BLACK FRIDAY ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Φέτος στον Κωτσόβολο η Black Friday έρχεται με ρυθμό, χρώμα και μια ωραία δόση 00’s throwback, αλλά, πάνω από όλα, με ξεκάθαρες εγγυήσεις ποιότητας, ταχύτητας, ποικιλίας, εξυπηρέτησης και τιμών. Το Liberal.gr μπήκε στο Υ2Κ vibe, ανακάλυψε τα 5 σημεία υπεροχής της φετινής Black Friday με την εμπειρία Κωτσόβολος και τα μοιράζεται με το κοινό του.

Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που να μη σιγοτραγουδά αυτές τις μέρες το «Ξέρω τι ζητάω / Black Friday Edition»; Η φετινή 360ο καμπάνια του Κωτσόβολου κατάφερε να βάλει σε όλους μας το... millennium bug, ώστε, σιγομουρμουρίζοντας νοσταλγικά το απόλυτο pop anthem που διασκεύασαν ειδικά για την Κωτσόβολος και τη φετινή Black Friday η Shaya, η Φρόσω και η Νάνσυ από τις Hi-5 των θρυλικών 00’s, να μπούμε σε ρυθμούς BF shopping.

Κι επειδή ξέρουμε τι ζητάμε, ξέρουμε και πού θα το βρούμε, η επίσκεψη σε ένα κατάστημα Κωτσόβολος εν μέσω Black Friday, είναι πια κάτι παραπάνω από αγαπημένη συνήθεια κάθε τέτοια εποχή του χρόνου. Σαν το απόλυτο comeback ενός top hit, γιατί η επιτυχία πρέπει να επαναλαμβάνεται!

Εδώ θα βρείτε εγγυημένα τα 5 σημεία υπεροχής

Επισκεφθήκαμε και εμείς ένα κατάστημα Κωτσόβολος, για να ζήσουμε από κοντά το vibe και να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία, ανακαλύπτοντας πρώτο χέρι τα 5 σημεία υπεροχής που κάνουν τη φετινή BF στον Κωτσόβολο πιο δυνατή από ποτέ.

Όπως ακριβώς υπόσχεται, ο Κωτσόβολος ξέρει ακριβώς τι ζητά ο καταναλωτής και του το προσφέρει με το παραπάνω (δώστε βάση στα σχόλια συντάκτη!):

🏷️ LOW τιμές (σ.σ. με πραγματικά πολύ μεγάλο discount σε όλα τα βασικά προϊόντα από συσκευές τεχνολογίας έως οικιακές λύσεις)

🛒 HIGH διαθεσιμότητα προϊόντων (σ.σ. γεμάτο απόθεμα, όλα στη θέση τους, χωρίς ελλείψεις, χωρίς αναμονή)

💱 FULL ευελιξία πληρωμών (σ.σ. χάρη στο δημοφιλές χρηματοδοτικό εργαλείο PlanK του Κωτσόβολου για αγορές τώρα, πληρωμές αργότερα, αλλά και για ρύθμιση μικρών ή άτοκων δόσεων ακόμη και χωρίς πιστωτική)

🚀FAST παράδοση και FAST παραλαβή (σ.σ. με παραλαβή από Skroutz Point 24/7, ή σε 20’ από τα Quick Points, είτε με παράδοση σε 60’ μέσω Wolt Drive και μειωμένη χρέωση 1,99€ για το διάστημα της BF, ή ακόμη με ραντεβού για παράδοση σε μέρα και ώρα που εξυπηρετεί, συμπεριλαμβανομένης και της ερχόμενης Κυριακής 23/11 πάντα μέσω Wolt!).

⭐TOP υπηρεσίες! (σ.σ. η Κωτσόβολος προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τοποθέτησης, ασφάλισης προϊόντος και επέκτασης εγγύησης, φροντίζοντας κάθε συσκευή να λειτουργεί στο 100% της!)

Η εμπειρία όμως δεν τελειώνει εδώ. Με την Εγγύηση Τιμής Black Friday, τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Αγοράζεις - είτε από κατάστημα είτε online ή τηλεφωνικά - και αν πέσει η τιμή, είσαι καλυμμένος: με την Εγγύηση Τιμής Black Friday, ειδοποιείσαι αυτόματα μέσω Viber/SMS/email και παίρνεις τη διαφορά σε δωροεπιταγή μέσα σε 3 ημέρες!

Ζήσε και εσύ το φετινό Black Friday vibe με την Κωτσόβολος. Πού; Στα 100+ σημεία πώλησης της Κωτσόβολος σε όλη την Ελλάδα, με τηλεφωνική παραγγελία στο 2102899999 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 21:00, τις Κυριακές 23/11 και 30/11 από 11:00 έως 20:00, και φυσικά στο kotsovolos.gr.

Γιατί, όταν ξέρεις τι ζητάς, το βρίσκεις εκεί που σε καταλαβαίνουν πραγματικά!

