Ξεκίνησε η λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών πάρκων της HELLENiQ ENERGY στη Ρουμανία

Η HELLENiQ ENERGY έθεσε σε εμπορική λειτουργία τα πρώτα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα διαχειρίζεται στην αγορά της Ρουμανίας. Πρόκειται για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα, ισχύος 58 MW, στα νότια της χώρας, τα οποία απέκτησε στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη το 2023 με την METLEN, για την κατασκευή συνολικά τεσσάρων φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής ισχύος 211 MW.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την ισχυροποίηση του Ομίλου σε μια αναπτυσσόμενη αγορά και την ταχεία υλοποίηση της διεθνούς στρατηγικής του στις ΑΠΕ, με τη Ρουμανία να αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο για το περιφερειακό αποτύπωμα.

Η παράδοση των δύο υπολειπόμενων έργων της συμφωνίας, συνολικής ισχύος 153 MW, αναμένεται εντός του 2026, ενώ στο Β’ τρίμηνο του 2027 προβλέπεται η ολοκλήρωση ενός αιολικού πάρκου, 96 MW, στη βορειοανατολική Ρουμανία. Με την παράδοση και αυτών των έργων, η εγκατεστημένη ισχύς της HELLENiQ ENERGY στη χώρα θα ξεπεράσει τα 300 MW.

Σε επίπεδο ανάπτυξης, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του Ομίλου στη Ρουμανία υπερβαίνει, πλέον, τα 850 MW, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα, με ενσωματωμένα συστήματα αποθήκευσης. Αυτό το διαφοροποιημένο μείγμα ενισχύει τη λειτουργική ευελιξία και τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος στην περιοχή.

O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, δηλώνει σχετικά: «Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η έναρξη λειτουργίας των πρώτων μας έργων ΑΠΕ στη χώρα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στη δημιουργία μιας ισχυρής περιφερειακής πλατφόρμας ανανεώσιμης ενέργειας της HELLENiQ ENERGY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε δυναμικές αγορές της περιοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στη μείωση της εξάρτησης από προμηθευτές εκτός ΕΕ και στη δυνατότητα προσφοράς πιο ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές».

Μετά την έναρξη λειτουργίας των νέων έργων, η συνολική λειτουργική ισχύς ΑΠΕ της HELLENiQ ENERGY διαμορφώνεται στα 564 MW, με γεωγραφική διασπορά σε πέντε χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία.

Στρατηγικά, ο Όμιλος έχει αναβαθμίσει το στόχο για τουλάχιστον 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ εντός τριετίας και άνω των 2 GW έως το 2030, δίνοντας έμφαση στην καθετοποίηση, τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της ανάπτυξης διαδραματίζει η ενσωμάτωση της Enerwave το 2025, που δημιούργησε έναν διακριτό, καθετοποιημένο πυλώνα ΑΠΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι συνέργειες με τις downstream δραστηριότητες και η εξαγορά του χαρτοφυλακίου και του ανθρώπινου δυναμικού της ABO Energy Hellas ενισχύουν τον έλεγχο του ρυθμού ανάπτυξης και την ωρίμανση νέων έργων.

Με συνέπεια και πειθαρχία στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, η HELLENiQ ENERGY ενισχύει τον ρόλο των ΑΠΕ ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης, διευρύνοντας το διεθνές της αποτύπωμα και προωθώντας ένα ανθεκτικό και διαφοροποιημένο ενεργειακό μοντέλο.