Το μεγάλο στοίχημα του νερού - Πώς η ΕΥΔΑΠ θωρακίζει τις υποδομές της Αττικής

Η ΕΥΔΑΠ εισέρχεται σε μια νέα εποχή εκτεταμένων επενδύσεων και στρατηγικού μετασχηματισμού, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποδομών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον τομέα του νερού στην Ελλάδα.

Με συνολικό ύψος που αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ, το επενδυτικό της πλάνο δεν περιορίζεται σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά συνιστά μια συνολική αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε έναν από τους πιο κρίσιμους φυσικούς πόρους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες και αυξάνει την πίεση στα υδατικά αποθέματα, και αυτός είναι ο λόγος που η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική συνοχή.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού έρχεται να υπενθυμίσει ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Η κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα ξηρασίας εντείνουν την αβεβαιότητα και αυξάνουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά και ανθεκτικά συστήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ αποκτούν στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση του νερού, στη διασφάλιση της επάρκειας και στη διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η ενίσχυση των υποδομών και η υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας συνθέτουν ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Εργασίες Κατασκευής Σήραγγας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα με στρατηγικό αποτύπωμα

Η επιλογή της ΕΥΔΑΠ να επενδύσει δυναμικά στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής αντανακλά την ανάγκη θωράκισης του υδροδοτικού συστήματος απέναντι σε νέες, πιο απαιτητικές συνθήκες. Το πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ εστιάζει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της εταιρείας, από τις μονάδες επεξεργασίας νερού μέχρι τα δίκτυα διανομής και τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων. Το αποτύπωμα αυτών των επενδύσεων δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά και οικονομικό, καθώς ενισχύει την απασχόληση, κινητοποιεί την εγχώρια βιομηχανία και δημιουργεί συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Εργασίες Κατασκευής Σήραγγας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης

Στον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται η ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 730 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας νερού, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κρίκο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Παράλληλα, προχωρά η αντικατάσταση περίπου 660 χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης, μια κίνηση που αναμένεται να περιορίσει τις διαρροές και να μειώσει σημαντικά τις απώλειες νερού.

Το ζήτημα των απωλειών αποτελεί διαχρονική πρόκληση για όλα τα αστικά δίκτυα διεθνώς, και η αντιμετώπισή του μεταφράζεται άμεσα σε εξοικονόμηση

πόρων και ενίσχυση της αποδοτικότητας. Σημειωτέον, ότι η βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου δεν αφορά μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τη συνολική λειτουργία της οικονομίας, καθώς η σταθερή παροχή νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για πλήθος παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και «έξυπνα» δίκτυα

Ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος είναι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δικτύου, με την εγκατάσταση περίπου δύο εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της ΕΥΔΑΠ στην εποχή των «έξυπνων υποδομών», όπου η διαχείριση βασίζεται σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Οι νέοι μετρητές επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο απόκρισης και το κόστος συντήρησης. Ταυτόχρονα, παρέχουν τη δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης της κατανάλωσης τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους καταναλωτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνειδητή χρήση του νερού.

Η αξιοποίηση των δεδομένων οδηγεί σε πιο αποδοτική διαχείριση του δικτύου, επιτρέποντας την πρόβλεψη προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εναρμονίζεται με τις διεθνείς τάσεις στον τομέα των υποδομών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Επενδύσεις στην αποχέτευση και στην επεξεργασία λυμάτων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της αποχέτευσης, όπου οι επενδύσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση των αντλιοστασίων και των δικτύων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν περιορίζονται στη συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά επιδιώκουν την παραγωγή εκροών υψηλότερης ποιότητας.

Η αναβάθμιση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, μια πρακτική που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε συνθήκες αυξανόμενης λειψυδρίας. Το επεξεργασμένο νερό μπορεί να αξιοποιηθεί για άρδευση, βιομηχανικές χρήσεις και άλλες δευτερεύουσες εφαρμογές, μειώνοντας την πίεση στους φυσικούς υδατικούς πόρους.

Η κυκλική διαχείριση του νερού αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής και η ΕΥΔΑΠ επιχειρεί να ενσωματώσει αυτή τη λογική στον πυρήνα της λειτουργίας της.

Σήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η μεγάλη παρέμβαση στην Ανατολική Αττική

Ξεχωριστή θέση στο επενδυτικό πρόγραμμα καταλαμβάνουν τα έργα στην Ανατολική Αττική, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, με στόχο την ολοκληρωμένη ένταξή της στο υδρολογικό σύστημα της Αττικής.

Το έργο περιλαμβάνει τη σύνδεση περίπου 75.000 ακινήτων με ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης, εξυπηρετώντας περισσότερους από 410.000 κατοίκους. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή τριών νέων κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

Η σημασία της παρέμβασης είναι πολλαπλή, καθώς από την μία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και από την άλλη προστατεύει το περιβάλλον και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην εξάλειψη χρόνιων προβλημάτων που σχετίζονται με την ανεπαρκή αποχέτευση, ενισχύοντας την υγειονομική ασφάλεια.

Εργασίες Κατασκευής Δευτερεύοντος Δικτύου Δήμου Παλλήνης, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ένα εκτεταμένο και σύνθετο υδροδοτικό σύστημα

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής καθιστούν σαφές το εύρος της πρόκλησης που καλείται να διαχειριστεί η ΕΥΔΑΠ. Το σύστημα περιλαμβάνει περίπου 500 χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.500 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης.

Σε αυτό το δίκτυο εντάσσονται τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού και πέντε κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες. Η επεξεργασία περίπου 705.000 κυβικών μέτρων λυμάτων ημερησίως αποτυπώνει την κλίμακα των λειτουργιών και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης. Να προσθέσουμε ότι η συντήρηση και η αναβάθμιση ενός τόσο εκτεταμένου συστήματος απαιτούν συνεχή επενδυτική προσπάθεια και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας.

Από τις υποδομές στην καθημερινότητα των πολιτών

Πίσω από τα μεγάλα έργα και τους αριθμούς βρίσκεται η καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Η αξιόπιστη παροχή καθαρού νερού, η αποτελεσματική αποχέτευση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικές παραμέτρους ποιότητας ζωής.

Με αυτή την λογική λοιπόν, οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ δεν είναι απλώς τεχνικά έργα, αλλά παρεμβάσεις με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Δημιουργούν ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο αστικό περιβάλλον, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού λειτουργεί, τελικά, ως αφορμή για να αναδειχθεί μια ευρύτερη πραγματικότητα, ότι το νερό δεν είναι δεδομένο και ότι η διαχείρισή του απαιτεί σχέδιο, επενδύσεις και διαρκή προσαρμογή.

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.