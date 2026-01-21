Στο Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας, ο πελάτης απολαμβάνει μια τραπεζική εμπειρία σχεδιασμένη αποκλειστικά για αυτόν.

Σήμερα μια Τράπεζα πρέπει να είναι ανθρώπινη, να είναι δίπλα σε κάθε πελάτη και να δίνει επιλογές και λύσεις που ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες, τις δικές του προτεραιότητες. Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται είναι σημαντικό να μην προσφέρεις απλώς μια τραπεζική υπηρεσία, αλλά μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που να προτείνει στους πελάτες οικονομικές λύσεις, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ασφάλεια. Στο Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας η εξυπηρέτηση κάθε πελάτη, βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη γνώση και εξελίσσεται, σε μια σχέση αξίας για τον πελάτη.

Προσωποποιημένη και σύγχρονη εξυπηρέτηση με προνόμια

Η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση αποτελεί το ‘κλειδί’ αυτής της σχέσης αξίας. Σε έναν ‘γρήγορο’ και αυτοματοποιημένο κόσμο, η ανθρώπινη επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Ο Προσωπικός Συνεργάτης Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας είναι δίπλα σε κάθε πελάτη και αποτελεί τον σύμμαχό του για την επίτευξη των στόχων του, σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και προτεραιότητες. Ακολουθώντας ένα υβριδικό μοντέλο εξυπηρέτησης ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον Προσωπικό του Συνεργάτη, όποτε το επιθυμεί, είτε στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, είτε μέσω video banking με βιντεοκλήση, από όπου και αν βρίσκεται. Με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, με εύκολη πρόσβαση στην εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα, μέσω της Premium Line, αλλά και με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας.

Στην Εθνική Τράπεζα, ο Premium Banking πελάτης απολαμβάνει αποκλειστικά προνόμια τόσο στην εξυπηρέτησή του, όσο και στην επιβράβευσή του. Καθημερινά ο όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιούμε είναι αρκετά μεγάλος. Για να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητά μας, αλλά και την ποιότητα των συναλλαγών μας, χρειάζεται ταχύτητα, ευκολία, ασφάλεια και φυσικά επιβράβευση. Η Premium Debit Mastercard, είναι μία κάρτα αποκλειστικά σχεδιασμένη για τους Premium Βanking πελάτες που προσφέρει ευκολία και προνόμια σε κάθε χρήση της. Επιπλέον, το Premium Gο For More, η συνολική σχέση με την Τράπεζα αναβαθμίζεται σε μία ξεχωριστή εμπειρία επιβράβευσης, με επιπλέον πόντους και Premium εμπορικούς συνεργάτες. Στο Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας οι πελάτες έχουν εξατομικευμένη προσέγγιση, επωφελούνται από αποκλειστικές συνεργασίες και προνομιακή τιμολόγηση, με στόχο να απολαμβάνουν μια τραπεζική εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς.

Ενημέρωση για επενδυτικές επιλογές

Πολλοί πελάτες, θέλουν εξειδικευμένη ενημέρωση για τις οικονομικές συνθήκες, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τα επενδυτικά προϊόντα και φυσικά τις εξελίξεις στις αγορές. Για αυτό, στο Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας η ενημέρωση των πελατών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω του Προσωπικού Συνεργάτη Premium Banking που ενημερώνει για τις επενδυτικές επιλογές που διατίθενται από την Εθνική Τράπεζα, όσο και με άλλα εργαλεία ενημέρωσης, όπως το εβδομαδιαίο επενδυτικό newsletter όπου παρουσιάζονται οι τάσεις και οι εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου, το newsletter Economy & Markets Snapshot για μια ματιά στις μηνιαίες οικονομικές εξελίξεις, αλλά και με το τριμηνιαίο newsletter My Premium View με γενική θεματολογία για όλες τις εξελίξεις στο χώρο του Premium. Κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και θα πρέπει να έχει σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, ώστε να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στο δικό του προφίλ.

Στην Εθνική Τράπεζα, οι ανάγκες, οι προτεραιότητες, οι στόχοι των Premium Banking πελατών μας, είναι προτεραιότητα και η κινητήριος δύναμη να γινόμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στις λύσεις που προσφέρουμε, για να είμαστε μαζί, για το δικό σας ΣΗΜΕΡΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.nbg.gr.