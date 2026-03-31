SHE LEADS CHANGE

Από την ανάγκη θεσμοθέτησης των advanced tax rulings με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού φορολογικού περιβάλλοντος για τους επενδυτές, ως την καθημερινή πρακτική του ‘gender advocacy’ στο εργασιακό περιβάλλον, η Κωνσταντίνα Γαλλή, Εταίρος στο τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος μεταφέρει στο Liberal.gr τη στρατηγική σημασία της άμεσης υλοποίησης των δύο αυτών αλλαγών στην επόμενη ημέρα του ελληνικού επιχειρείν.

Συνέντευξη στη Μαρία Γεωργιάδου

– Στον δημόσιο διάλογο αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, το φορολογικό περιβάλλον αναδεικνύεται ως ένας από τους καθοριστικούς δείκτες. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση;

Από τη μέχρι σήμερα επαγγελματική μου εμπειρία ως δικηγόρος και φορολογικός σύμβουλος, διαπιστώνω, ότι οι επιχειρήσεις και, ακόμη περισσότερο, οι επενδυτές, αποζητούν τη βεβαιότητα ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, την προβλεψιμότητα ως προς τα φορολογικά βάρη σε ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, συνήθως για τα επόμενα 4-5 χρόνια.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από διάφορες έρευνες κατά καιρούς. Ενδεικτικά, μόνο, αξίζει να σας αναφέρω ότι σε δύο έρευνες της ΕΥ Ελλάδος για το 2025, την ΕΥ Attractiveness Survey Ελλάδα 2025 και την EY Tax Survey Ελλάδα 2025, η ανάγκη για αύξηση της φορολογικής ασφάλειας αναδείχθηκε ως το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων επιχειρήσεων και επενδυτών.

Σε κάθε συνάντηση με πελάτες μας επιχειρήσεις, η θεματική αυτή επανέρχεται σταθερά: μας ρωτάνε πώς βλέπουμε το φορολογικό περιβάλλον, ποια είναι η εμπειρία μας από τους φορολογικούς ελέγχους, τι αλλαγές βλέπουμε στον ορίζοντα.

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής αποτελεί, συνήθως, μια πρώτη ένδειξη, αλλά η πιθανότητα ανατροπής ενός επενδυτικού πλάνου, είτε λόγω αλλαγής της νομοθεσίας, είτε λόγω μιας απροσδόκητης μεταβολής στην πρακτική που ακολουθούν οι φορολογικές αρχές, έχει αυξημένη βαρύτητα στη λήψη της απόφασης για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης ή μη.

– Μοιραστείτε την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αφενός, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο τα επόμενα χρόνια υπό το πρίσμα της φορολογικής βεβαιότητας και αφετέρου ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα στην ελληνική πραγματικότητα προς αυτή την κατεύθυνση;

Σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές φορολογικό στερέωμα, η φορολογική βεβαιότητα μπορεί να αποτελέσει, κατά τη γνώμη μου, το «κλειδί», προκειμένου η Ελλάδα να εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επενδυτικό προορισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο βήμα για τη χώρα είναι η θεσμοθέτηση των advanced tax rulings (ΑΤR). Στα ελληνικά, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον όρο ως «ερμηνευτικές πράξεις», οι οποίες θα αποτελέσουν ένα εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, που θα τους επιτρέψει να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινίσεις από τη φορολογική διοίκηση, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή εταιρικών δομών.

Ο θεσμός των ATR συναντάται εξάλλου σε μεγάλο αριθμό των κρατών μελών, τόσο του ΟΟΣΑ (μεταξύ άλλων ΗΠΑ, Βραζιλία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Σερβία, Ινδία, Αργεντινή, Αυστραλία, Αρμενία κτλ.), όσο και της Ε.Ε. (ενδεικτικά Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αυστρία, Βέλγιο, κ.ά.).

Στόχος της θέσπισης των advanced tax rulings, είναι η δημιουργία μιας δυναμικής σχέσης αμοιβαίας συνεννόησης και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορολογουμένους και τις φορολογικές αρχές.

Αποτελεί δείγμα ωριμότητας ενός συνεχώς εξελισσόμενου φορολογικού συστήματος, που εμπνέει ασφάλεια στους φορολογούμενους, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα, να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους με τη φορολογική διοίκηση και να βρίσκουν από κοινού λύσεις, προκειμένου οι οικονομικές τους συναλλαγές να γίνονται με γνώμονα τη σωστή ερμηνευτική προσέγγιση του φορολογικού νόμου και την έγκαιρη συμμόρφωσή τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

– Αλλάζοντας θεματική, έως τώρα οι γυναίκες leaders επωμίζονταν δυσανάλογα το βάρος της προώθησης της εργασιακής ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, σαν να είχαν έναν δεύτερο, αόρατο και μη αμειβόμενο ρόλο στην εταιρεία. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια και πώς έχετε διαμορφώσει το δικό σας προσωπικό ρόλο στο λεγόμενο ‘gender advocacy’ ως δικηγόρος και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, σε έναν χώρο που διασταυρώνεται με πολιτική, οικονομία και περιβάλλον;

Η προώθηση της εργασιακής ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα, καθώς και οποιαδήποτε δράση ή ενέργεια στο πεδίο αυτό, δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, «βάρος». Το αντίθετο, θα έλεγα - το βλέπω ως ευκαιρία για την οποία μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να αισθανθώ.

Εξάλλου, οι αλλαγές που παρατηρούνται στον τομέα αυτόν, τα τελευταία χρόνια, αποδίδονται, σε μεγάλο βαθμό, και στις πρωτοβουλίες των γυναικών που έχουν το βήμα, αλλά και την εσωτερική ανάγκη να συνεισφέρουν στο ζήτημα της ισότητας.

Ως σύμβουλος έχω την ευκαιρία να βλέπω πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα – σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, με τοπικά ή πιο διεθνή χαρακτηριστικά και διάφορα μεγέθη.

Ενώ λοιπόν, συνολικά, η πρόοδος είναι τεράστια, παρατηρώ μεγάλες αποκλίσεις - γι’ αυτό και η συζήτηση δεν σταματάει.

Σε προσωπικό επίπεδο, θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι οι γυναίκες που θα λειτουργούν ως μέντορες των νεότερων γυναικών, όχι αναπαράγοντας το στρεβλό πρότυπο του “bro culture”, αλλά με νηφαλιότητα, γνήσιο ενδιαφέρον και κατανόηση απέναντι στις διαφορές μεταξύ των γενεών, σε διάψευση και του στερεοτύπου ότι δεν υποστηριζόμαστε μεταξύ μας!