Το σπίτι που θέλουμε να έχουμε σήμερα και η φροντίδα που του αξίζει

Όσο περνούν τα χρόνια, ο τρόπος που ζούμε στο σπίτι μας αλλάζει. Άλλοτε μεγαλώνει η οικογένεια, άλλοτε αλλάζουμε συνήθειες, άλλοτε αποκτούμε μια νέα αγαπημένη δραστηριότητα, άλλοτε πάλι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη φροντίδα για πράγματα που πριν θεωρούσαμε δεδομένα.

Κάποιοι διαμορφώνουν το χώρο τους για εργασία από το σπίτι, άλλοι τον ανοίγουν για πιο συχνές συναντήσεις με φίλους, ενώ αρκετοί ανακαλύπτουν ξανά τις μικρές χαρές της καθημερινότητας μέσα στους τέσσερις τοίχους τους.

Κι όπως αλλάζουμε εμείς, αλλάζει και το ίδιο το σπίτι. Χρειάζεται προσοχή, φροντίδα και μέριμνα, ώστε να συνεχίσει να μας «χωράει» με τον τρόπο που θέλουμε.

Λύσεις που χτίζονται γύρω από τον άνθρωπο

Με αυτή τη λογική έχουν δημιουργηθεί τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο της Eurolife FFH, σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε σπιτιού.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει βασικές καλύψεις και πρόσθετα προαιρετικά πακέτα, ανάλογα με όσα θεωρεί σημαντικά. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα προαιρετικά πακέτα που έχουν επιλεγεί, οι καλύψεις περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, κακόβουλες ενέργειες, βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων ή ακόμη και έξοδα άντλησης υδάτων σε ένα απρόοπτο περιστατικό, κάλυψη για υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη ή νομική προστασία, έτσι ώστε η κάθε κατοικία να «διαμορφώνει» μόνη της τη λύση που της ταιριάζει.

Για όλα όσα γεμίζουν το σπίτι μας

Πέρα από το ίδιο το κτίριο, υπάρχουν και όλα εκείνα τα αντικείμενα που έχουν αξία για εμάς. Από τις συσκευές που κάνουν την καθημερινότητα λειτουργική, μέχρι τα πράγματα που έχουμε επιλέξει με φροντίδα και μας συντροφεύουν χρόνια ή ακόμα και πράγματα που μας έχουν χαρίσει οικεία πρόσωπα.

Γι’ αυτό υπάρχει το πρόγραμμα Sweet Home Content, που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές και αφορά το περιεχόμενο του σπιτιού. Προσφέρει λύσεις για περιστατικά όπως πυρκαγιά, κλοπή, έκρηξη, βραχυκύκλωμα ή ακόμη και αλλοίωση τροφίμων. Μικρά, αλλά πρακτικά ζητήματα που συχνά δεν σκεφτόμαστε έως ότου συμβούν.

Το κόστος παραμένει ιδιαίτερα προσιτό, ξεκινώντας από €35 το χρόνο για κύρια κατοικία και από €45 για εξοχική, με δυνατότητα ενίσχυσης μέσω πρόσθετων πακέτων.

Υπηρεσίες που κάνουν τη διαδικασία απλή

Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για όσους αντιμετωπίζουν μια ζημιά στο σπίτι είναι η ταχύτητα. Η Eurolife FFH προσφέρει γρήγορη ανταπόκριση στη διαδικασία αποζημίωσης για ποσά έως €10.000. Συγκεκριμένα, ο φάκελος ανοίγει μέσα σε μία ώρα (όταν η αναγγελία γίνει έως τις 14:30), η εκτίμηση γίνεται άμεσα από ειδικό, και η πληρωμή κατατίθεται εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την αποδοχή της πρότασης.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση κατεστραμμένων αντικειμένων με νέα, κάλυψη κόστους επισκευών, 24/7 άμεση επέμβαση σε έκτακτη ανάγκη και δίκτυο συνεργείων που παρέχει εξάμηνη εγγύηση εργασιών.

Οικονομικά οφέλη και επιβράβευση

Όσοι επιλέγουν περισσότερα προγράμματα μπορούν να επωφεληθούν από το EurolifeSYN+, το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων που μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 20%, όταν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες καλύψεις όπως σεισμός, πυρκαγιά ή πλημμύρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Τέλος, σε επιλεγμένες καλύψεις, η εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος χωρίς καμία συμμετοχή από τον ασφαλισμένο, ενώ τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, απευθύνονται και σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το σπίτι ως βάση της ζωής μας

Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν με ταχύτητα, το σπίτι παραμένει το πιο σταθερό σημείο αναφοράς. Είναι εκεί όπου γυρίζουμε μετά από μια δύσκολη μέρα και βρίσκουμε λίγη ηρεμία, εκεί όπου μεγαλώνουν τα παιδιά, εκεί όπου παίρνουμε αποφάσεις για το μέλλον. Και για να συνεχίσει να είναι αυτός ο χώρος που μας επιτρέπει να ζούμε χωρίς περιττές έγνοιες, χρειάζεται φροντίδα, όχι μόνο στην καθημερινότητα αλλά και για όσα μπορεί να συμβούν απρόοπτα.

Γιατί τελικά, το σπίτι δεν είναι απλώς ο τόπος όπου ζούμε. Είναι ο τόπος όπου δημιουργούμε μια ολόκληρη ζωή.