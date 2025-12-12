Αναζητάτε τον απόλυτο προορισμό για να ζήσετε γιορτές με κάθε πολυτέλεια και ξεχωριστή ατμόσφαιρα;

Το Regency Casino Mont Parnes μεταμορφώνεται στο απόλυτο festive hotspot της Αττικής και σας προσκαλεί να ζήσετε την πιο εντυπωσιακή και «Viral» εμπειρία Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Από την πρώτη στιγμή που θα φτάσετε στον κάτω σταθμό του τελεφερίκ, το live DJ set ανεβάζει τη διάθεση και σας βάζει κατευθείαν στο εορταστικό κλίμα. Η θρυλική ανάβαση των 7 λεπτών, με την πόλη φωτισμένη στα πόδια σας, προϊδεάζει για μια νύχτα που θα ξεχωρίσει. Οι πόρτες ανοίγουν... και στην ιστορική σκάλα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Δεκεμβρίου, σας δίνει το έναυσμα για την έναρξη της γιορτινής περιόδου.

Στο εσωτερικό του χώρου, η εμπειρία απογειώνεται. Μουσική, γεύσεις, δράση, ενέργεια, δώρα και εκπλήξεις: το Regency Casino Mont Parnes έχει σχεδιάσει ένα εντυπωσιακό γιορτινό πρόγραμμα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ακόμη και αν δεν το έχετε επισκεφτεί ξανά, τις μέρες αυτές η αδρεναλίνη στα τραπέζια και στα slots είναι μέρος της γιορτής.

Με κάθε δωρεάν είσοδο στο καζίνο, συμμετέχετε αυτόματα στις μεγάλες εορταστικές κληρώσεις*, διεκδικώντας αυτοκίνητο, μετρητά, πλούσια δώρα και δωροεπιταγές. Η τύχη χαμογελά συχνά…και οι πιθανότητες είναι με το μέρος σας!

Γιορτινή ατμόσφαιρα με signature γαστρονομία και υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία

Στο Monte Vista, τις Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σας περιμένουν ειδικά εορταστικά menus που απογειώνουν την εμπειρία, ενώ αγαπημένοι καλλιτέχνες, όπως η Αποστολία Ζώη, ο Κώστας Μαρτάκης και ο Μέμος Μπεγνής ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας ταξιδέψουν μουσικά.

Στο εστιατόριο 1055, το πλούσιο brunch και τα festive dinner buffets σε συνδυασμό με live μουσική, δημιουργούν έναν ιδανικό χώρο για παρέες και οικογένειες. Την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ο Γιώργος Τσαλίκης σας υποδέχεται με ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες και ενέργεια.

Στο Regency Casino Mont Parnes οι γιορτές δεν είναι απλώς μια περίοδος. Είναι μια «viral» εμπειρία. Είναι ανεβασμένη διάθεση. Είναι το απόλυτο festive getaway της πόλης, ψηλά στην πιο εντυπωσιακή κορυφή της Αττικής.

Φέτος, οι γιορτές έχουν ένα όνομα: Regency Casino Mont Parnes. Ζήστε τις από κοντά.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

*ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ