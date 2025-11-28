Inchcape Hellas: 40 χρόνια οδηγός της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα

Για πάνω από 40 χρόνια, η Inchcape Hellas αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διαμορφωτές του κλάδου.

Πίσω από κορυφαίες μάρκες όπως η Toyota και η Lexus, αλλά πλέον και τα νεοαφιχθέντα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της GAC AION, βρίσκεται μια εταιρεία με ισχυρό αποτύπωμα, υποδομές και στρατηγική.

Με μερίδιο αγοράς 16,6% και περισσότερες από 25.000 πωλήσεις ετησίως, η Inchcape Hellas κατατάσσεται σήμερα στον τρίτο ισχυρότερο «παίκτη» της ελληνικής αγοράς, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις και ενισχύοντας το οικοσύστημα κινητικότητας της χώρας. Σημειωτέον, ότι το 100% των πωλήσεών της αφορά εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς επενδύσεις προς τις πολυτεχνολογικές λύσεις μετακίνησης.

Δεν είναι λοιπόν, μόνο ένας διανομέας αυτοκινήτων, αλλά ένας οργανισμός που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των τάσεων και στην προετοιμασία της ελληνικής αγοράς για το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας.





Η βιωσιμότητα ως σταθερή δέσμευση και όχι ως θεωρία

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μέρος της ταυτότητάς της εταιρείας. Σε διεθνές επίπεδο, ο όμιλος Inchcape plc έχει χαράξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ESG που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Περιβάλλον, Άνθρωποι, Τοποθεσίες και Πρακτικές.

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται με συνέπεια, κάτι που αποτυπώνεται και στη μείωση κατά 37% των εκπομπών Scope 1 & 2 το 2024, ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στην περιοχή της Ευρώπης και της Αφρικής, η Inchcape υιοθετεί κοινές δράσεις που στοχεύουν στη μείωση του αποτυπώματος σε κάθε στάδιο λειτουργίας, στην επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού στόλων και δικτύων, καθώς και στη δημιουργία σύγχρονων, αειφόρων προτύπων για εμπόρους και συνεργάτες.

Η Inchcape Hellas μεταφέρει αυτή τη στρατηγική στο ελληνικό περιβάλλον με ιδιαίτερη συνέπεια. Επενδύει σε τεχνολογίες εξηλεκτρισμού, ενισχύει τις υποδομές βιώσιμης κινητικότητας και υποστηρίζει τους OEMs στη μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα προωθεί πολιτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν τη συνειδητοποίηση της αγοράς.

Η φιλοσοφία της συνοψίζεται στην πρόταση: «Η παγκόσμια μετάβαση στην κινητικότητα, προσαρμοσμένη σε τοπικό επίπεδο». Με απλά λόγια, οι καινοτομίες που σχεδιάζονται διεθνώς εφαρμόζονται ουσιαστικά στην ελληνική αγορά, μέσα από πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.





Στο επίκεντρο η βιώσιμη μετακίνηση

Η Inchcape Hellas έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη μετακίνηση στην Ελλάδα, καθώς το 100% των πωλήσεών της αφορά εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες, όπως Hybrid, Plug-in Hybrid, BEV, Hydrogen. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει ότι ολόκληρο το εύρος των λύσεων που προσφέρει ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της εποχής και τις δεσμεύσεις της, για μια πιο υπεύθυνη κινητικότητα.

Αξιοσημείωτο, ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στον τεχνολογικό εξηλεκτρισμό. Στόχος της είναι να λειτουργεί ως στρατηγικός καταλύτης ανάμεσα στο παγκόσμιο οικοσύστημα κινητικότητας και την ελληνική πραγματικότητα, αξιοποιώντας τη διεθνή γνώση και προσαρμόζοντάς την στις τοπικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί αξία όχι μόνο για OEMs και συνεργάτες, αλλά και για τους πελάτες και την κοινωνία συνολικά, μέσα από συνέπεια, αξιοπιστία και σταθερή στρατηγική.

Η εμπειρία του πελάτη και η ενσωμάτωση της καινοτομίας

Η εμπειρία του πελάτη βρίσκεται στο κέντρο αυτού του προσανατολισμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Inchcape επενδύει διαχρονικά σε υποδομές δεδομένων, ψηφιακά εργαλεία και κοινές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την αλυσίδα αξίας, τόσο για τους OEMs, όσο και για τους πελάτες.

Το ισχυρό περιφερειακό δίκτυο shared services, από CRM και omnichannel υποστήριξη μέχρι after-sales τεχνική τεχνογνωσία και logistics ανταλλακτικών, εξασφαλίζει ταχύτητα, συνέπεια και οικονομίες κλίμακας.

Η Inchcape Hellas αξιοποιεί αυτές τις διεθνείς δομές, προσφέροντας στην ελληνική αγορά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη εμπειρία, τόσο στο presales όσο και στο after-sales κομμάτι.

Η τεχνολογική καινοτομία, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και η προσήλωση στη βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου, καθιστώντας την Inchcape Hellas έναν οργανισμό που δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά βοηθά στη χάραξη της πορείας προς το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα.