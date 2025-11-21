BOSCH GREEN COLLECTION

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα παύει να είναι επιλογή και γίνεται προϋπόθεση ανάπτυξης, η BSH Home Appliances αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή μιας μεγάλης μετάβασης. Το πράσινο είναι πλέον το νέο... λευκό για τις οικιακές συσκευές και η καινοτομία αναδεικνύεται στο όχημα που οδηγεί σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Βιωσιμότητα και καινοτομία είναι οι δύο δομικοί άξονες στρατηγικής ανάπτυξης της BSH, οι οποίοι την αναδεικνύουν σε πρωταγωνιστή όχι μόνο στη διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά οικιακών συσκευών. Κι αυτό γιατί οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά πλέον προϊόντα που συνδυάζουν τεχνολογική υπεροχή με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Με παρουσία δεκαετιών στην ελληνική αγορά, η BSH Οικιακές Συσκευές, η οποία έχει στο portfolio της μερικές από τις πιο δημοφιλείς μάρκες οικιακών συσκευών όπως Bosch, Pitsos, NEFF & Gaggenau, δεν περιορίζεται στην παραγωγή και διάθεση συσκευών υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία διαμορφώνει το μέλλον του σπιτιού μέσα από τεχνολογικές καινοτομίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και φέρνουν τη βιωσιμότητα στην καρδιά της καθημερινότητας.

Ηγεσία στην αγορά με όραμα και ευθύνη

Το 2024, η BSH Οικιακές Συσκευές κατέγραψε κύκλο εργασιών 175 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της αναπτυξιακή πορεία και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών. Οι επιδόσεις της εταιρείας υπήρξαν εντυπωσιακές σε όλες τις βασικές κατηγορίες: +8% στη φροντίδα ρούχων, +11% στα πλυντήρια πιάτων και +7% στα καταναλωτικά προϊόντα, όπως σκούπες και μικρές συσκευές κουζίνας. Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν μια στρατηγική που συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, έναν συνδυασμό που οι Έλληνες καταναλωτές όχι μόνο αναγνωρίζουν, αλλά και επιλέγουν συνειδητά.

Βιωσιμότητα και καινοτομία στην πράξη

Για την BSH, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό σύνθημα, αλλά θεμέλιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής. Ο όμιλος, που ιδρύθηκε το 1967 και αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οικιακών συσκευών στην Ευρώπη, έχει δεσμευθεί να λειτουργεί με ουδετερότητα CO₂, σε όλες τις εγκαταστάσεις του παγκοσμίως από το 2020.

Η εταιρεία επενδύει σε πράσινη ενέργεια (παράγοντας 16 GWh ετησίως από φωτοβολταϊκά), σε καινοτόμα υλικά με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και σε υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι συνεργασίες της για την προμήθεια χάλυβα με 66% μειωμένες εκπομπές CO₂ και ανοξείδωτο ατσάλι με έως και 47% λιγότερο CO₂, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα μιας παραγωγικής αλυσίδας που επαναπροσδιορίζεται σε κάθε επίπεδο.

Το ελληνικό αποτύπωμα -Απόδοση και πράσινη καινοτομία

Στην ελληνική αγορά, η βιώσιμη φιλοσοφία της BSH αποκτά απτή μορφή μέσα από τα προϊόντα της. Η σειρά Bosch Green Collection είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας εποχής. Οι ψυγειοκαταψύκτες της σειράς έχουν σχεδιαστεί ώστε να αφήνουν έως και 50% μικρότερο αποτύπωμα CO₂, χάρη στη χρήση βιολογικών μονώσεων και ανακυκλωμένων πλαστικών, ενώ η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μειώνει αισθητά το ενεργειακό φορτίο του σπιτιού.

Το έξυπνο σπίτι ως εργαλείο βιωσιμότητας

Μέσα από την πλατφόρμα Home Connect, η εταιρεία συνδέει τη βιωσιμότητα με τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας και νερού, να ενεργοποιούν τις συσκευές τους σε ώρες χαμηλής ζήτησης και να λαμβάνουν προτάσεις εξοικονόμησης. Η λειτουργία Smart Start συντονίζει τη χρήση ενέργειας με τις ώρες διαθεσιμότητας των ανανεώσιμων πηγών, ενώ η συνεργασία με πράσινους παρόχους, όπως η Tibber, κάνει την οικιακή βιωσιμότητα πιο απτή από ποτέ.

Πρόκειται για μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία δεν εξυπηρετεί απλώς την ευκολία, αλλά λειτουργεί ως σύμμαχος της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Κυκλική οικονομία

H βιωσιμότητα για την BSH δεν σταματά στην παραγωγή, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Η εταιρεία προσφέρει διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών για 15 χρόνια στις μεγάλες συσκευές και για 10 χρόνια στις μικροσυσκευές, ενισχύοντας την κουλτούρα της επισκευής και όχι της απόρριψης. Επιπλέον, η εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί ως πρακτικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας. Το 81% των επισκευών ολοκληρώνονται στην πρώτη επίσκεψη, ενώ η απόσταση που διανύουν τα συνεργεία μειώθηκε κατά 13% μέσα σε ένα χρόνο, περιορίζοντας έτσι και τις εκπομπές CO₂ από τις μετακινήσεις.

Συσκευασία και εφοδιαστική με περιβαλλοντική συνείδηση

Ακόμη και η συσκευασία των προϊόντων φέρει τη σφραγίδα της πράσινης στρατηγικής. Περίπου το 90% των συσκευασιών κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί, ενώ χρησιμοποιούνται μελάνια με βάση το νερό. Από τον Μάρτιο του 2024, το 60% του χαρτοφυλακίου δεν περιλαμβάνει πλέον διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), περιορίζοντας σημαντικά τη χρήση μη ανακυκλώσιμων υλικών.

Παράλληλα, μέσω της «Πράσινης Ζώνης» στη συσκευασία και των QR codes, οι καταναλωτές ενημερώνονται άμεσα για τα υλικά και τον σωστό τρόπο ανακύκλωσής τους. Η BSH εξοικονομεί έτσι περίπου 2.000 τόνους χαρτιού ετησίως, μεταφέροντας τις οδηγίες και τα εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή, μια επιλογή που μειώνει τις εκπομπές κατά περίπου 5.000 τόνους CO₂. Στην εφοδιαστική αλυσίδα, η εταιρεία προχωρά σε αντικατάσταση οδικών μεταφορών με σιδηροδρομικές, εξοικονομώντας έως και 1.200 τόνους CO₂ κάθε χρόνο. Πρόκειται για έναν συνολικό επανασχεδιασμό, όπου κάθε κρίκος της αλυσίδας συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού στόχου.

Η νέα εμπειρία του βιώσιμου σπιτιού

Η ελληνική αγορά υπήρξε πάντα «καθρέφτης» των παγκόσμιων τάσεων – στην περίπτωση της BSH γίνεται πρότυπο εφαρμογής τους. Οι καταναλωτές πλέον επιλέγουν συνειδητά προϊόντα που συνδυάζουν επιδόσεις, αντοχή και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.