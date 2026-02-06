Υγεία & Ενυδάτωση

Από τα λίγα προϊόντα που καταναλώνονται καθημερινά, σε μεγάλες ποσότητες και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, το νερό είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχος υγείας και ευεξίας. Δεν αρκεί ωστόσο να πίνουμε αρκετό, αλλά να πίνουμε το σωστό νερό.

Η φυσικότητα, η προέλευση, η σύσταση, είναι σημαντικοί παράγοντες για την ποιότητα του νερού με το οποίο ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας και, από ό,τι προκύπτει, έχουν αποκτήσει πλέον μεγάλη βαρύτητα στην επιλογή των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, νέα έρευνα στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πλέον πως το νερό πέραν από καθημερινή συνήθεια, αποτελεί και συνειδητή, ποιοτική επιλογή.

Μια επιλογή που έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο ως ζήτημα διατροφικής συνήθειας, αλλά και ως θέμα εμπιστοσύνης προς το προϊόν και τον παραγωγό.

Όταν η επιλογή γίνεται συνειδητή

Πώς δημιουργήθηκε αυτή η τάση και γιατί είναι ενθαρρυντική; Σε μια εποχή που μιλάμε συνεχώς για ευεξία, ποιότητα ζωής και συνειδητές επιλογές, το νερό παραμένει το πιο υποτιμημένο κομμάτι της εξίσωσης. Κι όμως, είναι η βάση όλων. Από τη συγκέντρωση και την ενέργεια, μέχρι την απλή αίσθηση φρεσκάδας μέσα στη μέρα, το νερό δεν είναι απλώς συνοδευτικό… αλλά είναι ο πρωταγωνιστής.

Γι’ αυτό δεν έχει σημασία μόνο αν πίνουμε αρκετό νερό, αλλά και ποιο νερό επιλέγουμε, αν γνωρίζουμε την προέλευσή του, αν εμπιστευόμαστε τη σταθερότητα και την ποιότητά του και τελικά αν αυτή η καθημερινή συνήθεια χτίζει κάτι θετικό για τον οργανισμό μας ή απλώς καλύπτει μια βασική ανάγκη.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αρχίζουν να αντιμετωπίζουν το νερό όχι ως commodity, αλλά ως επιλογή. Το φυσικό μεταλλικό νερό, με συγκεκριμένη προέλευση και σταθερή ποιότητα, δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι αποτέλεσμα φροντίδας, ελέγχου και συνέπειας.

Σε αυτό το σημείο, η έννοια της εμπιστοσύνης γίνεται καθοριστική. Γιατί το σωστό νερό δεν χρειάζεται να «φωνάζει». Χρειάζεται να είναι εκεί, σταθερά, κάθε μέρα και να το επιλέγεις χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί ξέρεις τι πίνεις. Και να γίνεται κομμάτι της ζωής σου, από το σπίτι και το γραφείο, μέχρι την εστίαση και τη φιλοξενία.

Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται τυχαία

Όταν μια μάρκα καταφέρνει να παραμένει σταθερά πρώτη στις προτιμήσεις των καταναλωτών, αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι αποτέλεσμα μιας σχέσης που χτίζεται με τον χρόνο. Αυτή είναι η περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ, το οποίο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Νο 1 επιλογή των καταναλωτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας NielsenIQ για το έτος 2025.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ έχει εδραιωθεί ως μια σταθερή παρουσία τόσο στην οικιακή κατανάλωση, όσο και στον τομέα της εστίασης και της οργανωμένης φιλοξενίας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες με κοινό παρονομαστή την αμετάβλητη, άριστη ποιότητα.

Με μερίδιο 19,8% στην ελληνική αγορά, το νερό Βίκος διατηρεί σαφές προβάδισμα, με διαφορά, +1,6 ποσοστιαίες μονάδες από τη δεύτερη επώνυμη μάρκα. Αριθμοί που δεν αποτυπώνουν απλώς εμπορική επιτυχία, αλλά κάτι βαθύτερο: τη συλλογική επιλογή των καταναλωτών.

Γιατί η πρωτιά, ειδικά όταν επαναλαμβάνεται, μετατρέπεται από δείκτη πωλήσεων σε δείκτη εμπιστοσύνης.

Από την κορυφή του βουνού στην... κορυφή των προτιμήσεων

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ έχει καταφέρει να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των Ελλήνων, καθώς είναι το νερό που θα βρεις στο σπίτι, στο τραπέζι ενός εστιατορίου, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή σε μια οικογενειακή στιγμή. Πηγάζει από τις πλαγιές της Πίνδου, στο ομώνυμο φαράγγι των Ζαγοροχωρίων και εμφιαλώνεται εδώ και πάνω από 30 χρόνια απευθείας από την πηγή, ακολουθώντας το «φιλτράρισμα της φύσης»: αναγγενάται από το χιόνι και τη βροχή, διαπερνά το πλούσιο σε ασβεστολιθικά πετρώματα έδαφος, όπου φιλτράρεται φυσικά και εμπλουτίζεται με πολύτιμα ιχνοστοιχεία και μέταλλα, προστατευμένο από κάθε επιφανειακή δραστηριότητα και ρύπανση.

Το πιο σύντομο ταξίδι του νερού από τη φύση στο μπουκάλι, πραγματοποιείται με υπερσύγχρονη τεχνολογία και μέγιστη ευθύνη στις μονάδες εμφιάλωσης, χωρίς καμία επεξεργασία και μέσα από αυστηρούς ελέγχους σε κάθε στάδιο, διαφυλάσσοντας έτσι τα θρεπτικά του στοιχεία για να φτάσει στον προορισμό του αγνό και αυθεντικό, ακριβώς όπως είναι στην πηγή.

Το εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, ένα νερό πηγής, φυσικά ενυδατικό έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, κατάλληλο για δίαιτα με χαμηλή πρόσληψη αλατιού, και είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο, διατηρώντας στο ακέραιο τη γεύση του και τη θρεπτικότητα του για τον οργανισμό, σε πιστοποιημένες συσκευασίες.

Σε μια αγορά όπου οι επιλογές είναι πολλές, η συνέπεια είναι αυτή που τελικά ξεχωρίζει. Η συνέπεια αυτή λοιπόν αντανακλάται στην απόφαση των καταναλωτών να επιστρέφουν ξανά και ξανά στην ίδια μάρκα.

Όταν το σωστό νερό γίνεται ξεκάθαρη απάντηση

Στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα παραμένει απλό. Το σωστό νερό δεν είναι λεπτομέρεια, πολυτέλεια ή συνήθεια. Είναι καθημερινή επιλογή. Και οι επιλογές που επαναλαμβάνονται, είναι αυτές που λένε την αλήθεια.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι καταναλωτές δείχνουν ξεκάθαρα ποιο νερό εμπιστεύονται. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ βρίσκεται στην 1η θέση της αγοράς, όχι μόνο ως προϊόν, αλλά ως σταθερή παρουσία στη ζωή μας.

Γιατί όταν κάτι το επιλέγεις κάθε μέρα, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται απλώς να είναι το σωστό.