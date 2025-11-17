Καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης με στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις

Η πράσινη οικονομία θέτει στο επίκεντρο μια σημαντική πρόκληση: την παράλληλη πορεία της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. Η στροφή προς βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας, φέρνει νέες ευκαιρίες για καινοτομία. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τους απαραίτητους ίδιους πόρους για να καλύψουν το υψηλό κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων.

Εστιάζοντας στη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία, η Εθνική Τράπεζα παρέχει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς, που προσφέρουν στήριξη στις επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

NBG Loan for Green Investments ΙΙI

Με σκοπό να συνεχίσει να διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνικών ΜμΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση, η Τράπεζα σύναψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €250 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό το πρόγραμμα NBG Loan for Green Investments ΙΙI. Η νέα συμφωνία αυξάνει το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί από την ΕΤΕπ για πράσινες επενδύσεις σε μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις, κατακτώντας το σημαντικό ορόσημο του €1 δισ., με το 80% του ποσού να έχει απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα.

Μέσω του προγράμματος, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν χρηματοδότηση μέχρι €12,5 εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, για να προχωρήσουν σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να ενισχύσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και να υλοποιήσουν πράσινες επενδύσεις διαφόρων τύπων.

InvestEU - RRF GR Sustainability

Για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας καμία επιχείρηση δεν πρέπει να μένει πίσω. Γι’ αυτό, η Τράπεζα προσφέρει ένα ακόμη χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του Ταμείου InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το InvestEU - RRF GR Sustainability απευθύνεται σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση κλιματικά βιώσιμων επενδύσεων, επιταχύνοντας τον πράσινο μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το μέγιστο ποσό του δανείου μπορεί να ανέλθει έως €7,5 εκατ. για την κατηγορία των επιχειρήσεων που πληρούν ένα ή περισσότερα εκ των κριτηρίων των Κλιματικά Βιώσιμων Επιχειρήσεων (Sustainable Enterprises) και έως €15 εκατ. για την κατηγορία των επιχειρήσεων που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια των Πράσινων Επενδύσεων (Green Investments).

Εξειδικευμένη στήριξη για βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη

Με στόχο την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων στην πράσινη μετάβαση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, οι Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι (RMs) προσφέρουν εξατομικευμένη καθοδήγηση, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και στηρίζοντάς την στην επίτευξη των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών της στόχων. Τέλος, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων ενισχύεται περαιτέρω μέσω των Corporate Transaction Banking Officers για μη χρηματοδοτικές λύσεις και των CSU Managers που εξυπηρετούν τους εταιρικούς πελάτες στα νέα Επιχειρηματικά Καταστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr