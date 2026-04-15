«Βουτιά» στις εταιρείες πολυτελών προϊόντων της Ευρώπης λόγω της Μέσης Ανατολής

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν την Τετάρτη οι μετοχές των εταιρειών πολυτελών προϊόντων της Ευρώπης, στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν η Kering -μητρική της Gucci- και η Hermes, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που πλήττει τις πωλήσεις του κλάδου.

Οι μετοχές της Kering και της Hermes υποχωρούσαν 10% ενώ μικρότερες απώλειες εμφάνιζαν οι μετοχές των ς Burberry, Christian Dior, LVMH και Moncler, από 2% έως 3%.

Η Hermes ανακοίνωσε πως επηρεάστηκε από την κάμψη της τουριστικής κίνησης στη Μέση Ανατολή, ενώ η Kering ανακοίνωσε πως τα έσοδα του πρώτου τριμήνου σημείωσαν πτώση 6% σε ετήσιο επίπεδο, με τα έσοδα της εταιρείας στη Μέση Ανατολή να μειώνονται κατά 11%.

Ο αναλυτής της Bernstein, Λουκα Σόλκα, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ως «επαλήθευση της πραγματικότητας».

«Είναι ευκολότερο και ταχύτερο για την αγορά να πιστέψει σε μια ανάκαμψη, παρά για τη διοίκηση να την επιτύχει», δήλωσε στο CNBC.

Η Kering, όπως και πολλές άλλες εταιρείες πολυτελείας, έχει βιώσει χρόνια συρρίκνωσης μετά από μια άνθηση που έληξε το 2022. Η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών που τελικά απομάκρυναν τους πελάτες. Σε συνδυασμό με την αδύναμη ζήτηση στην Κίνα, που παλαιότερα ήταν ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του κλάδου, οι επιχειρήσεις δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις.