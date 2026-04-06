SHE LEADS CHANGE

Πώς συνδέεται το Corporate Reporting με τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια στην εταιρική κουλτούρα; Και πώς μπορεί να αποτελέσει φυσική γέφυρα για την ανάδειξη της γυναικείας ηγεσίας; Την απάντηση μοιράζεται η Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος στο τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης στoν Νότιο Τομέα της περιοχής Europe Central (South BU), απαντώντας στο Liberal.gr για τον διπλό της ρόλο ως γυναίκα manager.

Συνέντευξη στον Γεράσιμο Ζώτο

– Το corporate reporting και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (IFRS) – από τους πιο τεχνικούς και απαιτητικούς τομείς της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – λειτουργούν ως κοινή γλώσσα της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς. Πώς ασκεί επιρροή μια ηγέτιδα σε ένα τέτοιο αυστηρά δομημένο, ωστόσο ευρύ, ανταγωνιστικό και πολυδιάστατο περιβάλλον, χωρίς να εγκλωβίζεται σε έναν ρόλο διαρκούς υπεράσπισης έναντι των έμφυλων στερεοτύπων;

Ο ρόλος του Corporate Reporting είναι πολλά περισσότερα από μια διαδικασία συμμόρφωσης. Αποτελεί τη βάση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε έναν οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Μετατρέπει σύνθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πληροφορία που είναι αξιόπιστη, συγκρίσιμη και χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων. Τόσο τα IFRS, όσο και τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης, λειτουργούν ως παγκόσμια γλώσσα και είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών.

Πιστεύω στην ηγεσία που εμπνέει και ενώνει, αλλά και στην αυθεντικότητα. Η ηγεσία στο Corporate Reporting σημαίνει για μένα, συνδυασμό τριών βασικών αρχών: τεχνική αρτιότητα, διασύνδεση ομάδων και καθοδήγηση μέσα από σαφήνεια και συνέπεια.

Όπως ο ρόλος του Corporate Reporting είναι να εμπνέει εμπιστοσύνη, έτσι και ως ηγέτης στον χώρο αυτόν, χρειάζεται οι ομάδες και οι συνεργάτες να σε εμπιστευτούν, και να μπορούν να απευθυνθούν σε εσένα για κρίσιμες αποφάσεις και απαιτητικά θέματα, γνωρίζοντας ότι θα λάβουν καθοδήγηση και τεκμηριωμένες απόψεις.

Το πάθος για το αντικείμενο, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και συνεργασία με ομάδες και επιχειρήσεις παγκοσμίως, μέσα από τον ρόλο μου στην ΕΥ, αλλά και το δυνατό δίκτυο ανθρώπων το οποίο έχουμε κτίσει στο Corporate Reporting team μας, θεωρώ ότι έχουν κερδίσει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη στις ομάδες μας, τους συνεργάτες, αλλά και τους πελάτες μας.

– Βιώνετε διαφορές στον τρόπο που σας αντιλαμβάνονται ή σας αντιμετωπίζουν ως γυναίκα ηγέτη στον χώρο σας όταν δραστηριοποιείστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σύγκριση με την Ελλάδα;

Δεν θα έλεγα ότι βιώνω ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζομαι ως γυναίκα ηγέτης μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών στην Ευρώπη. Στο περιβάλλον που κινούμαι, ένα περιβάλλον ιδιαίτερα τεχνικό και απαιτητικό, αυτό που εκτιμάται πρώτα είναι η τεχνική κατάρτιση, η σαφήνεια στη σκέψη και η ικανότητα να δίνεις κατευθύνσεις που εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Ίσως αυτό που αλλάζει λίγο, από χώρα σε χώρα, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ηγεσία: σε κάποιες χώρες, συχνά, υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση με την ιδέα της ισότιμης παρουσίας γυναικών σε ανώτερους ρόλους, κάτι που ενισχύεται και στην Ελλάδα, όπου η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί ξεκάθαρη πλέον προτεραιότητα, όπως και μέσα στην ΕΥ, μέσα από πρωτοβουλίες για δίκαιη ανάπτυξη ταλέντων σε όλα τα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εισπράττω σταθερά, είναι ο σεβασμός στη δουλειά μου και εμπιστοσύνη στην κρίση μου. Όταν οι συνεργάτες σου γνωρίζουν ότι μπορούν να βασιστούν στην εμπεριστατωμένη άποψή σου, τότε ο διάλογος γίνεται ουσιαστικός και η συνεργασία ισότιμη. Η συζήτηση δεν πρέπει να είναι γύρω από το φύλο, αλλά πρέπει να επικεντρώνεται στην αξία που φέρνεις στο τραπέζι.

– Πώς εξισορροπείτε στην εργασιακή σας καθημερινότητα τον διπλό σας ρόλο ως decision maker και, ταυτόχρονα, ως πρότυπο για τη γυναικεία ενδυνάμωση; Και, πώς μπορεί ένα τέτοιο πρότυπο να λειτουργήσει περισσότερο ως μοχλός δυναμικής ανάπτυξης, παρά ως ένας μηχανισμός diversity;

Όταν λαμβάνω αποφάσεις, είναι σημαντικό για εμένα να μπορώ να σταθώ με αυτοπεποίθηση και να εξηγήσω τη λογική πίσω από κάθε επιλογή, αποπνέοντας ασφάλεια. Λειτουργώ με ηρεμία σε απαιτητικές στιγμές – στον βαθμό που είναι εφικτό – και, ακούω και σέβομαι τις διαφορετικές οπτικές.

Παράλληλα, όμως, γνωρίζω ότι ο τρόπος που λειτουργώ – η συνέπεια, η ψυχραιμία, ο τρόπος που παίρνω αποφάσεις – αποτελεί σημείο αναφοράς για άλλες γυναίκες στον χώρο μας.

Η ισορροπία ανάμεσα στα δυο έρχεται, θεωρώ, με αυθεντικότητα, διαφάνεια και σταθερότητα. Χωρίς να θυσιάζεις τον τρόπο, την ευγένεια και τις αρχές σου, ενώ παράλληλα έχεις λόγο, ρόλο και επιρροή – αυτό που λέμε «ήρεμη δύναμη»!

Η διαφορετικότητα δεν είναι στόχος από μόνη της, αλλά φυσικό αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, στην καλύτερη εκδοχή τους, συμβάλλοντας σε καλύτερη ποιότητα αποφάσεων.

Η ενδυνάμωση στοχεύει στην καλύτερη εκδοχή του καθενός και επιτυγχάνεται μέσα από τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία, την προθυμία να εξηγήσεις ένα δύσκολο θέμα, και να δώσεις χώρο και εμπιστοσύνη, λειτουργώντας, έτσι, καλύτερα ως ομάδα, αλλά και ως μονάδα.