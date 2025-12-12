ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σε νέα εποχή εταιρικού μετασχηματισμού εισέρχεται η Δύναμις Ασφαλιστική. Το πλάνο στρατηγικής αναδιάρθρωσης τροφοδοτείται από τη νέα ισχυρή διοικητική δομή - μια μετάβαση που πραγματοποιείται με σταθερά τεχνοκρατικό προσανατολισμό, χωρίς να χαθεί ο διαχρονικός, “legacy” οικογενειακός χαρακτήρας που συνοδεύει την εταιρεία εδώ και δεκαετίες.

Το 2025 σηματοδότησε για τη Δύναμις Ασφαλιστική μία από τις πιο ουσιαστικές φάσεις διοικητικής ανανέωσης στην ιστορία της.

Με επίκεντρο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας, η αμιγώς ελληνική ασφαλιστική ενισχύει τη θέση της σε μία αγορά όπου ο ανταγωνισμός καθορίζεται από πολυεθνικά σχήματα και υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται ο εκτελεστικός πρόεδρος, κ. Παναγιώτης Βλαχογεωργακόπουλος, ο οποίος έχει χαράξει μια ξεκάθαρη πορεία ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης της Δύναμις Ασφαλιστικής, αντλώντας ταυτόχρονα κορυφαία στελέχη από την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Υπό την καθοδήγησή του, η Δύναμις Ασφαλιστική διαμορφώνει τη δυνατότερη και πιο ολοκληρωμένη διοικητική ομάδα που είχε ποτέ, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Νέα διοικητική δομή

Καθοριστικό ρόλο στη νέα πορεία της Δύναμις Ασφαλιστικής αναλαμβάνει ο νέος CEO, κ. Νικόλαος Χαλκιόπουλος. Ένας από τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς, προερχόμενος από τις ανώτερες διοικητικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Πίστης και της Allianz, ο κ. Χαλκιόπουλος οδηγεί την εταιρεία στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Στο ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Δύναμις Ασφαλιστικής συμμετέχει ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, πολύπειρο ανώτατο διοικητικό στέλεχος της τραπεζοασφαλιστικής αγοράς, με προϋπηρεσία σε Αγροτική, Interamerican και Attica Bank.

Τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνουν ο κ. Παναγιώτης Βρουστούρης και ο κ. Αναστάσιος Μπέγιογλου, ενισχύοντας το πλαίσιο διαφάνειας και θεσμικής επάρκειας της εταιρείας.

Εταιρική διακυβέρνηση και ισχυρή κεφαλαιακή θωράκιση

Με τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό τον Πρόεδρο κ. Βλαχογεωργακόπουλο και οι οποίες υποστήριξαν την κεφαλαιακή ενίσχυση, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 17,10 εκατ. ευρώ, με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων Solvency II, εποπτικά ίδια κεφάλαια ύψους 16,01 εκατ. ευρώ, SCR Ratio στο 145% και MCR Ratio στο 398%, χωρίς χρήση μεταβατικών μέτρων.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, πληρώντας τα κριτήρια που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, αρμόδια εποπτική αρχή για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ιδιωτική ασφάλιση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Σύμφωνα, δε, με πηγές προσκείμενες στη διοίκηση, η εταιρεία αναμένει κέρδη για ακόμη μία χρονιά στο κλείσιμο του 2025, τα οποία προέρχονται τόσο από την κύρια ασφαλιστική της δραστηριότητα όσο και από επενδύσεις.

Παράλληλα, το τριετές πλάνο για τη λειτουργική αναδιάρθρωση της ΑΕΓΑ, το οποίο σχεδίασε και επιβλέπει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαλκιόπουλος, βασίζεται σε τέσσερις άξονες: ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης, αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, νέα τιμολογιακή πολιτική, και περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας με έμπειρα στελέχη από την αγορά.

Μια αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, ενάντια στη συγκέντρωση του κλάδου

Η ενίσχυση της διοικητικής και λειτουργικής δομής της εταιρείας με τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, θα ενισχύσουν ταυτόχρονα την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη θεσμική αξιοπιστία της Δύναμις Ασφαλιστικής, η οποία παραμένει μια εξ ολοκλήρου ελληνική, οικογενειακή ασφαλιστική εταιρεία, διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά, ενάντια στην τάση συγκέντρωσης που παρατηρείται στον κλάδο.

Στην ίδια κατεύθυνση, η εταιρεία διατηρεί πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας με έμφαση στη διαφάνεια, την εκπαίδευση, την υποστήριξη κοινωνικών δομών και την περιβαλλοντική συμμόρφωση.

Σε μια εποχή που φέρει μεγάλες προκλήσεις αλλά και ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες, η Δύναμις Ασφαλιστική αποδεικνύει ότι ο ελληνικός

ασφαλιστικός κλάδος διαθέτει δυνάμεις, προοπτική και ανθρώπινο δυναμικό ικανό να σταθεί επάξια απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.