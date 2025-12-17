Motor Oil 2030: Ηγετική Παρουσία στη Νέα Ενεργειακή Εποχή

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση σταθερής αναπτυξιακής τροχιάς με τον ενεργειακό κλάδο να αποτελεί βασικό μοχλό της πορείας αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Motor Oil αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση της χώρας έως το 2030. Προχωρώντας δυναμικά στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για τον ενεργειακό κλάδο, σχεδιάζει και υλοποιεί επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2030 και χαράσσει μια πολυδιάστατη στρατηγική, που αλλάζει τον χάρτη τόσο της ελληνικής όσο και της περιφερειακής αγοράς ενέργειας. Με ιστορία άνω των 50 ετών, ο Όμιλος εξελίσσεται από ένα κορυφαίο ελληνικό διυλιστήριο σε έναν διαφοροποιημένο ενεργειακό ηγέτη που διαθέτει περισσότερες από 100 εταιρείες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πολυδιάστατη στρατηγική με σταθερή προσήλωση στην καινοτομία

Η στρατηγική της Motor Oil αναπτύσσεται σε τρεις ισχυρούς πυλώνες: τα καύσιμα, την ηλεκτρική ενέργεια και την κυκλική οικονομία ενώ με σταθερά βήματα έχει επενδύσει και πλέον έχει αποκτήσει μια μοναδική θέση στις τρεις κύριες ενεργειακές τάσεις της εποχής μας: ενεργειακή ασφάλεια, εξηλεκτρισμό και βιωσιμότητα. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά διύλισης, ο Όμιλος επιλέγει να επενδύει σταθερά, διατηρώντας ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα διυλιστήρια της Μεσογείου, στους Αγίους Θεοδώρους, με δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των 200.000 βαρελιών ημερησίως. Το διυλιστήριο αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες αλλάζουν ραγδαία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος λειτουργεί ένα ευρύ δίκτυο λιανικής άνω των 1.500 πρατηρίων υπό τα εμπορικά σήματα AVIN και Shell σε πέντε χώρες, εξασφαλίζοντας ενεργειακή προσβασιμότητα και κάλυψη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ενεργειακή μετάβαση και κυκλική οικονομία με μετρήσιμο αποτύπωμα

Η επόμενη ημέρα της Motor Oil διαμορφώνεται με έμφαση στην καθαρή ενέργεια και τον εξηλεκτρισμό. Η θυγατρική MORE αποτελεί πλέον έναν από τους δυναμικότερους παρόχους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαθέτοντας εγκατεστημένη ισχύ 847 MW, με στρατηγικό στόχο να ξεπεράσει τα 2 GW έως το 2030. Η πρόσφατη συγχώνευση των εταιρειών Ήρων και nrg οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου ενεργειακού παρόχου με ισχύ 1,5 GW και περισσότερους από 500.000 πελάτες. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά στην κατασκευή μονάδας παραγωγής πράσινου υδρογόνου ισχύος 50 MW, ενώ τα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ έχουν ήδη μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά περισσότερους από 400.000 τόνους ετησίως.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, η Motor Oil αναπτύσσει έναν ισχυρό μηχανισμό διαχείρισης και αναγέννησης πόρων. Μέσω των ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis, ενώ οι εταιρείες LPC και Verd ενισχύουν την εθνική αυτάρκεια στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λιπαντικών και βρώσιμων ελαίων. Ετησίως διαχειρίζονται άνω του ενός εκατομμυρίου τόνων αποβλήτων, με δυνατότητα αναγέννησης 43.000 τόνων λιπαντικών. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας και εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της χώρας για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης.

Προκλήσεις, παρεμβάσεις και κοινωνική ευθύνη

Την ίδια στιγμή, το νέο ενεργειακό τοπίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και αναταράξεις. Η μετάβαση χρειάζεται να είναι ρεαλιστική, οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη. Ο Όμιλος υποστηρίζει τη θέσπιση ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις και θα ενισχύσει την ανάπτυξη τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών. Στόχος είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και η πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Motor Oil έχει σταθερή παρουσία στην κοινωνία. Επενδύει σε νέες θέσεις εργασίας, στηρίζει την καινοτομία, ενισχύει τις τοπικές κοινότητες, και χρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία, την πολιτική προστασία και τον πολιτισμό. Ο κοινωνικός ρόλος του Ομίλου είναι αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της ταυτότητάς του και βασικός πυλώνας της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

Σε κάθε περίπτωση, η ενέργεια σήμερα είναι κάτι περισσότερο από οικονομικό μέγεθος: είναι στρατηγικό εργαλείο, βαθιά συνδεδεμένο με τη γεωπολιτική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ανάγκη της Ευρώπης για ενεργειακή αυτονομία επιβεβαιώνουν τη σημασία της ενεργειακής ευελιξίας. Ο Όμιλος Motor Oil ανταποκρίνεται με επενδύσεις που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την επίτευξη τόσο της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας όσο και της περιβαλλοντικής υπευθυνότηταςυλοποιώντας μια σειρά ρεαλιστικών και οικονομικά βιώσιμων έργων για τη μείωση των εκπομπών.