Toyota: Το δικαίωμα της επιλογής, διαβατήριο για την κορυφή

Η Toyota συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η πολυτεχνολογική στρατηγική της δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική επιλογή, αλλά μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία που έχοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου οδηγού -καταναλωτή, όπου αυτός και αν βρίσκεται, αποδίδει! Τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και για την εταιρία που βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου…

Με τη στρατηγική πολλαπλών διαδρομών Toyota multi-pathway – η οποία περιλαμβάνει πλήρως υβριδικά (HEV), plug-in υβριδικά (PHEV) και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) – η εταιρία καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών οδηγών και να ενισχύει τη δυναμική της σε όλες τις κατηγορίες της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στα φετινά αποτελέσματα, όπου το Yaris Cross βρίσκεται στην πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορίες, το Yaris στη 4η, ενώ στα C-SUV το C-HR και το Corolla Cross καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Αντίστοιχα, στην αγορά LCV το Hilux κυριαρχεί στα pick-ups, ενώ η σειρά Proace Family είναι Νο1 στα αμιγώς ηλεκτρικά van.

Σε αυτό το περιβάλλον επιτυχιών, η Toyota προχωρά με συνέπεια σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο πλάνο: έξι νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη για το 2026, που θα ενισχύσουν την ενεργειακά διαφοροποιημένη γκάμα της εταιρίας και θα επιταχύνουν την πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα.

Η νέα γενιά C-HR ΜΥ’26: Η επιτομή της στρατηγικής multi-pathway





Το νέο Toyota C-HR MY’26 ενσαρκώνει ιδανικά την πολυτεχνολογική προσέγγιση της εταιρίας. Με μοναδική coupe-SUV σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφαλείας Toyota Safety Sense και κορυφαία οδηγική εμπειρία, το νέο C-HR αποτελεί την premium πρόταση στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV.

Η βασική έκδοση Hybrid Electric ξεκινά από 28.300 ευρώ και αξιοποιώντας την 5η γενιά της υβριδικής τεχνολογίας της Toyota προσφέρει κατανάλωση μόλις 4,7 λίτρα/100 χλμ. – ενώ παράλληλα επωφελείται από τον σημαντικά μειωμένο φόρο πολυτελείας που αποτελεί ένα βασικό κριτήριο επιλογής για το ελληνικό κοινό.

Σημαντικό πλεονέκτημα παραμένει και η κορυφαία εγγύηση Toyota: έως 11 χρόνια συνολικής κάλυψης και 1.000.000 χλμ. εγγύηση μπαταρίας, μια πρόταση που ξεχωρίζει στον κόσμο της ευρύτερης ηλεκτροκίνησης.





Σημειώστε πως η best-seller έκδοση του μοντέλου, το C-LUB, ενισχύεται αισθητικά και ποιοτικά με νέο σχεδιασμό ζαντών και ανανεωμένο εσωτερικό, ενώ σημαντική καινοτομία αποτελεί το άνοιγμα της έκδοσης GR SPORT και στον κινητήρα 1.8L — προσφέροντας πιο σπορ εμφάνιση στο πιο εμπορικό μοτέρ της μάρκας.

Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνική αγορά από τα τέλη Αυγούστου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ήδη ισχυρή παρουσία της Toyota στα C-SUV.

Toyota Corolla Cross: Η νέα γενιά ενός επιτυχημένου οικογενειακού SUV

Έχοντας υποστεί μια σημαντική ανανέωση για το 2025, το Corolla Cross επιστρέφει δυναμικά, αξιοποιώντας τη νέα 5η γενιά της Hybrid Electric τεχνολογίας για μέγιστη αποδοτικότητα, χαμηλή κατανάλωση και άνετη, πολιτισμένη οδήγηση χάρη στην αναβαθμισμένη ηχομόνωση.

Το ολοκληρωμένο αυτό SUV της Toyota διαθέτει τώρα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα, νέα τεχνολογία προσαρμοζόμενης μεγάλης σκάλας φώτων και βελτιωμένη εργονομία και πρακτικότητα, ενώ για πρώτη φορά, έχουμε την εισαγωγή της σπορ έκδοσης GR SPORT στη γκάμα του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Corolla Cross έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται παραγγελίες.

Νέα γενιά Toyota RAV4: Το SUV που καθόρισε την κατηγορία, περνά στη νέα εποχή

Το νέο RAV4 είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά λανσαρίσματα της Toyota. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που σχεδιάστηκε από την αρχή και συνδυάζει επιδόσεις, τεχνολογία και πλήρη ψηφιακή εμπειρία, διαθέτοντας δυναμική σιλουέτα και στιβαρή εκτός δρόμου φιλοσοφία.

Η νέα γενιά ενσωματώνει Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης επόμενης γενιάς με:

ηλεκτρική αυτονομία 100 km

ταχύτερη AC και DC φόρτιση

προηγμένη πλατφόρμα λογισμικού Arene OS

αναβαθμισμένα συστήματα T-Mate και multimedia.

Οι παραγγελίες του νέου RAV4 αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026, με την αγορά να αναμένει μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορικής του δυναμικής.

Toyota bZ4X: Η ηλεκτρική ναυαρχίδα της εταιρίας στην κατηγορία D-SUV





Αποτελώντας ειδικό κεφάλαιο στη στρατηγική BEV της Toyota, το bZ4X παρουσιάζεται ουσιαστικά ως ένα ολοκληρωμένο νέο μοντέλο, υπερβαίνοντας τις ανάγκες ενός απλού facelift. Με δομικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενισχυμένο πλαίσιο και βελτιστοποιημένη ενεργειακή διαχείριση.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, 57,7 kWh και 73,1 kWh, με αυτονομία που φτάνει τα 573 χιλιόμετρα και ισχύ έως 343 ίππους στην τετρακίνητη AWD έκδοση. Παράλληλα, προσφέρει ταχεία DC φόρτιση, ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW για γρήγορη AC φόρτιση και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά — στοιχεία που το καθιστούν κορυφαίο στην κατηγορία του.

Το bZ4X είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα.

Toyota C-HR+: Το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση των compact SUV





Το νέο C-HR+, η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς C-HR, προσφέρει αυξημένους χώρους, ενισχυμένη τεχνολογική ταυτότητα και δυναμική οδηγική εμπειρία. Βασισμένο στην e-TNGA πλατφόρμα, εξοπλίζεται με μπαταρίες 57,7 kWh ή 77 kWh, ενώ στην κορυφαία, τετρακίνητη έκδοση AWD αποδίδει 343 DIN ίππους και επιταχύνει 0–100 km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα.

Η ευρωπαϊκή του διάθεση αναμένεται στα τέλη του 2025, όμως οι παραγγελίες στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 Ιουλίου.

Η Toyota στην ελληνική αγορά: κυριαρχία σε όλες τις κατηγορίες

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του 2025 αποδεικνύουν την αποδοχή της Toyota από το ελληνικό κοινό, το οποίο την εμπιστεύεται χρόνια τώρα, αναδεικνύοντάς την πρώτη και συνολικά στην αγορά, αλλά και στον τομέα των λιανικών πωλήσεων, αυτών που αντιστοιχούν σε απλούς ανθρώπους-καταναλωτές οι οποίοι μετράνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο την επένδυση των χρημάτων τους σε σχέση με τις εταιρίες. Έχουμε λοιπόν τα εξής στοιχεία:

Το μεγάλο best seller της εταιρίας, το πασίγνωστο Yaris Cross βρίσκεται να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των πωλήσεων – όχι μόνο στην κατηγορία των B-SUV, αλλά πρώτο σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, με 5.627 ταξινομήσεις και 4,7% μερίδιο αγοράς.









Παράλληλα, το διαχρονικό best seller της εταιρίας Toyota Yaris δεν είναι μόνο πρώτο στην κατηγορία B (των λεγομένων «σουπερμίνι»), αλλά βρίσκεται επίσης στην 4η θέση της κατάταξης των πωλήσεων στο σύνολο όλων των κατηγοριών, με 3,6% μερίδιο αγοράς.

Η εικόνα είναι ακόμα καλύτερη στην αγορά λιανικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων με τα δύο αυτά δημοφελέστατα μοντέλα να καταλαμβάνουν την 1η και 2η θέση στην κατάταξη – ΠΡΟΣΟΧΗ: του συνόλου της αγοράς - αντίστοιχα!

Αν τώρα θελήσουμε να δούμε πιο αναλυτικά τις επιδόσεις της εταιρίας στις δημοφιλέστατες κατηγορίες που αναφέραμε, δηλαδή στην κατηγορία B και B-SUV (μικρά, compact SUV) βλέπουμε ότι η Toyota βρίσκεται στην πρωτοπορία με το Yaris να έχει μερίδιο αγοράς 14,8% και το Yaris Cross 17,9%. Ενώ ακόμη υψηλότερα είναι τα μερίδια αυτά στις λιανικές πωλήσεις.

Εξαιρετικά είναι επίσης τα αποτελέσματα και στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία των C-SUV με το C-HR να βρίσκεται στην 1η θέση της κατάταξης με 2.697 ταξινομήσεις και 19,9% μερίδιο αγοράς και το Corolla Cross στη 2η θέση με 10,3% μερίδιο αγοράς.

Η κυριαρχία της Toyota στις πιο εμπορικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς είναι αποτέλεσμα συνδυασμού: τεχνολογικής αξιοπιστίας, διαφοροποιημένων επιλογών κινητήρων, υψηλών επιπέδων αξίας και πολιτικής εγγυήσεων που δημιουργεί πραγματική εμπιστοσύνη.

Αυτή η σχέση που χτίζει χρόνια τώρα η Toyota αποτυπώνεται και στις πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων – LCV με τα εξής αποτελέσματα:

Hilux: 1.691 ταξινομήσεις – 1η θέση στα pick-up (21% μερίδιο αγοράς)

Proace Family: Νο1 στις πωλήσεις ηλεκτρικών van (18% μερίδιο αγοράς)





Ο σεβασμός στον πελάτη αποδίδει

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι με την πολυτεχνολογική της στρατηγική ως θεμέλιο, η Toyota χτίζει μια γκάμα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις — τις διαμορφώνει. Από τα βραβευμένα υβριδικά της, έως τα ανανεωμένα PHEV και την επόμενη γενιά BEV, η εταιρία προσφέρει λύσεις που καλύπτουν όλα τα προφίλ οδηγών. Ταυτόχρονα, τα εμπορικά αποτελέσματα στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική αυτή έχει ισχυρή απήχηση στο κοινό.

Με το Toyota C-HR MY’26, το ανανεωμένο Toyota Corolla Cross, το νέο Toyota RAV4, το Toyota bZ4X και την άφιξη του Toyota C-HR+, το 2025 και το 2026 διαμορφώνονται ως δύο χρονιές όπου η Toyota δεν θα ακολουθήσει την αγορά, αλλά θα μπει μπροστά της, θα την οδηγήσει — θα βρεθεί και πάλι στην κορυφή της.