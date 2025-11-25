Ολυμπία Οδός: Δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Ολυμπία Οδός λειτουργεί ως ένα ζωντανό σύστημα μετακίνησης που συνδέει ανθρώπους, περιοχές και οικονομικές δραστηριότητες, αποτελώντας κρίσιμο άξονα για τη Δυτική Ελλάδα. Έχοντας πλήρη συνείδηση αυτού του ρόλου, η εταιρεία υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύοντας στην ασφάλεια, στην πράσινη και τεχνολογική καινοτομία, αλλά και στη δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι μια προσέγγιση που ευθυγραμμίζει τη λειτουργία της Ολυμπίας Οδού με τις ανάγκες των χρηστών, του περιβάλλοντος και της περιφερειακής οικονομίας.

Η ασφάλεια ως κεντρική προτεραιότητα

Η οδική ασφάλεια ήταν και παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ολυμπία Οδό – η οποία υπηρετείται μέσω της λειτουργίας και συντήρησης του δρόμου, αλλά και με συστηματικά προγράμματα ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου έχει οδηγήσει σε μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 91%, μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων προγνωστικής συντήρησης, αλλά και με συνεχή παρουσία δίπλα στους οδηγούς.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί συστηματικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας κουλτούρας ασφάλειας. Σημείο αναφοράς είναι η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα: μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα οδικής ασφάλειας 17.000 μαθητές από σχολεία της Κορινθίας, της Αχαΐας και της Ηλείας.

Επενδύσεις για πιο καθαρή και αποδοτική λειτουργία

Η Ολυμπία Οδός έχει θέσει τον στόχο της ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2030, έχοντας ήδη μειώσει τις εκπομπές της κατά 62% από το 2018 έως το 2024. Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται η ανάπτυξη 19 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 10 MWp, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου.

Παράλληλα, η μετάβαση σε φωτισμό LED και το πρόγραμμα Adaptive Lighting μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας έως και 55%, προσφέροντας καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους οδηγούς.

Προσθέτοντας αξία στις τοπικές κοινωνίες

Η Ολυμπία Οδός λειτουργεί ως σταθερός σύμμαχος των τοπικών κοινωνιών, υποστηρίζοντας δράσεις που ενισχύουν τη γνώση, την καινοτομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών που συνδέει. Το Κοινωνικό Προϊόν για το 2024 ανήλθε σε €288 εκατ., αποτυπώνοντας τη συνολική αξία που δημιουργήθηκε και επέστρεψε στην κοινωνία μέσα από μισθούς, συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, επενδύσεις και εισφορές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει συστηματικά πρωτοβουλίες με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ενισχύει το έργο συλλόγων και οργανισμών, υποστηρίζει αθλητικές διοργανώσεις και συμμετέχει σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή. Διατηρεί επίσης στενή σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, οργανώνοντας επισκέψεις μαθητών και φοιτητών και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία μιας σύγχρονης οδικής υποδομής.

Όραμα για τη νέα εποχή των μετακινήσεων

Η Ολυμπία Οδός σχεδιάστηκε και λειτουργεί με ένα σαφές όραμα για τις μεταφορές του σήμερα και του αύριο∙ ένα όραμα συνυφασμένο με την τεχνολογική καινοτομία και τις αειφόρες πρακτικές, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται με συνέπεια και υπευθυνότητα, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και διαμορφώνοντας σταθερές προοπτικές για το μέλλον.