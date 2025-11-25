BLACK FRIDAY

Τα Public παρουσιάζουν μια Merry Friday γεμάτη μοναδικές ευκαιρίες, συνδυάζοντας γιορτινή ατμόσφαιρα, αγαπημένα προϊόντα και έξυπνες προσφορές που αναβαθμίζουν κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Με εκπτώσεις που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες - από βιβλία και σχολικά έως παιχνίδια και τεχνολογία – η Merry Friday φέρνει ακόμα πιο κοντά τη χαρά των γιορτών.

Στο επίκεντρο των προσφορών βρίσκονται προϊόντα καθημερινής χρήσης αλλά και δώρα που ξεχωρίζουν για τις γιορτές. Ανάμεσά τους, η Τσάντα Πλάτης Graffiti Green Minecraft πέφτει στα 19,99€, αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για μικρούς και μεγάλους fans του gaming.

Για τους μικρούς φίλους, η Merry Friday φέρνει φαντασία και χαρά μέσα από παιχνίδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Το LEGO® Speed Champions Lamborghini Revuelto & Huracán STO (77238) προσφέρεται στα 42,90€ μια ιδανική πρόταση για δημιουργικό παιχνίδι στο σπίτι. Στις μοναδικές προσφορές, περιλαμβάνονται αγαπημένα προϊόντα όπως το βιβλίο «Όταν το σώμα λέει όχι», το Μπουκάλι Θερμός Coolbee Ανοξείδωτο 500 ml Mint, καθώς και επιλεγμένα είδη από τις κατηγορίες βιβλίων και lifestyle αξεσουάρ. Είναι προσφορές-έκπληξη που παραμένουν διαθέσιμες για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά προσφέρουν μεγάλη αξία για όσους προλάβουν.

Στον κλάδο των οικιακών συσκευών, τα Public παρουσιάζουν ισχυρές επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Το κλιματιστικό LG Artcool AI Mirror AA12SP.NS1 διατίθεται με 20% έκπτωση και Δώρο την Εγκατάσταση, αποτελώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της αγοράς. Στην ίδια κατηγορία, ξεχωρίζουν και ολοκληρωμένα σετ κουζίνας και οικιακού εξοπλισμού σε προνομιακές τελικές τιμές: το PITSOS CRE645S06 & PH10M40X2 στα 499€ το σετ WHIRLPOOL OMSK58RU1SB & AKT8130LX στα 658€, το σετ CANDY FIDCP N615L & CH64CCB/4U 70Lt στα 380€, το σετ HOTPOINT HAOI58PM0XA & HR632BX στα 597€, καθώς και το σετ WHIRLPOOL WOI4S8PM2SBA & WBS25 στα 768€. Προτάσεις που συνδυάζουν ισχυρές επιδόσεις, αξιοπιστία και σημαντικό όφελος σε σχέση με την τυπική αγορά.

Στον τομέα του home entertainment, ξεχωρίζει το Sharp HT-SB100 Soundbar 75W, το οποίο διατίθεται στα 69€. Με καθαρό, ενισχυμένο ήχο, βελτιωμένη απόδοση διαλόγων και Bluetooth για ασύρματη αναπαραγωγή, αποτελεί μία από τις πιο value-for-money λύσεις για άμεση αναβάθμιση του συστήματος ήχου στο σπίτι.

Η Merry Friday συνεχίζει να προσφέρει την ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς που χαρακτηρίζει το Public: άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική, άμεση διαθεσιμότητα, επιβράβευση μέσω Public+ και δυνατότητα αλλαγής προϊόντων έως τις 10/01/2026.

Με προσφορές που καλύπτουν από το σπίτι και την τεχνολογία μέχρι τα βιβλία και τα παιχνίδια, τα Public αποδεικνύουν και φέτος ότι η Black Friday είναι κάτι παραπάνω από εκπτώσεις. Είναι η στιγμή που κάθε επιθυμία βρίσκει την ιδανική της τιμή - και η Merry Friday κάνει τις γιορτές να ξεκινούν λίγο πιο νωρίς.

Γιατί φέτος, τα καλύτερα δώρα γράφουν Public.