Στον πυρήνα της στρατηγικής της TP Greece βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ζωές. Με στοχευμένες κοινωνικές πρωτοβουλίες, η εταιρεία στέκεται δίπλα σε εκείνους που χρειάζονται στήριξη, προωθώντας συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες.

Κοινό στοιχείο των δράσεων αυτών είναι η ιδέα ότι ο άνθρωπος και η κοινότητα μπορούν να συμπορεύονται με αλληλοκατανόηση και σεβασμό.

Pink October: Δέσμευση για Πρόληψη & Ενημέρωση ακόμα μια χρονιά

Με συνέπεια και βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, η TP Greece υλοποιεί για 14 συνεχή χρόνια την καμπάνια Pink October, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο της πολυετούς της δράσης στην πρόληψη και την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

Για ακόμα μια χρονιά, η εταιρεία προσέφερε δωρεάν υπερήχους μαστού για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου - μια πράξη που υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στη φροντίδα των ανθρώπων της, στη συμπερίληψη και στην έγκαιρη διάγνωση. Τα τελευταία χρόνια, περισσότερα από 1.500 μέλη της ομάδας συμμετέχουν ετησίως στο πρόγραμμα, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης μέσα στον οργανισμό.

Η εσωτερική αυτή δράση έχει πλέον εξελιχθεί σε εθνικό πρόγραμμα πρόληψης, με 1.000 δωρεάν υπερήχους να προσφέρονται κάθε χρόνο σε γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από ένα δίκτυο εξειδικευμένων ιατρών και συνεργατών που συμβάλλουν καθοριστικά στη διάδοση της ενημέρωσης και της πρόσβασης στην προληπτική φροντίδα.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται η πεποίθηση ότι ο καρκίνος του μαστού μας αφορά όλους. Η TP Greece φροντίζει σταθερά οι ενέργειές της να αγγίζουν κάθε εργαζόμενο, αναγνωρίζοντας ότι η νόσος μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο γυναίκες, αλλά και άνδρες. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια και το Pink October Panel, με τη συμμετοχή γιατρών, ψυχολόγων και ομιλητών που εμπνέουν με τις προσωπικές τους ιστορίες, καθώς και τα Wear Pink Day photo activations σε Αθήνα, Χανιά και Μοσχάτο. Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το αίσθημα της κοινότητας εντός της ομάδας.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάστηκε για 8η συνεχή χρονιά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”, στηρίζοντας για 5η συνεχή χρονιά το Greece Race for the Cure, ως Επίσημος Χορηγός Εθελοντών, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στο έργο του συλλόγου. Φέτος, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι έτρεξαν στον Αγώνα κατά του Καρκίνου του Μαστού, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και συλλογικής δύναμης.

DEAFestival: Μια Γιορτή Ένταξης, Πολυμορφίας και Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Έχοντας ως βασικό στόχο την προώθηση της συμπερίληψης και της ισότητας, η TP Greece βρέθηκε φέτος στο πλευρό της Κοινότητας των Κωφών, στηρίζοντας ως χορηγός το DEAFestival, ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που αναδεικνύει τον πολιτισμό και την αξία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Το φεστιβάλ αποτέλεσε έναν δυναμικό χώρο όπου κωφοί, βαρήκοοι και ακούοντες συναντήθηκαν, αντάλλαξαν εμπειρίες και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που ενίσχυσαν τη μεταξύ τους κατανόηση. Μέσα από παραστάσεις, εργαστήρια και διαδραστικές ενέργειες, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βαθύτερα την ιστορία, την ταυτότητα και την πολιτισμική κληρονομιά της κοινότητας, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της προσβασιμότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Έμπρακτη Αλληλεγγύη στις Κοινωνικές Δομές των Χανίων

Η TP Greece, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στήριξε για ακόμα μια χρονιά την τοπική κοινωνία των Χανίων. Το Παράρτημα Παιδιών και Νέων Χανίων φιλοξενεί έντεκα αγόρια και φέτος η εταιρεία προχώρησε σε μια συγκινητική πρωτοβουλία προσφέροντας τεχνικό και υλικό εξοπλισμό, που στόχο έχει την βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών και της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ομάδα της TP Greece φρόντισε ώστε το κάθε παιδί να έχει τα απαραίτητα μέσα για τη μελέτη και την προετοιμασία του, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων προσωπικούς υπολογιστές και αθλητικά είδη. Μια δράση που ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθειά τους και στηρίζει το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία στάθηκε στο πλευρό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Χανίων. Ενισχύοντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, η TP Greece συμμετείχε στη δημιουργία ενός ακόμα πιο άνετου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, για όλες τις γυναίκες που βρίσκουν εκεί ένα ασφαλές καταφύγιο.

Στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής

Με βαθιά εκτίμηση και σεβασμό για το έργο των πυροσβεστών και συνεχίζοντας τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2022, η εταιρεία πραγματοποίησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ακόμα μια σημαντική δωρεά υλικοτεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ενισχύει την καθημερινή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος. Η δωρεά αυτή στόχευε στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των πυροσβεστών και στην υποστήριξη των ανθρώπων που καθημερινά προστατεύουν τη ζωή και το περιβάλλον.

Στο παρελθόν και στο πλαίσιο συνεργασίας με την Barphone και τη Dimand Real Estate Development, η TP Greece είχε προχωρήσει στην παραχώρηση τεσσάρων οχημάτων τύπου 4x4 SUV.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της TP Greece εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που δίνει έμφαση στον άνθρωπο και στις ανάγκες της κοινωνίας. Από την προώθηση της συμπερίληψης και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, έως την ενίσχυση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, η TP Greece αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με την κοινωνική προσφορά. Έχοντας ως στόχο την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε βασικούς πόρους, η εταιρεία επενδύει με συνέπεια σε πρωτοβουλίες που αφήνουν απτό και διαχρονικό αντίκτυπο στις κοινότητες που δραστηριοποιείται.

