Το απόλυτο FLIP PHONE 4 XMAS

Όταν η υψηλή καινοτομία, η απαράμιλλη αισθητική και η αξεπέραστη εργονομία αναδιπλώνονται στα χέρια σου, τότε σίγουρα κρατάς το motorola razr 60 ultra, το πιο ισχυρό flip phone στον κόσμο.

Και αν αναρωτιέστε σε ποιους οφείλεται το δυναμικό comeback των κινητών που διπλώνουν σαν πορτοφόλι, η απάντηση δεν είναι στους boomers και στους anti-techies, αλλά στην καρδιά της Genz Z, η οποία κυριολεκτικά... flipάρει με την ευρηματική αντιπρόταση στην παντοδυναμία του ορθογώνιου σχήματος, κάνοντας viral τη ναυαρχίδα της σειράς Razr ενόψει του χριστουγεννιάτικου κύματος αγορών.

Τι όμως θα διατηρήσει το motorola razr 60 ultra, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε την άνοιξη, στην κορυφή των best seller κινητών;

Μακριά από το να καταλήξει σαν μια ακόμη περαστική μόδα που δεν θα βρει καταφύγιο στην καθημερινότητά μας, η ιδέα για την αναβίωση της clamshell εποχής, δεν έρχεται χωρίς δυνατά επιχειρήματα.

Ομορφότερο και τολμηρότερο από ποτέ, χάρη στο ultra-compact και ελαφρύ αλλά ανθεκτικό φινίρισμά του δεν χρειάζεται να το ξεδιπλώσετε, αλλά η εξωτερική του οθόνη αρκεί για να έχετε πρόσβαση στα αγαπημένα σας apps.

Ακόμη και αν φαίνεται «του σαλονιού», είναι φτιαγμένο για δράση και περιπέτεια, έτοιμο να σε ακολουθήσει παντού χάρη στη βελτιωμένη του προστασία από σκόνη και νερό με το τζαμάκι Corning ® Gorilla ® Glass Victus®.

Στο flip phone ο χρήστης θα βρει όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που το απογειώνουν, με πρώτο και κύριο το moto ai το οποίο αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του 5G.

Smart tip: Εκκινήστε αμέσως λειτουργικότητες prompts που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, όπως Catch Me Up και Pay Attention, με ένα διπλό πάτημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο για να βελτιώσει τις αλληλεπιδράσεις σας. Δημιουργήστε εύκολα περιεχόμενο, εξατομικεύστε το τηλέφωνό σας, λάβετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε και πετύχετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο απευθείας στην εξωτερική οθόνη.

Τραβήξτε φωτογραφίες και βίντεο επαγγελματικών προδιαγραφών και θα απολαύσετε υπηρεσίες προσωποποιημένης υποβοήθησης επεξεργασίας χάρη στις λειτουργίες moto ai. Πείτε αντίο πια στις θολές εικόνες που οφείλονται σε ανεπιθύμητες κινήσεις της κάμερας, χάρη στον αισθητήρα του κύριου φακού 50 ΜΡ με OIS. Τραβήξτε τα πάντα, από εκπληκτικές ευρυγώνιες λήψεις έως ακραία κοντινά πλάνα, με τον φακό 50 MP Ultrawide + Macro Vision.

Ανοίξτε το τηλέφωνο και χρησιμοποιήστε την κάμερα 32 MP για πιο ευκρινείς και φωτεινές selfie και βιντεοκλήσεις. Επιπλέον, το motorola razr 60 ultra, είναι τo πρώτο flip smartphone στον κόσμο με κάμερα και οθόνη πιστοποιημένες από την Pantone™.

Smart Tip: Όταν τραβάτε φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε το Flex View για να διπλώσετε το τηλέφωνό σας σε πολλαπλές γωνίες λήψης. Στη συνέχεια, τραβήξτε εκπληκτικές φωτογραφίες χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, χρησιμοποιώντας απλές κινήσεις ή την αυτόματη λήψη χαμόγελου.

Για τις πιο απαιτητικές προβολές πολυμέσων η ευκρινής αναδιπλούμενη οθόνη σε συνδυασμό με τον Dolby Atmos® surround ήχο και την ακούραστη μπαταρία που φορτίζεται σε χρόνο dt (βλέπε 30W TurboPowerTM) εξασφαλίζουν την απόλυτη εμπειρία. Σημαντικό +plus+ η ενίσχυση των επιδόσεων με AI, χάρη στον ταχύτατο και αποτελεσματικό ενσωματωμένο επεξεργαστή.

Το Social Media networking πιο εύκολο από ποτέ

Με το motorola razr 60 ultra σε στάση αναδίπλωσης -το λεγόμενο tent position- γίνεται πιο εύκολο από ποτέ να δημιουργείτε εκπληκτικό περιεχόμενο για τα social media, να κάνετε βιντεοκλήσεις με φίλους ενώ ετοιμάζετε το δείπνο ή να παρακολουθήσετε μια εκπομπή χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.

Ξαναπάρτε το στα χέρια σας, βάλτε το τηλέφωνο να σχηματίζει ορθή γωνία και τραβήξτε βίντεο κρατώντας το όπως τα παλιά camcorder! Το καλύτερο; Με ένα μικρό γύρισμα του καρπού η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα, ενώ με ένα άγγιγμα της οθόνης σταματά να καταγράφει. Τα βίντεο εν κινήσει ποτέ δεν ήταν τόσο σταθερά.

Lifestyle Tip: Αφήνοντας το τηλέφωνο στην ίδια θέση, απολαύστε το και ως διακοσμητικό χώρου. Με το Desk Display το μεταμορφώνεται σε μοντέρνο screensaver ή ψηφιακό άλμπουμ. Οδηγίες: Από την αρχική οθόνη ακολουθήστε τα βήματα Long press > External display > Desk Display > Tent or Stand > και επιλέξτε ανάμεσα στην προβολή ρολογιού (ιδανικό για τη νύχτα), κειμένου ή καρουσέλ φωτογραφιών, το οποίο συνδυάζεται με μουσική επένδυση!

Με μια ματιά

Γιατί να προτιμήσετε το motorola razr 60 ultra:

Εμβληματικό design , τώρα ακόμα πιο ανθεκτικό. Ο compact σχεδιασμός με πτυσσόμενο κάλυμμα δεν υστερεί σε ανθεκτικότητα χάρη στην ισχυρότερη άρθρωση από τιτάνιο.

Πρόσβαση σε όλα σχεδόν τα στοιχεία, ακόμα και όταν είναι κλειστό. Χρησιμοποιήστε εύκολα τις αγαπημένες σας εφαρμογές στην πιο έξυπνη και διαδραστική εξωτερική οθόνη 3,6 ιντσών, χωρίς να ανοίξετε το τηλέφωνο.

Σύστημα κάμερας 50 MP με τεχνολογία moto ai. Τραβήξτε εκπληκτικές φωτογραφίες σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και εξαιρετικά ομαλά βίντεο εν κινήσει με κάμερες για κάθε περίσταση.

Ένας πιο έξυπνος, πιο προσωπικός βοηθός. Επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και βίντεο και απολαύστε εξατομικευμένη βοήθεια χάρη στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση του moto ai.

Εξαιρετικά γρήγορος, εξαιρετικά αποδοτικός επεξεργαστής.

Απολαύστε έως και 15% βελτιωμένη απόδοση AI, ευχάριστα εύκολο multitasking και καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Διάρκεια μπαταρίας άνω της μίας ημέρας.

Περάστε ένα ολόκληρο 24ωρο με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας 4700mAh και επωφεληθείτε από την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση 30W TurboPower™.

Ζωηρή εξαιρετικά ευρεία οθόνη. Βυθιστείτε στην ψυχαγωγία και απολαύστε ένα δισεκατομμύριο αποχρώσεις χρωμάτων, με χρώματα πιστοποιημένα από την Pantone, στην τεράστια κύρια οθόνη.

Οπότε, κινητό με πορτάκι; Ναι και σε λίγο μπαίνει το 2026! #MerryXmasBuys