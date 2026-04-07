Campeón Commitment

Μία εταιρεία, ένας αθλητής και οι άνθρωποι που τους ακολουθούν είναι έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά. Καθώς ξετυλίγονται οι πρώτες σελίδες ενός νέου μεγάλου κεφαλαίου στην καθημερινή πρακτική ηθικής επιχειρηματικότητας για την Campeón, η επικεφαλής του τμήματος Corporate Commmunications & CSR της εταιρείας, Σταυρούλα Φίλη, σκιαγραφεί στο Liberal.gr τους μηχανισμούς πίσω από την αρχική σκέψη, τις βάσεις για την υλοποίηση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα μίας από τις πιο διαρκείς και ολοκληρωμένες δεσμεύσεις που έχουν ληθφεί στον χώρο της ελληνικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

- Πόσο σημαντικό είναι για μια εταιρεία να επενδύει σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς αντί σε αποσπασματικές δράσεις; Και για ποιο λόγο θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τόσο λιγοστά παραδείγματα;

Η επένδυση σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς είναι καθοριστική, γιατί μόνο έτσι μπορεί μια εταιρεία να δημιουργήσει ουσιαστικό, μετρήσιμο και διαρκή αντίκτυπο. Όταν οι πρωτοβουλίες έχουν στρατηγική κατεύθυνση, σαφείς στόχους και συνέχεια στον χρόνο, παύουν να είναι μεμονωμένες ενέργειες και μετατρέπονται σε μοχλό πραγματικής αλλαγής για την κοινωνία.

Σε αντίθεση, οι αποσπασματικές δράσεις, όσο θετική πρόθεση κι αν έχουν, συχνά δεν επιτρέπουν τη δημιουργία βάθους, συνέχειας και ουσιαστικής συνεισφοράς σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Δεν είμαι βέβαιη ότι τα παραδείγματα στην Ελλάδα είναι πράγματι λιγοστά. Ιδίως τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ολοένα και περισσότερες αξιόλογες πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η εντύπωση αυτή, κατά τη γνώμη μου, προκύπτει κυρίως λόγω του τρόπου προσέγγισης. Το κρίσιμο σημείο είναι η μετάβαση από αποσπασματικές δράσεις σε μια πιο ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση, με σαφή προτεραιοποίηση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εκεί ακριβώς είναι που το CSR μπορεί να ωριμάσει, να ενισχύσει τη συνέπειά του και να δημιουργήσει πραγματική, διαρκή αξία για την κοινωνία.

- Ο αθλητισμός διδάσκει ανθεκτικότητα, υπομονή και προσήλωση στον στόχο. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι ένας αθλητής-ambassador μπορεί να μεταφέρει αυτές τις αξίες στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους; Και τι ήταν αυτό που σας «έπεισε» στον Ηλία Γεωργίου;

Ο ρόλος ενός αθλητή/ambassador είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί έχει τη δύναμη να μετατρέπει τις αξίες σε απτά, καθημερινά παραδείγματα. Ο αθλητισμός από τη φύση του καλλιεργεί την ανθεκτικότητα, την πειθαρχία και την προσήλωση στον στόχο και όταν ένας αθλητής λειτουργεί ως πρότυπο, αυτές οι αξίες γίνονται πιο προσιτές και κατανοητές, ιδιαίτερα για τους νέους.

Η επιρροή δεν προκύπτει μόνο μέσα από τις επιτυχίες, αλλά κυρίως μέσα από τη διαδρομή: τις προκλήσεις, την επιμονή και τη συνέπεια που απαιτούνται για να φτάσει κανείς στον στόχο του. Εκεί είναι που δημιουργείται η πραγματική σύνδεση με το κοινό και ενισχύεται η έμπνευση.

Σε ό,τι αφορά τον Ηλία Γεωργίου, αυτό που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη συνεργασία μας ήταν η αυθεντικότητα της διαδρομής του και η βαθιά του δέσμευση να εξελίσσεται διαρκώς. Το μεράκι, η επιμονή και η προσήλωσή του στους στόχους του αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό και τη δική μας φιλοσοφία.

Δεν πρόκειται απλώς για μια συνεργασία προβολής, αλλά για μια ουσιαστική ταύτιση αξιών. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη σύμπλευση, μπορούμε να μεταφέρουμε ένα ισχυρό και αυθεντικό μήνυμα προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά, γύρω από το τι σημαίνει να είσαι πραγματικά δεσμευμένος σε κάτι μεγαλύτερο.

- Το όραμα ενός προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κρίνεται και από το πόσο μπορεί να εμπνεύσει. Έχει μεγάλη αξία να δουλεύουμε για κάτι περισσότερο από τον εαυτό μας. Ποια είναι η αρχική αποδοχή και απήχηση του Campeόn Commitment στην εργασιακή καθημερινότητα των ανθρώπων της Campeόn;

Η αποδοχή του Campeón Commitment από τους ανθρώπους της εταιρείας ήταν εξαρχής ιδιαίτερα θετική και επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ήδη μια ισχυρή βάση κουλτούρας γύρω από την κοινωνική προσφορά.

Από την πρώτη στιγμή που το ανακοινώσαμε επίσημα στο Campeón Connect, το ετήσιο στρατηγικό μας event, έγινε σαφές ότι το πλαίσιο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια νέα πρωτοβουλία, αλλά μια εξέλιξη που εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο ήδη σκεφτόμαστε και λειτουργούμε. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη σύνδεση, επενδύσαμε σε εσωτερική ενημέρωση και εκπαίδευση, μέσα από workshop, που ανέδειξε τη σημασία του CSR, το περιεχόμενο του Campeón Commitment και τον ρόλο που μπορεί να έχει ο καθένας μας σε αυτό.

Η ανταπόκριση ήταν ουσιαστική: είδαμε αυξημένη διάθεση συμμετοχής, ενεργή ενασχόληση με τις δράσεις και ένα έντονο αίσθημα ότι οι άνθρωποί μας θέλουν να συμβάλλουν σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Αυτό αποτυπώθηκε και στην υψηλή συμμετοχή στις πρώτες μας πρωτοβουλίες που έχουμε ορίσει για το 2026.

Συνολικά, το Campeón Commitment λειτουργεί όχι μόνο ως εξωτερική δέσμευση, αλλά και ως εσωτερικός καταλύτης, που ενισχύει τη σύνδεση των ανθρώπων μας με τον σκοπό της εταιρείας και συμβάλλει σε μια πιο ουσιαστική και εμπνευσμένη καθημερινότητα.

- Μοιραστείτε μαζί μας τους βασικούς πυλώνες της CSR στρατηγικής σας και κάποιες από τις πρόσφατες δράσεις σας που υλοποιήσατε.

Το Campeón Commitment αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο που διασφαλίζει ότι κάθε κοινωνική, κοινοτική και περιβαλλοντική μας δράση έχει συνέπεια, συνέχεια και μετρήσιμο αντίκτυπο. Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας βρίσκονται τρεις βασικοί πυλώνες:

Growth : Εστιάζουμε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνίας, με έμφαση στη γνώση, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

: Ενισχύουμε τη συμπερίληψη και την κοινοτική σύνδεση, δημιουργώντας περιβάλλοντα όπου όλοι έχουν θέση, φωνή και ίσες ευκαιρίες.

: Υλοποιούμε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν σε ένα διαρκώς θετικό αποτύπωμα για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Σε επίπεδο δράσεων, θα μοιραστώ δύο πρόσφατα παραδείγματα που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη στρατηγική μας. Το ένα είναι το Champs Academies, ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει ακαδημίες μπάσκετ σε Ελλάδα και Κύπρο, ενδυναμώνοντας τους νέους αθλητές τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου και καλλιεργώντας δεξιότητες που ξεπερνούν τα στενά όρια του αθλητισμού.

Και είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι για το Champs Academies 4 All, όπου ενισχύουμε 2 ομάδες, αυτή του Παπάγου και της Ακαδημίας 10, με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα προπονήσεις συμπερίληψης, για να αναδείξουμε την αποδοχή και την προσβασιμότητα όλων των παιδιών στο άθλημα.

Και το δεύτερο είναι το Empower On, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξοικείωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Λέσχες Φιλίας και ΚΑΠΗ σε Ελλάδα και Κύπρο και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον δεύτερο κύκλο του, ενισχύοντας την ψηφιακή ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και την ενεργό συμμετοχή.

Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, επιδιώκουμε να δημιουργούμε ουσιαστική αξία, με διάρκεια και πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

- To βασικό σας μήνυμα είναι “Committed to More”. Ποιος είναι ο ρόλος των εργαζομένων σε όλη αυτή την προσπάθεια; Εμπνέονται, είναι θεατές, συμμέτοχοι, πρωταγωνιστές; Γενικά, ποια πρέπει να είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν για να κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος οργανισμός γύρω από μία ιδέα;

Ο ρόλος των εργαζομένων στο “Committed to More” είναι καθοριστικός, καθώς αποτελούν τον βασικό φορέα υλοποίησης αυτής της δέσμευσης. Δεν είναι θεατές των δράσεων, αλλά ενεργοί συμμέτοχοι. Είναι οι άνθρωποι που δίνουν ζωή στις πρωτοβουλίες μας, μέσα από τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό και τη διάθεσή τους να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνία.

Για να κινητοποιηθεί όμως ένας ολόκληρος οργανισμός γύρω από μια τέτοια ιδέα, απαιτείται πρώτα απ’ όλα κατανόηση και σύνδεση με τον σκοπό. Η εκπαίδευση και η εξοικείωση με το CSR είναι το πρώτο βήμα, ώστε οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν όχι μόνο τι κάνουμε, αλλά και γιατί το κάνουμε.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και σαφής επικοινωνία γύρω από τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τα κατανοήσουν, να ταυτιστούν με αυτά και να δουν πώς μπορούν οι ίδιοι να συμβάλουν.

Τελικά, η ουσιαστική κινητοποίηση έρχεται όταν οι εργαζόμενοι εμπνέονται από έναν σκοπό, όταν νιώθουν ότι αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας και ότι η δική τους συμμετοχή κάνει τη διαφορά.

- Τελικά, η κοινωνική προσφορά είναι αγώνας ταχύτητας ή αγώνας αντοχής; Και τι αναμένετε να αντικρύσετε στον τερματισμό;

Η κοινωνική προσφορά είναι ένας αγώνας που δεν σταματά ποτέ. Είναι μια συνεχής διαδρομή, που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας και απαιτεί διαρκή παρουσία, προσαρμογή και δέσμευση.

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος «τερματισμός», γιατί πάντα θα υπάρχουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για να προσφέρουμε περισσότερα. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνέπεια και ο αντίκτυπος που δημιουργείται σε κάθε βήμα της πορείας.

Αυτό που επιδιώκουμε να αντικρίζουμε διαρκώς είναι μια θετική αλλαγή που χτίζεται σταδιακά με πρωτοβουλίες που εξελίσσονται, με ανθρώπους που ενδυναμώνονται και με κοινότητες που γίνονται πιο ισχυρές και συμπεριληπτικές.