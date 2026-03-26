Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καταρτίζει εναλλακτικά σενάρια με στόχο να εντοπίσει ποιες οικονομίες ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση. Και αυτό, σε περίπτωση που ο πόλεμος με το Ιράν παραταθεί, σύμφωνα με πηγές με γνώση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αρμόδια διεύθυνση Στρατηγικής, Πολιτικής και Αναθεώρησης του ΔΝΤ έχει ζητήσει από τα επιμέρους «γραφεία χωρών» να καταθέσουν αναλύσεις για κρίσιμους δείκτες, όπως η κατάσταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και οι πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως σε χώρες που βρίσκονται ήδη σε ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης, με στόχο να εκτιμηθεί ο βαθμός ευαλωτότητάς τους σε παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.

Η άνοδος των τιμών σε βασικά εμπορεύματα, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επιβαρύνει σημαντικά τις οικονομίες παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα μειωμένα έσοδα και αυξημένες ανάγκες δαπανών για τη στήριξη των πολιτών.

Ενδεικτικά, το πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από περίπου 70 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου. Παράλληλα, διαταραχές στην προμήθεια λιπασμάτων επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, έχει επισημάνει ότι σε περιόδους αβεβαιότητας αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που προσφεύγουν στο Ταμείο για στήριξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για χώρες που εισάγουν ενέργεια, οικονομίες νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού που βρίσκονται στο τέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας και κράτη χαμηλού εισοδήματος με υψηλά επίπεδα χρέους.

Το ΔΝΤ διατηρεί σήμερα προγράμματα με περίπου 50 χώρες και δηλώνει έτοιμο να ενισχύσει υφιστάμενες συμφωνίες ή να δημιουργήσει νέες, εφόσον απαιτηθεί.

Νέα πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη

Παράλληλα, το ΔΝΤ επικαιροποιεί τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο πλαίσιο της έκθεσης World Economic Outlook, ενσωματώνοντας νέα δεδομένα για τις τιμές των εμπορευμάτων.

Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια των εαρινών συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει ελαφρώς προς τα πάνω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,3% για το 2026, από 3,1% προηγουμένως, προειδοποιώντας ωστόσο για κινδύνους που σχετίζονται με γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικές διαμάχες και πιθανές «φούσκες» στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.