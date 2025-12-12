LOGITE*CH*RISTMAS

Έξω βρέχει. Αλλά είναι η τελευταία μέρα πριν να φύγουν για το χωριό. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά για μία ώρα ακόμη. Ένα αυτοκίνητο περνά διώχνοντας τα νερά του δρόμου προς το πεζοδρόμιο. Ο παππούς έχει όμως καλή διάθεση. Εστιάζει στο πώς λαμπυρίζουν τα φώτα της βιτρίνας στην υγρή λακούβα.

Μπαίνει στο μαγαζί και βγάζει το «σκονάκι» που του έφτιαξε ο μικρός. Διαβάζει: «Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έχετε το G515 Rapid Keys + G502X Lightspeed;» ρωτάει διστακτικά τον υπάλληλο. «Βεβαίως, της Logitech λέτε, που έχει και το Rapid Trigger». «Logitech G. Ναι. Είναι για τον εγγονό μου! Είναι gamer» απαντά ο παππούς με καμάρι και κατευθύνεται προς το ταμείο διαβάζοντας στις συσκευασίες του ποντικιού και του πληκτρολογίου. «Είναι premium combo, το έχω και εγώ, λέει ο ταμίας». Χμ... τέλειο για τους νέους τίτλους παιχνιδιών που του αγοράζει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο για τον υπολογιστή, αναλογίζεται ο παππούς. «Και το καλύτερο, είναι στα Xmas offers μας!»

Για τον gamer που αναζητά ταχύτητα, ακρίβεια και άμεση απόκριση, το low-profile πληκτρολόγιο G515 και το ποντίκι G502X Lightspeed ποντίκι εξασφαλίζουν απόδοση στο maximum

Στο διπλανό ταμείο, μία μητέρα με τον μικρό περιμένουν να τυλίξει ο υπάλληλος το δώρο που διάλεξαν για τη μεγαλύτερη αδερφή του. Είναι η streamer της οικογένειας, οπότε ένα μικρόφωνο και ένα studio light κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο θα είναι ό,τι πρέπει για ατελείωτα #getreadywithme. «Ή μάλλον Yeti-ready!» λέει ο μικρός χαμογελώντας και διαβάζοντας την ονομασία προϊόντος πάνω στην οθόνη της ταμιακής: Yeti GX Microphone & Litra Beam LX Light.

Για την streamer sister και για ατελείωτα #getreadywithme, το Yeti GX προσφέρει πεντακάθαρο επαγγελματικό ήχο που κάνει κάθε stream και recording να ακούγεται κορυφαίο, ενώ το Litra Beam LX δίνει κινηματογραφικό φωτισμό με RGB personalization, ώστε να ξεχωρίζει πραγματικά, θυμίζοντας set-up επαγγελματία creator

Πρώτη μέρα άδειας, ένας χρόνος συμπληρώθηκε σχεδόν από τότε που έπιασε την πρώτη της δουλειά. Είναι ώρα να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της η μικρή GenZer του γραφείου. Ανήκει στη γενιά που ξέρει τι θέλει και δεν θα ησυχάσει αν δεν το αποκτήσει. Το παν είναι το στυλ. Και για τους social-savvy δημιουργούς περιεχομένου, όπως η ίδια, το Pop Icon Combo της Logitech είναι ακριβώς η κατάλληλη πινελιά που θα την κανει να θέλει να γυρίσει στο γραφείο της τη δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς. Το μόνο που μένει να επιλέξει είναι το χρώμα: γραφίτης με πράσινα πλευρικά πλήκτρα, ροζ ή off-white/orange;

Για την GenZ που λατρεύει το στιλ στο νέο της γραφείο, το POP Icon Combo είναι μία playful και στυλάτη πρόταση χριστουγεννιάτικου δώρου που θα μετατρέψει οποιοδήποτε γραείο σε aesthetic παράδεισο

«Το μπλε!» τη βγάζει από το δίλημμα ένας ψηλός νεαρός «Είναι αυτό που γράφει Lilac/off-white! Χαίρομαι που βοήθησα» λέει γεμάτος αυτοπεποίθηση. Ενδιαφέρων και ο ίδιος και η πρότασή του. Πρέπει να βρει κάτι έξυπνο να του πει για να συνεχιστεί η συζήτηση... «Εσύ τι πήρες και για ποιον;»

«Είμαι γραφίστας. Χωρίς τη σειρά ΜΧ της Logitech στο γραφείο, δε μπορώ να ζήσω, και τώρα θα θέλω να πάρω το MX MASTER 3S και MX KEYS S και για το σπίτι».

«Το έχω δει. Το έκανε unbox ο Κουβάτσος πριν λίγο καιρό για τη Logitech σε μια παρουσίαση». «Ίσως το καλύτερο ποντίκι για εμάς του κλάδου» συμπληρώνει και κατευθύνονται προς την ουρά του ταμείου.

Για τον γραφίστα που ζει από την παραγωγικότητα, και χρειάζεται ακρίβεια, ροή και αποτελεσματικότητα, η σειρά MX είναι το εργαλείο που ανεβάζει το επίπεδο της δουλειάς του

Μέσα από το φινιστρίνι του μικρού γιοτ που του ενοικίασε η εταιρεία για σπίτι, ο digital nomad κοιτά ανυπόμονα αν έρχεται το πακέτο του. Έχει παραγγείλει το νέο Wave Keys και to Lift Vertical Mouse της Logitech. Ένα για τον ίδιο και ένα για την αδερφή του, εκμεταλλευόμενος τις Χριστουγεννιάτικες προσφορές της Logitech. Το τέλειο δώρο για κάποιον που θέλεις να προσέχει τον εαυτό του.

Ιδανικό για remote ή office workers, το πακέτο Logitech Wave Keys και Lift Vertical Mouse είναι ένα εργονομικό πακέτο ασύρματου πληκτρολογίου και ποντικού με υποστήριγμα παλάμης με μαξιλαράκι, Easy-Switch, Bluetooth, για πολλά λειτουργικά συστήματα, Windows/Mac.

Έξω σταμάτησε να βρέχει. Θα ακούσει τη συμβουλή του πατέρα του. Φτάνει το ατελείωτο gaming. Έχεις τόσες μέρες μπροστά σου. Πήγαινε μια βόλτα. Αφήνει κάτω το gamepad και χωρίς να βγάλει από τα αυτιά του το G321Headset, το γυρίζει σε phone mode και βγαίνει για μια βόλτα. Το καλύτερο δώρο που του έκαναν ποτέ. Η παρέα. Καιρός να συναντηθούν όλοι μαζί στον φυσικό κόσμο.

Budget-friendly αλλά υψηλής ποιότητας, το G321 Headset της Logitech G είναι ιδανικό για τους νεότερους gamers και τρέχει τώρα σε Xmas προσφορές.

Κι έτσι χωρίς να το έχουν προγραμματίσει, όλοι τους βρίσκονται ανάμεσα στο χριστουγεννιάτικο πλήθος, την ώρα που τα ρολά των μαγαζιών κατεβαίνουν και τα τζάκια ανάβουν. Ανάμεσα σε γέλια, ψώνια και φωτάκια, αυτοί οι διαφορετικοί μικροί κόσμοι ενώθηκαν για λίγο. Ένα μικρό, κοινό «μαζί» με ένα μεγάλο L. Love Actually…clicks!