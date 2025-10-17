Το Divani Athens Spa & Thalasso Center, ένα από τα κορυφαία Wellness Retreats της Ευρώπης, εγκαινιάζει μια νέα εποχή ευεξίας με ολοκαίνουργιες θεραπείες και ανανεωμένα ομαδικά προγράμματα fitness. Η φθινοπωρινή σεζόν φέρνει αναζωογόνηση, ενέργεια και ισορροπία σε σώμα και πνεύμα μέσα σε ένα περιβάλλον πολυτέλειας και φροντίδας.

Νέες θεραπείες St. Barth

Συνεχίζοντας να ανανεώνει και να εμπλουτίζει τις προσφερόμενες θεραπείες του (άνω των 90 επιλογών), το Divani Athens Spa & Thalasso Center στο εξής παρέχει και τη νέα σειρά θεραπειών St. Barth. Συνδυάζοντας φυσικά συστατικά όπως ανανά, καρύδα και αβοκάντο με καινοτόμες τεχνικές μασάζ και περιποίησης προσώπου, κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για αποτοξίνωση, τόνωση και βαθιά χαλάρωση, χαρίζοντας εμφανή αποτελέσματα και αίσθηση αναζωογόνησης.

Πιο συγκεκριμένα:

Το ST. BARTH LIGHTNESS επικεντρώνεται στον καθαρισμό και την αναζωογόνηση του δέρματος

το ST. BARTH RICHNESS προσφέρει αντιγηραντική δράση με lifting μασάζ και θρεπτικές κρέμες φυτικής προέλευσης

Το ST. BARTH BLISS είναι μια πολυαισθητηριακή εμπειρία χαλάρωσης, εμπλουτισμένη με αρώματα tiaré και βανίλιας,

το ST. BARTH SUNRISING προετοιμάζει την επιδερμίδα για τέλειο μαύρισμα.

Νέα ομαδικά προγράμματα Fitness

Η νέα σεζόν φέρνει εμπλουτισμένα ομαδικά προγράμματα για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Από Hatha Yoga και Pilates Powerhouse, έως Cross Training και Thalassokinetics, κάθε μάθημα συνδυάζει τεχνική, ενδυνάμωση και ευεξία. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν μυϊκή δύναμη, ευλυγισία, αντοχή και συνολική ισορροπία σώματος και πνεύματος.

Μετά την προπόνηση, οι συμμετέχοντες μπορούν να απολαύσουν μια συνεδρία θαλασσοθεραπείας, το Μασάζ Ευ Ζην με βιολογικό ελληνικό ελαιόλαδο και λεβάντα ή Μασάζ Κεφαλής, ολοκληρώνοντας την αποκατάσταση και αφήνοντας το σώμα πλήρως αναζωογονημένο.

Bridal Services

Οι μέλλουσες νύφες μπορούν να προετοιμαστούν για τη μεγάλη τους ημέρα με εξατομικευμένες θεραπείες που χαρίζουν λάμψη και χαλάρωση. Το πρόγραμμα Bride-to-be Glow, με θεραπείες όπως Aquatic Body Scrub και St. Barth Bliss, προετοιμάζει το σώμα και το δέρμα για την πιο σημαντική τους ημέρα, ενώ τα Bachelorette Spa Days συνδυάζουν συνεδρία θαλασσοθεραπείας και επιλογή θεραπειών για την ομάδα φίλων της νύφης.

Ευεξία κάθε μέρα

Στο Divani Athens Spa & Thalasso Center, η φιλοσοφία wellbeing γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σας μέσα από ευέλικτες συνδρομές σχεδιασμένες για να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους ατομικούς στόχους σας.

Με μοναδικά προνόμια σε δύο επίπεδα (Executive και Platinum), ανάμεσα στα οποία απεριόριστη πρόσβαση στο Fitness Center και στην πισίνα θαλασσοθεραπείας, χαλάρωση στη σάουνα και το χαμάμ, καθώς και ειδικές εκπτώσεις σε θεραπείες spa και προϊόντα από τη Spa Boutique, οι συνδρομές προσφέρονται σε μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση.

Στις επιπλέον παροχές περιλαμβάνονται προσωπικά προγράμματα διατροφής και παρακολούθηση σωματικού λίπους, καθώς και ειδική έκπτωση για γεύμα στα εστιατόρια του Divani Apollon Palace & Thalasso. Περαιτέρω, οι συνδρομές Platinum απολαμβάνουν πρόσβαση στις εξωτερικές πισίνες και δωρεάν parking, ενώ προβλέπονται ειδικές προσφορές για οικογένειες, καθώς και εταιρικά πακέτα, δίνοντας έτσι σε όλους την ευκαιρία να μοιραστούν την απόλυτη εμπειρία ευεξίας.

Online κράτηση

Τέλος, για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, πλέον όλες οι θεραπείες μπορούν να κλειστούν online μέσω του website, προσφέροντας άμεση επιβεβαίωση και εύκολη διαχείριση των κρατήσεων σας (εδώ: https://divani.spaonline.gr/apollon/booknow/)

Καλωσορίσατε στον κόσμο της απόλυτης ευεξίας – μόνο στο Divani Athens Spa & Thalasso Center!