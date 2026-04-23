Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε απρόσμενη συρρίκνωση τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν περιόρισε τη ζήτηση ενώ οι τιμές εκτινάχθηκαν, σύμφωνα με μια στενά παρακολουθούμενη έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η ζήτηση για υπηρεσίες μειώθηκε, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από μια απροσδόκητη άνοδο της δυναμικής στη μεταποίηση, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Investing.

Ο δείκτης S&P Global Flash Eurozone Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) υποχώρησε στο 48,6 τον Απρίλιο από 50,7 τον Μάρτιο, πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες δημοσκόπησης του Reuters που προέβλεπαν μια πιο ήπια πτώση στο 50,1.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται κάτω από το όριο των 50,0 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

«Η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει επιδεινούμενα οικονομικά προβλήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γεγονός που δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global.

«Παράλληλα, οι ολοένα και πιο εκτεταμένες ελλείψεις στην προσφορά απειλούν να περιορίσουν περαιτέρω την ανάπτυξη, ενώ εντείνουν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές τις επόμενες εβδομάδες.»

Από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από σχεδόν δύο μήνες, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Ο δείκτης τιμών εισροών αυξήθηκε στο 68,4 από 65,3, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Ένας δείκτης που καλύπτει τον κυρίαρχο τομέα υπηρεσιών του μπλοκ υποχώρησε στο 47,4 από 50,2, πολύ χαμηλότερα από τη διάμεση πρόβλεψη της δημοσκόπησης του Reuters για πιο ήπια πτώση στο 49,8.

Η ζήτηση για υπηρεσίες μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2023. Ο δείκτης νέων επιχειρηματικών εργασιών διαμορφώθηκε στο 46,3 έναντι 48,6 τον προηγούμενο μήνα.

Ο PMI μεταποίησης ανήλθε στο 52,2 από 51,6 τον Μάρτιο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για πτώση στο 50,9. Ένας δείκτης που μετρά την παραγωγή αυξήθηκε οριακά στο 52,2 από 52,0.

Ωστόσο, τα εργοστάσια αντιμετώπισαν εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Ο δείκτης τιμών εισροών αυξήθηκε στο 76,9 από 68,9.

Οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν οδηγήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές να προεξοφλούν σχεδόν τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος, ξεκινώντας από τον Ιούνιο.

«Η ΕΚΤ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με το δυσάρεστο δίλημμα να αποφασίσει εάν θα αυξήσει τα επιτόκια εν μέσω ανησυχητικής εικόνας πληθωρισμού ή αν αυτή η άνοδος των τιμών θα αποδειχθεί προσωρινή και θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αποτροπή βαθύτερης οικονομικής ύφεσης», πρόσθεσε ο Williamson.