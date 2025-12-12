YOUR NEXT LAPTOP

Για εσάς που η συμβατότητα είναι το παν, αλλά η συμβατικότητα δεν έχει πια θέση στην καθημερινότητά σας, μην περιμένετε να περάσουν οι διακοπές. Επενδύστε τώρα σε μια αγορά τεχνολογίας που θα σας λύσει τα χέρια. Στη φωτογραφία κοιτάτε το επόμενο laptop σας.

Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που εργάζονται εν κινήσει και απαιτούν υψηλές ταχύτητες, το Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable με επεξεργαστή Intel® V Series Core Ultra 7, συνδυάζει αξιοπιστία, αισθητική, αντοχή, ταχύτητα και ευελιξία ακόμη και στα πιο απαιτητικά tasks.

Η σημασία του να έχεις on-device AI

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ΑΙ προσφέρει έως 115 TOPS υπολογιστικής ισχύος για «έξυπνη» κατανομή εργασιών, προσφέροντας real-time παραγωγή επεριεχομένου, αυτοματοποίηση και predictive modelling, ενώ ειδικά η μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) ενσωματώνει Intel AI Boost έως και 47 TOPS.

Αν ο επαγγελματικός σας τίτλος περιέχει το «Creative» ή το «Digital», θα λατρέψετε την ενσωματωμένη κάρτα Intel® ArcTM Graphics 140V, η οποία ανεβάζει σε άλλο επίπεδο το video rendering, στις προσομοιώσεις και στις παρουσιάσεις.

Χάρη στην (έως και) 32GB DDRS μνήμη, το multitasking αποκτά νέα έννοια, αναδεικνύοντας το ThinkBook Plus G6 Rollable στον νέο αχώριστο συνεργάτη σας: το quick switching ανάμεσα σε design suites, dashboards δεδομένων ή calls, δεν θα είναι πλέον το αδύναμο σημείο σας!

Οθόνη που ρολλάρει

Όσο για την οθόνη 14 ιντσών, η οποία «αναπτύσσεται» σε 16,7 ίντσες σε αυτό το υπέροχο «σασί» αλουμινίου με τόνους luna grey, αποδεικνύεται ιδανική για διαχείριση πολλαπλών projects αλλά και ως εργαλείο παρουσίασης, χάρη στη φωτεινότητα που φτάνει τα 400nits και την 100% DCI-P3 χρωματική ακρίβεια που διατηρούν τα γραφικά ζωντανά. Στην κατάσταση Roll in ο λόγος οθόνης είναι 5:4 (2000Χ1600), ενώ στο Roll out γίνεται 8:9 (2000Χ2350). Και όσο σκέφτεστε ότι η κάθετη διάταξη είναι το νέο trend στις παρουσιάσεις, αναλογιστείτε τη σε συνδυασμό με τον ήχο υψηλής πιστότητας των ηχείων, τα οποία υπογράφει η Harman Kardon με προδιαγραφές 2Wx2, Dolby Atmos Dual-microphone array με Elevoc Voice.

Συνδεσιμότητα; Το Dual USB-C® (ThunderboltTM 4/ USB4® Gbps), το WiFi ® 7 και το DisplayPortTM παρέχουν γρήγορη και ευέλικτη σύνδεση.

Το value proposition απογειώνεται όμως και με τον χώρο αποθήκευσης 1TB SSD, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε απαραίτητα αρχεία και εφαρμογές, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν το διακριτικό TPM 2.0, ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος και IR κάμερα για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών σας.

Πολύ καλή ενεργειακή αυτονομία εν κινήσει ακόμη και για εκτεταμένη χρήση, η μπαταρία 66Wh είναι συμβατή με τις προδιαγραφές ErP Lot 6/26, φορτίζει ταχύτατα και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση τόσο κατά τη χρήση όσο και στην κατάσταση αναμονής, εξασφαλίζοντας έτσι ένα αρμονικό χωρίς διακοπές και περιβαλλοντικά φιλικό workflow έως και 11,7 ωρών.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα must-have περιφερειακά αξεσουάρ Lenovo, όπως το Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 και το ThinkBook Bluetooth Silent Mouse και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη της Lenovo Greece καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του μηχανήματός σας, θα κάνουν τη νέα εργασιακή σας χρονιά να… rollάρει υπέροχα. #MerryXmasBuys!