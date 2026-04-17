Ευρωπαϊκές startups αναζητούν τουλάχιστον 100 εκ. δολάρια για να ανταγωνιστούν την Nvidia

Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εναλλακτικές τεχνολογίες στα chips της Nvidia στρέφονται σε μεγάλους γύρους χρηματοδότησης, επιδιώκοντας να επωφεληθούν από την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ολλανδική Euclyd, με στήριξη πρώην στελεχών της ASML, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για άντληση τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον ιδρυτή της, Μπερνάρντο Καστρούπ. Αντίστοιχα, η βρετανική Optalysys σχεδιάζει χρηματοδότηση άνω των 100 εκατ. δολαρίων, ενώ οι Fractile και Arago κινούνται επίσης προς μεγάλους γύρους.

Η κυριαρχία της Nvidia βασίζεται στις GPU της, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση μοντέλων AI. Ωστόσο, η αγορά στρέφεται πλέον στην αποδοτικότερη λειτουργία των μοντέλων (inference), όπου νέοι παίκτες υποστηρίζουν ότι μπορούν να προσφέρουν καλύτερες λύσεις.

Η Euclyd αναπτύσσει chips με διαφορετική αρχιτεκτονική, υποσχόμενη έως και 100 φορές μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα σύγχρονα συστήματα της Nvidia. Στόχος της είναι η μείωση κόστους και κατανάλωσης ενέργειας στα data centers, αν και η τεχνολογία της δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα.

Παράλληλα, η Olix επενδύει σε φωτονικούς επεξεργαστές, που χρησιμοποιούν το φως για τη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων, μια τεχνολογία που θεωρείται πιθανός διάδοχος των παραδοσιακών ηλεκτρονικών chips.

Την ίδια στιγμή, η Nvidia συνεχίζει να επενδύει δυναμικά, δαπανώντας πάνω από 18 δισ. δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη, ενώ προχωρά και σε εξαγορές και επενδύσεις στον τομέα των φωτονικών τεχνολογιών.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, οι ευρωπαϊκές startups αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως υψηλό κόστος ανάπτυξης, αργούς ρυθμούς παραγωγής και περιορισμένη χρηματοδότηση. Το 2026 έχουν αντλήσει περίπου 800 εκατ. δολάρια, έναντι 4,7 δισ. στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύεται, με την ευρωπαϊκή αγορά να επιδιώκει μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία στον κρίσιμο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.