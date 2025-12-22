Η Moët & Chandon, εδώ και αιώνες, είναι συνυφασμένη με τον εορτασμό. Είναι η σαμπάνια των μεγάλων στιγμών, της επιτυχίας και της χαράς, των νέων ξεκινημάτων. Η νέα limited edition Moët & Chandon Brut Impérial γίνεται το ιδανικό δώρο για φέτος τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αποσφραγίζοντας μαζί με τις ευχές για το νέο έτος μια μοναδική γευστική εμπειρία για τα ποτήρια των εκλεκτών καλεσμένων σας.

Ένα πολυεπίπεδο blend που γεννιέται από περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη reserve wines χαρίζει βάθος, συνέπεια και ωριμότητα.

Η δύναμη του Pinot Noir (30-40%), η απαλότητα του Pinot Meunier (30-40%) και η φινέτσα του Chardonnay (20-30%) συνθέτουν μια ισορροπημένη Brut, που εμφανίζεται στο ποτήρι με χρυσοκίτρινο χρώμα, ενώ στη μύτη κυριαρχούν το πράσινο μήλο, τα εσπεριδοειδή και λευκά άνθη με φίνα στοιχεία μπριός.

Γενναιόδωρη και κομψή στο στόμα χάρη στη δροσερή οξύτητα που παράγουν τα ζουμερά λευκόσαρκα φρούτα – αχλάδι, ανανά και μήλο, χαϊδεύει τον ουρανίσκο με τις μεταξένιες φυσαλίδες της.

Οίκος Moët & Chandon: 270 χρόνια έμπνευσης και glamour

Μετρώντας τον τρίτο αιώνα από την ίδρυσή του, ο θρυλικός γαλλικός οίκος, δημιουργεί σαμπάνιες «raison d’ être» για τους λάτρεις της ανά τον κόσμο. Ήταν προς τα τέλη του 18ου αιώνα όταν ο Jean-Remy Moët, εγγονός του ιδρυτή Claude Moët, συνέστησε τη σαμπάνια του στον κόσμο. Οι μεγαλύτερες προσωπικότητες εκείνης της εποχής, από τη Μαρκησία του Πομπαντούρ – στην οποία ανήκει και η φράση: «η σαμπάνια είναι το μόνο κρασί στον κόσμο που κάνει κάθε γυναίκα όμορφη» έως τον Ναπολέοντα, ερωτεύθηκαν την αφρώδη υφή του.

Έκτοτε, η σαμπάνια έγινε αχώριστο συνοδευτικό των πιο ξεχωριστών, κοσμοπολίτικων στιγμών.