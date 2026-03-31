Πάσχα στο Cape Sounio: Η πιο μαγευτική πασχαλινή εμπειρία με θέα τον Ναό του Ποσειδώνα

Το ελληνικό Πάσχα είναι μια περίοδος με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για την γιορτή που συνδέει τις μνήμες, τις παραδόσεις και την ανοιξιάτικη αισιοδοξία με τρόπο βαθιά ελληνικό. Στην Grecotel, οι παραδόσεις ζωντανεύουν και αντανακλούν την αίσθηση του ελληνικού Πάσχα, με motto «Where traditions come alive».

Η Grecotel σας προσκαλεί να ζήσετε ένα αξέχαστο Πάσχα με φόντο τη θάλασσα, μέσα από ένα εντυπωσιακό πασχαλινό πρόγραμμα με πλούσιες απολαύσεις και μοναδικές εμπειρίες.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά σκηνικά για να ζήσει κανείς αυτή τη γιορτή βρίσκεται στο Σούνιο. Υπάρχουν λίγα μέρη στην Ελλάδα όπου το τοπίο, η ιστορία και η αρχιτεκτονική συνυπάρχουν με τόσο εντυπωσιακό τρόπο.

Εκεί, απέναντι από τον επιβλητικό Ναό του Ποσειδώνα και μέσα σε ένα καταπράσινο πευκοδάσος που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα, το Cape Sounio ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο φιλοξενίας μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του.

Το εμβληματικό resort του Ομίλου Grecotel απλώνεται αμφιθεατρικά με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, μόλις 40 λεπτά από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Τα bungalows, οι σουίτες και οι βίλες του έχουν σχεδιαστεί ώστε να αγκαλιάζουν το φυσικό τοπίο και να στρέφονται προς τη θάλασσα και τον αρχαιολογικό χώρο, χαρίζοντας στους επισκέπτες μια μοναδική θέα στο μνημείο που στέκει εκεί για περισσότερα από 2.400 χρόνια.

Η πρόσφατη ανακαίνιση επαναπροσδιόρισε την εμπειρία διαμονής. Φυσικά υλικά, γήινοι τόνοι και αρχιτεκτονικές γραμμές που εναρμονίζονται με το περιβάλλον της αττικής γης δημιουργούν μια αίσθηση κομψής απλότητας και ηρεμίας.

Παράλληλα, οι γαστρονομικές επιλογές ανανεώθηκαν μέσα από πέντε εστιατόρια και τρία bars που αναδεικνύουν τις ελληνικές και μεσογειακές γεύσεις. Φυσικά την τιμητική θα έχουν νηστίσιμα εδέσματα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα οι εορτασμοί κορυφώνονται με παραδοσιακές γεύσεις και μουσικές.

Την ίδια στιγμή, το πρωτοποριακό πρόγραμμα ευεξίας «Elevations of Wellness», που προέκυψε από τη συνεργασία με τη διεθνούς φήμης οστεοπαθητικό Vicky Vlachonis, φέρνει μια σύγχρονη προσέγγιση ευεξίας εμπνευσμένη από την αρχαία θεραπευτική παράδοση. Μέσα σε αυτό το σκηνικό φυσικής ομορφιάς και ιστορικής αύρας, το Πάσχα αποκτά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η Μεγάλη Εβδομάδα με θέα τον Ναό του Ποσειδώνα

Η πασχαλινή περίοδος στο resort ξεκινά με ανοιξιάτικη διάθεση και έναν κομψό εορταστικό στολισμό που γεμίζει τους χώρους με χρώματα και αρώματα της εποχής. Από την πρώτη στιγμή της άφιξης, οι επισκέπτες καλωσορίζονται με μικρές πασχαλινές εκπλήξεις, ενώ ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων περιμένει τους μικρούς επισκέπτες.

Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο οικογενειακή χάρη στο πρόγραμμα Kids Go Free, καθώς η Grecotel έχει φροντίσει τα πάντα για τα παιδιά έως 12 ετών, να είναι δωρεάν. Η διαμονή, η διατροφή και η ψυχαγωγία τους συνδυάζονται με Πασχαλινές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση, αθλήματα, μουσική και ατελείωτο παιχνίδι στην Grecoland, μαζί με κεράσματα και εκπλήξεις. Με αυτό τον τρόπο είναι χαρούμενοι μικροί και μεγάλοι!

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ειδικά πασχαλινά μενού και παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα στα εστιατόρια του resort. Τα βράδια αποκτούν μια πιο ατμοσφαιρική διάσταση στο Panorama Lounge Bar, όπου η ζωντανή μουσική συνοδεύει τη θέα προς τον φωτισμένο αρχαίο ναό.

Για όσους επιθυμούν να βιώσουν την αυθεντική κατανυκτική ατμόσφαιρα της περιοχής, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στα Λεγρενά, λίγα μόλις λεπτά από το resort.

Η Αναστάσιμη νύχτα στο Σούνιο

Το Μεγάλο Σάββατο η γιορτινή ατμόσφαιρα κορυφώνεται. Δημιουργικά εργαστήρια, δραστηριότητες ευεξίας και στιγμές χαλάρωσης στους ανοιξιάτικους κήπους του resort δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για οικογενειακές στιγμές.

Όταν πέσει η νύχτα και ολοκληρωθεί η Αναστάσιμη λειτουργία, οι επισκέπτες συγκεντρώνονται για το παραδοσιακό αναστάσιμο δείπνο. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η πατροπαράδοτη μαγειρίτσα, μαζί με ένα εορταστικό μενού που τιμά την ελληνική γαστρονομική παράδοση. Η αίσθηση της κοινότητας, η ζεστή φιλοξενία και το μοναδικό τοπίο δημιουργούν μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Το τραπέζι της Λαμπρής δίπλα στο Αιγαίο

Η Κυριακή του Πάσχα στο Cape Sounio γιορτάζεται με τον πιο αυθεντικό ελληνικό τρόπο. Στους καταπράσινους κήπους του resort στήνεται το μεγάλο Τραπέζι της Λαμπρής, με παραδοσιακό ψήσιμο αρνιών στη φωτιά, εκλεκτά ελληνικά εδέσματα, αρωματικά κρασιά και τοπικά αποστάγματα.

Η γιορτή συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χαρούμενη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει ελληνικό πανηγύρι δίπλα στη θάλασσα.

Η ημέρα ξεκινά με δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και περιήγηση στους ανθισμένους κήπους του resort.

Παράλληλα, η εορταστική συνάντηση «Το Φιλί της Αγάπης» φέρνει τους επισκέπτες πιο κοντά, μέσα από παραδοσιακά κεράσματα και εορταστική διάθεση. Είναι μια στιγμή που συνδυάζει τη χαρά της γιορτής με την ομορφιά της ελληνικής φύσης.

Ένα Πάσχα κάτω από τον πιο μαγευτικό ουρανό

Το Cape Sounio είναι διεθνώς γνωστό για τις θρυλικές πανσελήνους του, όταν το φεγγάρι ανατέλλει ακριβώς πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα — ένα φαινόμενο που δημιουργεί ένα από τα πιο μαγευτικά τοπία στην Ελλάδα.

Το 2026 μάλιστα, ο ουρανός θα χαρίσει δεκατρείς πανσελήνους αντί για δώδεκα, κάνοντας τη χρονιά ακόμη πιο ξεχωριστή για όσους επιλέξουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου η ιστορία, η φύση και ο ουρανός συναντιούνται, το Πάσχα στο Cape Sounio μετατρέπεται σε μια εμπειρία βαθιά ελληνική και ταυτόχρονα μοναδικά κοσμοπολίτικη. Μια γιορτή παράδοσης, γαστρονομίας και αυθεντικής φιλοξενίας με την υπογραφή της Grecotel, εκεί όπου κάθε στιγμή της άνοιξης αποκτά τη δική της ξεχωριστή λάμψη.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: