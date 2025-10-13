Η στρατηγική ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού της ElvalHalcor ως καταλύτης επιχειρηματικής ανάπτυξης

Οι επιχειρήσεις του σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν έντονες προκλήσεις και συνεχείς αλλαγές, ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και αυξανόμενο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, η επένδυση στις δεξιότητες και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Επενδύοντας στον άνθρωπο

Η ElvalHalcor αποτελεί πρότυπο ελληνικής επιχειρηματικής αριστείας, τόσο λόγω του αποτυπώματός της στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και για τη στρατηγική επιλογή της να θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της λειτουργίας της. Η ElvalHalcor επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, ενισχύοντας διαρκώς τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές που διαμορφώνουν ένα εργασιακό πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες και τις προσδοκίες της αγοράς. Διατηρεί μία κουλτούρα που υποστηρίζει την εξέλιξη και επιβραβεύει την επιτυχία. Είναι ένας πραγματικός οργανισμός διαρκούς μάθησης (learning organization), εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Πρωταθλητής στον επαναπατρισμό ταλέντων

Η ElvalHalcor στηρίζει ένθερμα την εθνική προσπάθεια για την επιστροφή στελεχών από το εξωτερικό. Συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες επαναπατρισμού Ελλήνων από το εξωτερικό, όπως το ReBrain Greece, ενώ πρόσφατα διακρίθηκε για την δυναμική συμβολή της ως “Πρωταθλητής προσλήψεων Ελλήνων του εξωτερικού” από τον οργανισμό BrainReGain. Πρόκειται μια πρωτοβουλία που επιδιώκει την ένταξη ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλών ταχυτήτων και γνωστικής ισχύος στο ελληνικό εργασιακό οικοσύστημα.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, η ElvalHalcor επενδύει σταθερά στη δημιουργία ευκαιριών για νέους επαγγελματίες, μηχανικούς και επιστήμονες, προσφέροντάς τους τις προϋποθέσεις να χτίσουν την επαγγελματική τους πορεία και να εξελιχθούν εντός Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ενεργά στην ανάσχεση της διαρροής ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας.

Στηρίζοντας και ενισχύοντας τη νέα γενιά

Η ElvalHalcor βρίσκεται ενεργά στο πλευρό των νέων επαγγελματιών, μέσα από σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, συνδέοντας τη βιομηχανία με την εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συνεργασία με το ίδρυμα Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) με τις εταιρίες της ViohalcoΣκοπός του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ενσωματωθούν ομαλά στην κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτυχόντες του προγράμματος έχουν ήδη προσληφθεί ως μόνιμο προσωπικό τόσο στην ElvalHalcor όσο και σε άλλες εταιρίες της Viohalco.

Η ElvalHalcor, προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΔΥΠΑ προκειμένου να ενισχύσει την επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Elval, τομέας έλασης αλουμινίου της εταιρίας θα επενδύσει στην ανάπτυξη της ειδικότητας «Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)» στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στη Χαλκίδα, προσφέροντας θεωρητική εκπαίδευση σε συνδυασμό με αμειβόμενη και ασφαλισμένη πρακτική εξάσκηση εντός της υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας της.

Επιπρόσθετα, η Elval επενδύει σε Future.Forward δράσεις και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων της νέας γενιάς μέσω του προγράμματος Grow Together. Συγκεκριμένα υλοποιεί μια στοχευμένη προσέγγιση ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι επαγγελματίες του αύριο να αποκτήσουν σήμερα τις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ElvalHalcor δεν περιορίζεται απλώς στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά τοποθετεί το ανθρώπινο κεφάλαιο ως θεμελιώδη πυλώνα της στρατηγικής της. Η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού βιομηχανικού οικοσυστήματος, όπου η γνώση και η τεχνολογία συνδυάζονται για την πρόοδο της εγχώριας βιομηχανίας και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η ElvalHalcor επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένας σύγχρονος οργανισμός που επενδύει στον άνθρωπο, στη γνώση και στην καινοτομία, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής ανέλιξης σε κάθε επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της.