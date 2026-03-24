Ο ιαπωνικός όμιλος Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) προετοιμάζει το έδαφος για μια ενδεχόμενη εξαγορά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies, όπως μετέδωσε την Τρίτη οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, η SMFG έχει συγκροτήσει μια εσωτερική ομάδα για να παρακολουθεί τις συνθήκες και να είναι έτοιμος να δράσει σε περίπτωση που η μετοχή της Jefferies παρουσιάσει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου.

Στον απόηχο του δημοσιεύματος, η μετοχή της Jefferies έφτασε να κερδίζει έως και 10% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τρίτης στην Wall Street.

Οι FT ανέφεραν πως η συμφωνία δεν έχει «κλειδώσει» και δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα στελέχη της Jefferies θα είναι πρόθυμα να πουλήσουν στα τρέχοντα επίπεδα.

Η Jefferies έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 8,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι των περίπου 124 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SMFG.

Η τράπεζα έχει χάσει περισσότερο από το 36% της αγοραίας αξίας της φέτος. Η θυγατρική της, Leucadia Asset Management, εκτέθηκε σε απαιτήσεις ύψους περίπου 715 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονταν με την πτώχευση του αμερικανικού κατασκευαστή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands.