Το πρόγραμμα είναι Stay; Η φάση είναι PlayStation 5

Αν στο εορταστικό σας ημερολόγιο δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι, είναι ώρα να απολαύσετε ένα αγαπημένο παιχνίδι με την οικογένεια, με φίλους ή και μόνοι! Το PlayStation 5 μπορεί να σας κρατήσει συντροφιά με συναρπαστικούς τίτλους & κορυφαία περιφερειακά για ατελείωτες ώρες epic gaming.

Γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα μαζί με την πέμπτη επέτειο από την κυκλοφορία της κονσόλας PS5 και τον ένα χρόνο από το λανσάρισμα του PS5 Pro, η Sony Interactive υπόσχεται μία ολοκληρωμένη gaming εμπειρία με πολυάριθμους διαθέσιμους τίτλους, και όχι μόνο.

Το PS5, είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, με τις εκδόσεις PS5® Fortnite Flowering Chaos Bundle και το PS5 Digital 825GB Fortnite Flowering Chaos Bundle να ξεχωρίζουν καθώς έρχονται με επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο που αφορά τον δημοφιλή τίτλο.

Αν έχετε ήδη εξοπλιστεί με την κονσόλα PlayStation 5τότε δεν έχετε παρά να επενδύσετε σε νέους τίτλους. Ξεκινάμε με προτάσεις ειδικά για τους λάτρεις της Ιαπωνίας – και όχι μόνο- όπως το Ghost of Yōtei για όσους αγαπούν την περιπέτεια, ή to Death Stranding 2: On the Beach.

Αν πάλι επιθυμείτε να ξεδώσετε σε ένα shooter με την παρέα, τότε το Helldivers 2 είναι ο τίτλος σας. Το Gran Turismo 7 διαθέτει πληθώρα περιεχομένου για να απολαύσετε την οδήγηση όπως πρέπει στον ιστορικό προσομοιωτή πραγματικής οδήγησης που είναι καλύτερος από ποτέ. Και φυσικά για τους ποδοσφαιρόφιλους, το EA Sports FC 26, περιλαμβάνει 20.000+ παίκτες σε 750+ συλλόγους και εθνικές ομάδες, με πάνω από 120+ γήπεδα και 35+ πρωταθλήματα.

Για μυστηρίου/φαντασίας, το Lost Soul Aside προσφέρει το κατάλληλο σενάριο, ενώ τα Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider Man 2 και Astro Bot ξεχωρίζουν για τις ώρες διασκέδασης που προσφέρουν.

Αξιοποιήστε τη συνδρομητική υπηρεσία PlayStation Plus για πρόσβαση σε ακόμη περισσότερους τίτλους, cloud streaming (για τα μέλη του Premium), αποκλειστικές εκπτώσεις, online multiplayer δυνατότητες και επιπλέον προνόμια, ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής που θα επιλέξετε.

Με το PlayStation Portal, μπορείτε τώρα να συνεχίσετε το παιχνίδι σας από οποιαδήποτε δωμάτιο του σπιτιού και όταν η τηλεόραση του σπιτιού είναι κατειλημμένη, ενώ αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε τον ήχο σας για μία πιο πλούσια εμπειρία, τα ασύρματα ακουστικά Pule Elite και Pulse Explore είναι για εσάς.

Εξατομικεύστε ακόμη περισσότερο το setup σας με τα ασύρματα χειριστήρια DualSense και DualSense Edge, και μην ξεχνάτε, τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική περίοδος για να δοκιμάσετε το σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας PlayStation VR2 το οποίο σας εισάγει στους κόσμους του Lumines Arise, του Hotel Infinity αλλά και πολυαγαπημένων τίτλων όπως το Resident Evil (4) και το Gran Turismo 7.

Διακοπές με περισσότερο χρόνο για παιχνίδι, πάντα με PlayStation!