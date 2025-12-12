Πώς τα AI PC φέρνουν τη νέα εποχή στο λιανεμπόριο - Και γιατί τα προτιμούν οι future-ready επιχειρήσεις

Τα AI PC δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να ανοίξουμε ένα word. Ή και τότε. Αλλά και από οικονομικής άποψης αποτελούν value proposition ειδικά για τις δυνατότητες που μας ανοίγουν, «φέρνοντας πίσω» τα λεφτά τους. Τι περισσότερο μας προσφέρουν και γιατί πρέπει στο εξής να επενδύουμε σε τέτοιο εξοπλισμό τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση;

Ο κλάδος του λιανεμπορίου αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Οι καταναλωτές έχουν πλήρως οικειοποιηθεί το omnichannel μοντέλο αγορών, ενώ, από την άλλη πλευρά της συναλλαγής, οι επιχειρήσεις του κλάδου που επενδύουν σε AI-powered υπολογιστές αξιοποιούν στο έπακρο τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή ροή εργασιών τους.

Όλοι λίγο ή πολύ, στην εργασία μας ή στο σπίτι, έχουμε δει τους παραδοσιακούς υπολογιστές που χρησιμοποιούμε να φτάνουν πλέον στα όρια των δυνατοτήτων τους. Επίσης, το 67% των επικεφαλής τμημάτων πωλήσεων αναφέρουν ότι η δημιουργία προβλέψεων ακριβείας είναι πιο δύσκολη σήμερα σε σύγκριση με τρία χρόνια πριν (Gartner Inc, 2024).

Η καθημερινότητά μας απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερες δυνατότητες, είτε στη διαχείριση των δεδομένων, είτε στην ταχύτητα επεξεργασίας, ακόμη και στην «υποβοήθηση» του κάθε project μας, μικρού ή μεγάλου.

Από μια απλή αγορά ως το back-office μιας επιχείρησης, χρειαζόμαστε εργαλεία που διευκολύνουν την παρακολούθηση, την ανάλυση δεδομένων και τη βελτιστοποίηση τόσο των λειτουργιών όσο και της ίδιας της στρατηγικής της.

Ειδικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι υπολογιστές Tεχνητής Nοημοσύνης προσφέρουν προηγμένη υπολογιστική ισχύ και δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση λειτουργιών.

Η διαφορά στη διαχείριση πολλαπλών δεδομένων όσο και στη λειτουργική αποδοτικότητα είναι παραπάνω από αισθητή. ​Η ενσωμάτωση του IoT και των λογισμικών νέας γενιάς βελτιώνει τη διαχείριση αποθεμάτων και την εξυπηρέτηση πελατών.

Όπως εξηγεί στο Liberal.gr επιχειρηματίας που πρόσφατα έκανε το «βήμα» για ιδιωτική του χρήση, η μετάβαση στα AI PC «δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα» και το κατάλαβε μετά την αγορά. «Λατρεύω την τεχνολογία, φροντίζω να ενημερώνομαι όσο μπορώ και είμαι από εκείνους που θα κάνουν το πρώτο βήμα όταν βγει κάτι καινούριο. Αν και δεν είχα μεγάλη ανάγκη για αλλαγή, αποφάσισα να να αγοράσω ένα νέο AI laptop της Lenovo. Όχι μόνο βρήκα όσα ζητούσα, αλλά ανακάλυψα και άλλα πλεονεκτήματα. Τώρα πλέον παίρνω το laptop και στο γραφείο και με την πρώτη ευκαιρία θα εξοπλίσω τα στελέχη του back-office μου με αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος μηχανήματα».

Ομοίως και οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να επενδύσουν σε εξοπλισμό AI PC, αποκτούν προβάδισμα για το αύριο, εξασφαλίζοντας αποδοτικότερες λειτουργίες, χαμηλότερο κόστος, ταχύτερη παρακολούθηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, αλλά και ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας.

Παράλληλα, βάζουν τέρμα στις λειτουργικές προκλήσεις που προκύπτουν καθημερινά στη διαχείριση αποθεμάτων και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αντιμετώπιση των οποίων καταλαμβάνει καθημερινά παραπάνω χρόνο και πόρους από την επιχείρηση. ​

Πώς ο ΑΙ factor μετασχηματίζει τις λιανικές πωλήσεις

Οι ανεπαρκείς δυνατότητες των παραδοσιακών υπολογιστών εμποδίζουν την απόδοση σε σύγχρονα περιβάλλοντα λιανικού εμπορίου. ​Οι υπολογιστές AI με επεξεργαστές AMD Ryzen AI PRO 300 Series, εξοπλισμένοι μάλιστα με τα κατάλληλα backend συστήματα και λογισμικά, αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς αυτούς προσφέροντας:

Καλύτερη υποστήριξη με προηγμένες αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο (real-time analytics) για τη διαχείριση αποθεμάτων και πελατών.

Καινοτόμες εφαρμογές μέσω της ενσωμάτωσης με συσκευές edge computing και IoT. ​

Βελτιωμένη αποδοτικότητα και ικανότητα λήψης αποφάσεων βάσει μεγάλου όγκου δεδομένων και εξειδικευμένων πηγών (αναλύσεις τάσεων, στρατηγικές αποθέματος, καταναλωτικές συνήθειες) σε όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας αξίας μιας λιανικής πώλησης. ​

Αναβαθμισμένο επίπεδο κυβερνοασφάλειας, καθώς περιορίζεται η εξάρτηση από εξωτερικές υποδομές cloud, προφυλάσσονται τα δεδομένα με Secure Boot διαδικασίες, ενώ παράλληλα με το AMD Memory Guard κρυπτογραφούνται όλα τα ευαίσθητα δεδομένα στη μνήμη.

Αύξηση της απόδοσης ανά κύκλο ρολογιού (IPC - instructions per cycle), βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και συνολικές επιδόσεις, χάρη στην «Zen 5» αρχιτεκτονική της CPU τους.

Βελτιωμένη συνολική εμπειρία χρήστη σε όρους ταχύτητας, υποβοήθησης και εξατομίκευσης

Η βελτίωση της απόδοσης σε αριθμούς

Δύο στους τρεις πωλητές εκτιμούν πως η δημιουργία προβλέψεων ακριβείας στις πωλήσεις είναι δυσκολότερη σήμερα από ό,τι τρία χρόνια πριν, σύμφωνα με έρευνα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με άλλη έρευνα, το 76% των πελατών δηλώνουν ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση που θα δεχθούν έχει κομβικό ρόλο στη λήψη απόφασης για μια αγορά (Forbes Coaches Council, 2024).

«Για παράδειγμα, ένα AI-powered ηλεκτρονικό κατάστημα αναλύει σε πραγματικό χρόνο τις προτιμήσεις ενός πελάτη και τις καταναλωτικές του συνήθειες. Αυτόματα προτείνει επιπλέον συναφή προϊόντα ή αξεσουάρ, βελτιστοποιώντας τις upselling δυνατότητες του e-shop, ενώ διατηρεί την ασφάλεια δεδομένων και την ιδιωτικότητα του πελάτη», παρακάμπτοντας την ανάγκη για επεξεργασία σε cloud ή ξεχωριστό σύστημα, αναφέρει whitepaper της Lenovo για τους νέους υπολογιστές με επεξεργαστή AMD.

«Οι νέες next-gen AI επιδόσεις είναι εδώ. Τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι διαθέσιμα πλέον για την επιχείρησή σας, χωρίς συμβιβασμούς» σημειώνουν τα στελέχη της Lenovo, με το νέο Lenovo ThinkPad Τ14s Gen 6 εξοπλισμένο με επεξεργαστή AMD Ryzen AI 7 PRO 360 να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την πολυεθνική εταιρεία consumertech.

Θέλετε να είστε future-ready; Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Lenovo και ενημερωθείτε εδώ.