις διαδρομές διανομής και τη διαχείριση αποθεμάτων, ειδικά για ευαίσθητα προϊόντα όπως τα εμβόλια, τρόφιμα και άλλα.

Επέλαση κβαντικών εταιρειών στις χρηματαγορές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην κβαντική έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο την εξασφάλιση στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην φαρμακευτική, στην πληροφορική και την κυβερνοασφάλεια.

Αυτές οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες συχνά περιλαμβάνουν υποστήριξη από πανεπιστήμια και εθνικά εργαστήρια.

Ωστόσο, το τελευταίο κύμα εισόδου κβαντικών εταιρειών στο χρηματιστήριο αποδεικνύει ότι ο κλάδος μετατοπίζεται από την ακαδημαϊκή και δημόσια έρευνα προς την εμπορευματοποίηση του, ακόμη και αν τα χρονοδιαγράμματα για την ευρεία υιοθέτησή τους παραμένουν αβέβαια.

Βλέπετε οι κβαντικοί υπολογιστές θα είναι σε θέση να εκτελούν τρισεκατομμύρια υπολογισμούς ακαριαία, και αυτό θα φέρει επανάσταση στον τρόπο που ενεργούμε με την πληροφορική.

Όμως η μέρα που τα άτομα θα έχουν κβαντικούς υπολογιστές στα γραφεία ή τα σπίτια τους μπορεί να απέχει δεκαετίες. Παρά ταύτα, το στοίχημα της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι ότι το μέλλον στο οποίο μεγάλοι οργανισμοί θα κατέχουν τον εξοπλισμό και θα παρέχουν υπηρεσίες κβαντικής υπολογιστικής, θα μπορούσε να φτάσει πολύ νωρίτερα.

Οι πρόσφατες εισαγωγές απέδειξαν ότι οι επενδυτές στηρίζουν τον τομέα καθώς η χρηματοδότηση μετατοπίζεται από την έρευνα σε ευκαιρίες πρώιμων εσόδων.

Οι αισιόδοξοι προβλέπουν ότι το πρακτικό κβαντικό πλεονέκτημα αναμένεται γύρω στο 2028-2029, με ευρύτερη εμπορική χρήση τη δεκαετία του 2030. Οι εταιρείες κβαντικής τεχνολογίας απευθύνονται ακριβώς σε αυτή την κατηγορία επενδυτών και αψηφώντας τις ταραχώδεις αγορές, εισέρχονται στο χρηματιστήριο, επιδιώκοντας να αντλήσουν κεφάλαια επιδεικνύοντας τις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να ωθήσουν την πειραματική τεχνολογία προς την εμπορευματοποίηση.

Πρόκειται για ένα δυνατό στοίχημα, για όσους έχουν «στομάχι» καθώς ο κλάδος έχει εξαιρετικά μεγάλο volatility και φυσικά μεγάλο χρονικά επενδυτικό ορίζοντα. Για τους πιο συντηρητικούς, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να βάλουν «πόδι» στον κλάδο μέσω των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών που επενδύουν δυναμικά στις πιο ελπιδοφόρες εταιρείες.

