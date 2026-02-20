Ολοκλήρωση του Διαγωνισμού Arxellence 3 με επίκεντρο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Γυάρου

Ο διεθνής, ανοικτός και διεπιστημονικός διαγωνισμός αρχιτεκτονικών ιδεών Arxellence 3 ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.200 εγγραφές από 80+ χώρες και οδηγώντας στην κατάθεση 30 ολοκληρωμένων προτάσεων, που αντανακλούν το υψηλό επιστημονικό και δημιουργικό ενδιαφέρον για τη νήσο Γυάρο.

Ο διαγωνισμός κάλεσε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια ολιστική προσέγγιση που τιμά τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και ενισχύει την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου που έχει συνδεθεί με δύσκολα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την ALUMIL και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, με συνδιοργάνωση και εποπτεία από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επίσημες διευκρινίσεις του διαγωνισμού για τον ρητό αποκλεισμό οποιασδήποτε μορφής τουριστικής αξιοποίησης της Γυάρου, διασφαλίζοντας τον ακέραιο σεβασμό στον ιστορικό της χαρακτήρα.

Τα Αποτελέσματα του Διαγωνισμού

Μετά την αξιολόγηση των 30 προτάσεων από τη διεθνή Κριτική Επιτροπή, απονεμήθηκαν τα τρία μεγάλα Βραβεία στις συμμετοχές που ανέδειξαν την αξία της αρχιτεκτονικής ως μέσο μνήμης, σεβασμού και οραματικής ανασύνθεσης του τόπου.

1ο Βραβείο (€40.000)

2ο Βραβείο (€20.000)

3ο Βραβείο (€10.000)

Παράλληλα, απονεμήθηκαν και τέσσερις (4) Τιμητικοί Έπαινοι, για προτάσεις που διακρίθηκαν για τη δημιουργικότητα, την τεκμηρίωση και την αφοσίωσή τους στις αρχές του διαγωνισμού.

Η κριτική επιτροπή του Arxellence 3 είχε διεθνή σύνθεση και συγκέντρωσε καταξιωμένα ονόματα από τον χώρο της αρχιτεκτονικής, της έρευνας και της βιωσιμότητας, γεγονός που ενισχύει το κύρος και την εγκυρότητα της διαδικασίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων υλοποιήθηκε με βάση αυστηρά επιστημονικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας ότι οι επιλεγμένες προτάσεις ανταποκρίθηκαν στο όραμα για σεβασμό στην ιστορική μνήμη και τη βιώσιμη ανάπλαση της νήσου.

Το Arxellence 3 επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ότι η αρχιτεκτονική δημιουργία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και για την ανάδειξη νέων προσεγγίσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Ο θεσμός του Arxellence αποτελεί μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και του οραματικού χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής.

