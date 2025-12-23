WORLDLINE GREECE:

Υπάρχει πάντα εκείνη η στιγμή στο τέλος του τραπεζιού. Το φαγητό τέλειο, η παρέα στα καλύτερά της, το επιδόρπιο στη μέση και ξαφνικά... σερβίρεται ο λογαριασμός. Η βραδιά «κολλάει» για λίγα αμήχανα λεπτά και ξεκινούν οι υπολογισμοί της στιγμής: «Μισά-μισά;» «Ποιος θα πληρώσει με κάρτα;» «Τα βάζω εγώ και θα τα βρούμε την επόμενη φορά». Spoiler Alert: Ευτυχώς τα πράγματα δεν χρειάζεται να γίνονται πια τόσο περίπλοκα.

Με την υπηρεσία Split Bill της Worldline στην Ελλάδα, η τακτοποίηση του λογαριασμού γίνεται πιο απλή και γρήγορη, χωρίς πολλές συνεννοήσεις!

Πώς λειτουργεί

Η Worldline [Euronext:WLN], παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες πληρωμών, προσφέρει στην ελληνική αγορά τη λειτουργικότητα Split Bill στα τερματικά POS, δίνοντας μια απλή και σύγχρονη λύση στο δίλημμα του «ποιος πληρώνει τι» σε έναν λογαριασμό.

Με το Split Bill, κάθε πελάτης μπορεί να πληρώσει το δικό του μερίδιο στον λογαριασμό όπως τον εξυπηρετεί, με κάρτα, ψηφιακό πορτοφόλι, IRIS ή/και μετρητά.

Το POS και εκδίδει ξεχωριστά την κάθε απόδειξη σε κάθε μερική πληρωμή, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη εκπαίδευση ή επιπλέον εφαρμογή.

Και το σημαντικότερο: η εμπειρία για τον πελάτη γίνεται πιο εύκολη και διαφανής. Καθένας πληρώνει ακριβώς το ποσό που του αναλογεί, χωρίς συνεννοήσεις και υπολογισμούς.

Τα οφέλη για την επιχείρηση είναι επίσης πολλά και σημαντικά. Η εξυπηρέτηση γίνεται ταχύτερη, η ικανοποίηση των πελατών αυξάνεται και η διαφοροποίηση μέσω της τεχνολογίας ενισχύεται.

Το καλύτερο; Το Split Bill είναι ήδη διαθέσιμο χωρίς επιπλέον κόστος για όλους τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τερματικό POS της Worldline.

Δείτε το βίντεο με τον Λευτέρη Ελευθερίου και τον Αντώνη Κρόμπα να δοκιμάζουν στην πράξη την υπηρεσία Split Bill και κανονίστε την επόμενη έξοδό σας! Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Split Bill.

Η Worldline [Euronext:WLN], βοηθά τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να επιταχύνουν το ταξίδι της ανάπτυξής τους – γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Με προηγμένη τεχνολογία πληρωμών, τεχνογνωσία και λύσεις προσαρμοσμένες σε εκατοντάδες αγορές και κλάδους, η Worldline ενισχύει την ανάπτυξη περισσότερων από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.

Είστε ιδιώτης ή επιχειρηματίας και επιθυμείτε να γνωρίσετε τους τρόπους με τους οποίους η Worldline απλοποιεί την καθημερινότητά σας με ασφάλεια, ταχύτητα και ευελιξία; Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: worldline.com/greece