Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η ΕΚΤ για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους αυξημένους κινδύνους για πληθωριστικές πιέσεις.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή… θα έχει ουσιαστική επίδραση στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας», ανέφερε η ΕΚΤ. «Οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα εξαρτηθούν τόσο από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης όσο και από το πώς οι τιμές ενέργειας επηρεάζουν τις τιμές καταναλωτή και την οικονομία».

Η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης κράτησε ωστόσο ανοιχτές τις επιλογές της, λέγοντας ότι παρακολουθεί τον πόλεμο και τον αντίκτυπό του στον πληθωρισμό — τόσο συμπεριλαμβανομένων όσο και εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας — καθώς και στην ανάπτυξη.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε καλή θέση να διαχειριστεί αυτή την αβεβαιότητα», ανέφερε η ΕΚΤ. «Ο πληθωρισμός βρίσκεται γύρω από τον στόχο του 2%».

Κεντρικές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βρετανία, τη Σουηδία και την Ελβετία έστειλαν σε γενικές γραμμές παρόμοια μηνύματα νωρίτερα μέσα στην ημέρα ή την Τετάρτη.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν πλέον ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί κοντά στο 4% τον επόμενο χρόνο και στη συνέχεια θα χρειαστούν χρόνια για να επιστρέψει στον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Οι επενδυτές προεξοφλούν δύο ή τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο, ακόμη και αν οι περισσότεροι οικονομολόγοι εξακολουθούν να μην βλέπουν αλλαγή, εκτιμώντας ότι η ΕΚΤ δεν θα ανεχθεί ένα νέο άλμα πληθωρισμού που θα τροφοδοτείται από πόλεμο, μετά το σοκ που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Με τη σημερινή απόφαση, η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2%, περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον πληθωρισμό του Φεβρουαρίου, ο οποίος προηγείται των πρώτων επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Νέα σενάρια της ΕΚΤ για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Οι επικαιροποιημένες τριμηνιαίες προβλέψεις της ΕΚΤ τοποθετούν τον πληθωρισμό στο 2,6% το 2026, στο 2,0% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Η ανάπτυξη εκτιμάται στο 0,9%, 1,3% και 1,4% αντίστοιχα.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει ένα δυσμενές σενάριο την Πέμπτη, βασισμένο σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

«Οι επιπτώσεις στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται κρίσιμα από το μέγεθος των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων ενός ισχυρότερου και πιο επίμονου ενεργειακού σοκ», ανέφερε η ΕΚΤ.

Οικονομολόγοι της Barclays δήλωσαν ότι η ΕΚΤ θα προχωρούσε σε αυξήσεις επιτοκίων σε ένα σενάριο όπου το Brent θα σταθεροποιούνταν γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι — έναντι 113 δολαρίων την Πέμπτη — και το φυσικό αέριο στα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, λίγο πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα.

«Ο συνολικός και ο δομικός πληθωρισμός θα μπορούσαν να αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε η υπέρβαση του στόχου της ΕΚΤ μεσοπρόθεσμα να γίνει μεγάλη και επίμονη, οδηγώντας την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα φέτος», ανέφεραν.

Παραμένει σταθερό το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας

Παράλληλα, η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε σήμερα πως το βασικό της επιτόκιο παραμένει στο 3,75% μετά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Στην περίληψη της απόφασής της, υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της ναυτιλιακής κρίσης στα Στενά του Ορμούζ «μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχει σχεδόν σταματήσει έπειτα από ορισμένες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που επιχειρούσαν διέλευση», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ίδια στιγμή πως η σύγκρουση αυτή μπορεί να προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού μέχρι το 3,5% τον Ιούλιο.

Στο αιτιολογικό λοιπόν της απόφασής της σημειώνεται πως, παρά την παρούσα σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τον στόχο του 2%, η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει σημάδια κόπωσης, ενώ και η ανάπτυξη, τους τελευταίους μήνες, παραμένει υποτονική.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε πως η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) «θα συνεχίσει να αξιολογεί προσεκτικά τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών προσαρμογών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείει ακόμη και την αύξηση του βασικού επιτοκίου, γεγονός που θα επηρέαζε αρνητικά πολλά νοικοκυριά τα οποία ήδη υποφέρουν από την αύξηση του κόστους ζωής.

Οι αγορές είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει την απόφαση εκτιμώντας πως οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων θα έρθουν μόνο όταν ο πληθωρισμός σημειώσει πτωτική πορεία.

Μετά την ανακοίνωση η στερλίνα παρουσίασε περιορισμένες διακυμάνσεις, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά, αντανακλώντας τις προσδοκίες για μελλοντική μείωση του κόστους δανεισμού.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής στις 30 Απριλίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα προσφέρει σαφέστερη εικόνα για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.